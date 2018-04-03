Новым главным тренером ФК «Краснодар» станет наставник молодежной команды Мурад Мусаев

Об этом заявил владелец клуба Сергей Галицкий.

Вчера стало известно, что Игорь Шалимов, тренировавший «Краснодар» с сентября 16-го года, отправлен в отставку. На смену ему придет Мурад Мусаев. Как отметил Сергей Галицкий, поскольку у Мусаева нет тренерской категории «А», исполняющим обязанности до конца сезона будет бывший ассистент Шалимова Олег Фоменко. Но к началу следующего сезона Мусаев необходимые документы должен получить и станет полноценным главным тренером клуба.

Мураду Мусаеву 34 года. Последние шесть лет он работает тренером в системе «Краснодара». А два года назад возглавил молодежную команду «быков», которая в нынешнем сезоне лидирует в Первенстве. Причем сразу несколько подопечных Мусаева уже дебютировали в основе «Краснодара», забивали в премьер-лиге и еврокубках.

Добавим, что свой следующий матч ФК «Краснодар» проведет 7 апреля в Санкт-Петербурге против местного «Зенита».