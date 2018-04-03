Северо-Атлантический альянс отказался выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить в Брюссель

Северо-Атлантический альянс отказался выдавать визы российским дипломатам, которых Москва собиралась направить для работы в постпредство в Брюссель. Как сообщил замглавы МИДа Александр Грушко, семь человек были объявлены нежелательными, еще троим не дают разрешение на въезд. Грушко подчеркнул, что НАТО, высылая российских дипломатов, «рубит сук, на котором сидит, Альянс не сможет обеспечить глобальную безопасность без России».