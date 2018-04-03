Аман Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области
Ему передали вакантный мандат одного из парламентариев, который сложил свои полномочия два года назад. Первого апреля Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кемеровской области. Это произошло спустя несколько дней после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», который унес жизни 64 человек, в основном детей. Кстати, по данным «Коммерсанта», Аман Тулеев может возглавить кемеровский парламент.
Руководивший Кемеровской областью 21 год Аман Тулеев объявил об уходе в отставку. Об этом он сообщил в своем видеообращении.
Тулеев призвал кемеровчан продолжать полноценно жить, несмотря на трагедию в ТЦ «Зимняя вишня», а также заверил, что расследованием дела активно занимаются правоохранители.
Комментарии7
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aorswen 03 апреля 2018 | 13:34
Круговорот говна в феодальной рашке ))
zavlabor 03 апреля 2018 | 13:40
aorswen: Круговорот говна в феодальной рашке ))
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Для думы и вторичный продукт сгодится.
vladimirbelarus 03 апреля 2018 | 13:38
Непотопляемое путинское говно.
lager23 03 апреля 2018 | 13:38
Тулеева в сенаторы!
Спасибо ему за всё!
rern 03 апреля 2018 | 13:39
Многоходовочка. Еще один плевок в кемеровчан.
zolingen 03 апреля 2018 | 13:40
То есть два года место пустовало, ну на хрен депутат не нужен, а тут сразу старпера пристроили на зарплату. Как же все это остопи- дело, право слово
scorpion1964 03 апреля 2018 | 13:40
Пипец, нахрен!
И куда лезет?
Мало ему? Эти тупые ублюдки не понимают главного закона - уходить надо вовремя.