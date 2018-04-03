Северо-Атлантический альянс отказался выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить в Брюссель
Северо-Атлантический альянс отказался выдавать визы российским дипломатам, которых Москва собиралась направить для работы в постпредство в Брюссель. Как сообщил замглавы МИДа Александр Грушко, семь человек были объявлены нежелательными, еще троим не дают разрешение на въезд. Грушко подчеркнул, что НАТО, высылая российских дипломатов, «рубит сук, на котором сидит, Альянс не сможет обеспечить глобальную безопасность без России».
Комментарии5
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glotov 03 апреля 2018 | 13:38
... НАТО, высылая российских дипломатов, «рубит сук, вроде этой Мэй"....
annacrimea 03 апреля 2018 | 13:38
И почему это никто Мордор не любит?!
chapter_2 03 апреля 2018 | 13:38
Снова ложь. НАТО способно обеспечить глобальную безопасность и без России.
monik_7 03 апреля 2018 | 13:39
chapter_2: от России
vladimirbelarus 03 апреля 2018 | 13:40
Именно без Рашки безопасность и будет обеспечена. А бандит должен сидеть в тюрьме.