Прокуратура в Германии подала прошение об экстрадиции в Испанию бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона

Теперь слово за Высшим земельным судом. На родине Пучдемона обвиняют в сепаратизме и организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении государственных средств. Недавно бывший глава Каталонии был задержан немецкой полицией на границе с Данией.