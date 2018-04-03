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13:30, 03 апреля 2018

Законодательное собрание Свердловской области отменило прямые выборы главы Екатеринбурга

Большинство местных депутатов поддержали инициативу губернатора Евгения Куйвышева. Нынешний мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города. Он считает отмену прямых выборов оскорблением жителей Екатеринбурга.

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olegleon 03 апреля 2018 | 13:34

"Меркель не планирует участвовать в конкурсе на должность канцлера. Она считает отмену прямых выборов оскорблением жителей Германии"

"Мэй не планирует участвовать в конкурсе на должность главы правительства. Она считает отмену прямых выборов оскорблением жителей Британии"

patrik05 03 апреля 2018 | 13:39

Законодательное собрание Свердловской области отменило прямые выборы главы Екатеринбурга...

Теперь, если горожане действительно хотят мэром Е.Ройзмана, то они должны выбрать таких депутатов на следующих выборах, которые проголосуют за Евгения Вадимовича. Нужно быть ответственными гражданами.

rern 03 апреля 2018 | 13:37

Россия - тюрьма. Всегда ею была и будет.

croaker 03 апреля 2018 | 13:39

Митинг накануне показал, что жителям Ёбурга по фигу. Их семьи пока ещё не задело.

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