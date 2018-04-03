Суд отправил на принудительное лечение курсанта из Санкт-Петербурга, которого обвиняют в подготовке к теракту
Московский окружной военный суд отправил на принудительное лечение курсанта из Санкт-Петербурга Вадима Осипова, которого обвиняют в подготовке к теракту. У молодого человека наблюдается острая шизофрения. Уголовное дело будет приостановлено до полного излечения Осипова, говорится в решении суда. По версии следствия, курсант готовил вооруженный захват казармы. Ранее его адвокат отмечал, что на Осипова большое влияние оказал взрыв в петербургском метро.
Комментарии2
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cockeyed 03 апреля 2018 | 13:39
А чё прикольно парняга решил отправиться в космос за счёт энергии взрыва динамита!!!!
alexander25101977 03 апреля 2018 | 13:40
Хорошо... а как его вообще туда взяли, в училище? Там медицинский отбор вообще-то суровый... Бред для домашних хозяек (авторство - Путина).