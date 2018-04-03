В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра
Депутаты Заксобрания приняли в трех чтениях законопроект губернатора региона, который отменяет прямые выборы главы Екатеринбурга. За инициативу проголосовало 42 депутата, против — только четыре. Уже в сентябре этого года Екатеринбург не будет избирать себе мэра. Его изберет специальная комиссия.
Противники законопроекта на заседании сегодня отмечали, что ни одного серьезного аргумента в пользу отмены прямых выборов главы города нет. Отметим, ранее альтернативный законопроект о прямых выборах так называемого «сильного» мэра внес Вячеслав Вегнер. Законодательное собрание рассматривать законопроет не стало, потому что автор его отозвал незадолго до заседания. Вместе с тем позже в эфире «Эха Москвы» Вегнер заявил, что и сам собирается участвовать в конкурсе на должность главы Екатеринбурга. Возможность избирать главу города в Свердловской области осталась только у жителей Нижнего Тагила.
Накануне в Екатеринбурге прошел многотысячный митинг в защиту прямых выборов главы города.
Свердловские депутаты приняли законопроект, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга. Мэр города Евгений Ройзман сказал, что этот закон – оскорбление жителей Екатеринбурга.
Евгений Ройзман сказал, что накануне его поддержали на митинге много жителей Екатеринбурга. Его полномочия мэра заканчиваются в сентябре этого года.
Отмена прямых выборво мэра — нарушение конституционных прав граждан и может распространиться на всю страны, считает руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.
Еще один симптоматичный момент, что на протесты населения никто не собирается обращать внимания, добавил Колесников.
После отмены прямых выборов мэра в Екатеринбурге народное волеизъявление сохранилось только в 10 городах.
Прямые выборы мэров городов и глав регионов были отменены президентом Владимиром Путиным в 2004 году после трагедии в Беслане. Такое решение объяснялось необходимостью укрепления государственных структур и повышения доверия к власти. Сложившийся порядок удалось изменить только спустя несколько лет – после массовых протестов 2011-2012 годов тогдашний президент Дмитрий Медведев внес в Госдуму закон о возвращении прямых выборов губернаторов и мэров. Документ был принят.
Однако в последующие годы в регионах начали менять законодательство –мэров стали выбирать местные депутаты, в отдельных случаях это же касалось и губернаторов. В некоторых городах полномочия глав ограничили путем введения должности назначаемого сити-менеджера.
Сейчас прямые выборы мэра сохранились только в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Кемерове, Томске и Якутске.
Закон об отмене прямых выборов мэров был принят в 2014 году.
Комментарии22
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aorswen 03 апреля 2018 | 14:04
Больше АД-а! А Ройзману я бы советовал валить. Иначе шконку с Белыхом делить будет.
Эти мудаки с холодной головой и горячим сердцем обязательно рано или поздно что-то придумают..
danko1 03 апреля 2018 | 14:10
aorswen: Отменили Конституцию депутаты. Но им за это только медальки дадут, да и Путин еще до них Конституцию отменил.
Когда в стране ОПГ рулит по всей вертикали, выборы не нужны.
Рабам выборы ни к чему.
kolovrat_ 03 апреля 2018 | 14:13
в любой новости про Россиию хохлобесам как медом намазано
patrik05 03 апреля 2018 | 14:22
В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра...
Когда у нас отменили прямые выборы главы региона и мэра города, лично я вздохнул с облегчением, потому что выбирали тех же самых жуликов, что начальствуют и сейчас, зато не обклеивают весь город их листовками с тупыми слоганами, которые полгода-год висели на каждом столбе после выборов.
sirundi 03 апреля 2018 | 15:01
patrik05: Когда у нас отменили прямые выборы главы региона и мэра города, лично я вздохнул с облегчением
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Совсем ничего сам не хочешь решать?..
diximania1948 03 апреля 2018 | 15:08
kolovrat_: Фашистик, у тебя одна извилина от фуражки и та про хохлов, побереги себя.
pro_hanov 03 апреля 2018 | 14:20
danko1: Вы всё тут негатив смакуете, а есть и хорошие новости:
"Госдума приняла в третьем чтении закон, исключающий валежник (сухие деревья или их части, лежащие на земле) из перечня древесных ресурсов, и разрешила гражданам его сбор без разрешения" (с) РБК
Налицо явная либерализация)
kissa_ 03 апреля 2018 | 14:48
pro_hanov:
Пусть теперь Путинские портянки докажут, что Навальный воровал не валежник.
zapadnay 03 апреля 2018 | 14:25
aorswen:
Да понятно все было изначально. Какой митинг, какие горожане?
Вы сначала пошли проголосовали, а теперь что-то там требуете. Была возможность заявить о них раньше, вместо этого пошли «стадом». Пока так ходите, другого не будет.
alex1890 03 апреля 2018 | 14:04
Вот Тулеева туда мэром назначат, 86 % даже ухом не поведут.
captain_ 03 апреля 2018 | 14:24
Ящетаю, что РФия должна блокировать все британские вклады в Сбербанке и выслать всех детей британских лордов, обучающихся в МГУ и Лумумбе.
kissa_ 03 апреля 2018 | 14:50
captain_:
Встретил я хoxла недавно
И задал ему вопрос:
Почему после майдана
В хате индевеет нос?
Кран горячий пылью тронут,
Горы мусора вокруг,
От платёжек люди стонут,
Заржавел крестьянский плуг,
Встали верфи и заводы,
Старики черны от слёз?
Что ж вы сделали, уроды?
Боже, что тут началось!
Он то плакал, то смеялся,
Проклиная мАскалей.
После по земле катался,
Пузыри дул из соплей.
Рожи корчил, выл про щеню,
Дули мне в лицо крутил.
Торговался за прощенье.
Прям, задёшево сулил.
Дальше в ход пошли угрозы
— Мол, весь мир за нас горой!
… Я утёр от смеха слезы,
Плюнул и пошёл домой
chapter_2 03 апреля 2018 | 14:05
Империя Зла отменила В Екатеринбурге прямые выборы мэра.
plidurok Андрей Филимонов 03 апреля 2018 | 14:06
Своим решением депутаты сказали тем, кто их избирал: "Мы - котлеты, поэтому должны быть отдельно от вас - мух"
rus095 03 апреля 2018 | 14:06
Ройзман,беги- может еще успеешь убежать к своим госдеповским хозяевам!
bozk 03 апреля 2018 | 14:07
Азиопа
malorus_kiev136 03 апреля 2018 | 14:11
А на фиг они нужны?
cockeyed 03 апреля 2018 | 14:14
..ройзман. гойзман и т.д. все педерасты и их место на параше!
orein51 03 апреля 2018 | 14:21
ну наконец-то. а сколько охранникоф ешё осталоси?
len56 03 апреля 2018 | 14:24
Страна холопов.
Даже не страна,а зона.
Любой талантливый или способный житель,которому не повезло появиться на свет в этом царстве тьмы,должен валить. Пусть рейтинг этого или будущего пахана будет 100%.
И это никого не удивит!
rosfor 03 апреля 2018 | 14:27
А на что другое можно было надеяться? Без вариантов.
clandestino 03 апреля 2018 | 14:55
Причина очевидна - в этой толпе упырей Ройзман остался чуть ли не единственным человеком. Это опасно для упырей. Кнопконажиматели своё дело сделали.