Глава Российской академии наук Александр Сергеев призывает отказаться от Единого государственного экзамена
Выступая на Московском экономическом форуме, он сказал, что все начинается со школы. В них должна вернуться научная составляющая. Сергеев посетовал на «утечку мозгов из России». Напомним, в Министерстве образования периодические возникающие инициативы об отмене ЕГЭ постоянно критикуют. В правительстве считают, что единый госэкзамен позволяет поступать в вузы на равных условиях жителям всех регионов.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт