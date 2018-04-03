Аман Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области

Ему передали вакантный мандат одного из парламентариев, который сложил свои полномочия два года назад. Первого апреля Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кемеровской области. Это произошло спустя несколько дней после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», который унес жизни 64 человек, в основном детей. Кстати, по данным «Коммерсанта», Аман Тулеев может возглавить кемеровский парламент.

Руководивший Кемеровской областью 21 год Аман Тулеев объявил об уходе в отставку. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Тулеев призвал кемеровчан продолжать полноценно жить, несмотря на трагедию в ТЦ «Зимняя вишня», а также заверил, что расследованием дела активно занимаются правоохранители.