В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра...

Депутаты Заксобрания приняли в трех чтениях законопроект губернатора региона, который отменяет прямые выборы главы Екатеринбурга. За инициативу проголосовало 42 депутата, против — только четыре. Уже в сентябре этого года Екатеринбург не будет избирать себе мэра. Его изберет специальная комиссия.

Противники законопроекта на заседании сегодня отмечали, что ни одного серьезного аргумента в пользу отмены прямых выборов главы города нет. Отметим, ранее альтернативный законопроект о прямых выборах так называемого «сильного» мэра внес Вячеслав Вегнер. Законодательное собрание рассматривать законопроет не стало, потому что автор его отозвал незадолго до заседания. Вместе с тем позже в эфире «Эха Москвы» Вегнер заявил, что и сам собирается участвовать в конкурсе на должность главы Екатеринбурга. Возможность избирать главу города в Свердловской области осталась только у жителей Нижнего Тагила.

Накануне в Екатеринбурге прошел многотысячный митинг в защиту прямых выборов главы города.

Свердловские депутаты приняли законопроект, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга. Мэр города Евгений Ройзман сказал, что этот закон – оскорбление жителей Екатеринбурга.

Евгений Ройзман сказал, что накануне его поддержали на митинге много жителей Екатеринбурга. Его полномочия мэра заканчиваются в сентябре этого года.

Отмена прямых выборво мэра — нарушение конституционных прав граждан и может распространиться на всю страны, считает руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Еще один симптоматичный момент, что на протесты населения никто не собирается обращать внимания, добавил Колесников.

После отмены прямых выборов мэра в Екатеринбурге народное волеизъявление сохранилось только в 10 городах.

Прямые выборы мэров городов и глав регионов были отменены президентом Владимиром Путиным в 2004 году после трагедии в Беслане. Такое решение объяснялось необходимостью укрепления государственных структур и повышения доверия к власти. Сложившийся порядок удалось изменить только спустя несколько лет – после массовых протестов 2011-2012 годов тогдашний президент Дмитрий Медведев внес в Госдуму закон о возвращении прямых выборов губернаторов и мэров. Документ был принят.

Однако в последующие годы в регионах начали менять законодательство –мэров стали выбирать местные депутаты, в отдельных случаях это же касалось и губернаторов. В некоторых городах полномочия глав ограничили путем введения должности назначаемого сити-менеджера.

Сейчас прямые выборы мэра сохранились только в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Кемерове, Томске и Якутске.

Закон об отмене прямых выборов мэров был принят в 2014 году.