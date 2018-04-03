Прокуратура в Германии подала прошение об экстрадиции в Испанию бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона
Теперь слово за Высшим земельным судом. На родине Пучдемона обвиняют в сепаратизме и организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении государственных средств. Недавно бывший глава Каталонии был задержан немецкой полицией на границе с Данией.
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xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 13:38
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