На активиста штаба Алексея Навального в Пскове составили протокол за демонстрацию нацисткой символики
Сегодня состоится суд по возбужденному административному делу.
Сотрудники районного МВД проводили мониторинг интернета и обнаружили на странице Андрея Егорова фотографию Псковской православной миссии, где священник стоит рядом с немецкими солдатами, которые держат нацистскую символику. Об этом сообщает интернет-издание «Псковская губерния». По статье о пропаганде или публичном демонстрировании такой символики грозит наказание в виде штрафа от 1 до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, в обоих случаях с конфискацией предмета нарушения. Егоров вину не признает и отмечает, что фотография носит культурно-исторический характер. Активист штаба Навального попросил закрыть административное дело в связи с отсутствием состава преступления. Решение примет мировой суд Пскова.
2 года назад житель Архангельска Михаил Листов разместил в соцсети «ВКонтакте» фотографию с Парада Победы 1945 года, где видно знамена нацистской Германии. Снимком заинтересовались в ФСБ, против мужчины возбудили административное дело и оштрафовали.
Комментарии22
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olegleon 03 апреля 2018 | 13:07
ищут сами себе работу, чтобы не уволили.
patrik05 03 апреля 2018 | 13:10
На активиста штаба Алексея Навального в Пскове составили протокол за демонстрацию нацисткой символики...
Алексей Навальный сам "зиговал" на националистических маршах и не скрывал свои национал-социалистических взглядов, за что был изгнан из "Яблока". Но когда он сошёлся с У.Браудером и тот его завербовал, а потом передал Евгении Альбац, то Алексей Анатольевич стал умалчивать про свои фашистские взгляды.
xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 13:15
А сисян сейчас в Германии...
blahovdav 03 апреля 2018 | 13:39
patrik05: Алексей Навальный сам "зиговал" на националистических маршах и не скрывал свои национал-социалистических взглядов, за что был изгнан из "Яблока".\\\\ А жирную нацистскую свинью с погонялом жириновский, за которого голосовало милионное стадо русских фашистов, за зиги, никто не сажает?? https://www.youtube.com/watch?v=zQ0k8NWTKp4 А фашисты путлер и медведев?? https://rons-inform.livejournal.com/500358.html Патька, так ты тоже нацист??? От обрезного нацмена я такого не ожидал...
angrew 03 апреля 2018 | 13:08
Какой ужас!!! Кто помоложе, уезжайте отсюда...не будет здесь толку в обозримом будущем. Читал, что сейчас сидит больше народу, чем при Сталине. И это в 21 Веке!
xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 13:10
angrew: Хохлоботы на дежурстве.
cockeyed 03 апреля 2018 | 13:35
xoxlbizombi: ... на круглосуточном по вахтовому принципу... - бабло от ЧП "ЭхоМудаки" зарабатывают.
ha12raz 03 апреля 2018 | 13:09
А взятие Рейхстага можно публиковать....да и вообще, какой у немцев был флаг в 1941 г. 7
Чем докажете ?
nanaryfive 03 апреля 2018 | 13:10
Чё там нашли? Значок "Хайль Сисян 2098!"?
klukvik 03 апреля 2018 | 13:14
Некий Вова Пу и вовсе на территории Германии трудился...
max3446 03 апреля 2018 | 13:14
Американские эксперты провели оценку боеспособности украинской армии и оказались удручены ее низким уровнем.
Об этом «Русской Весне» рассказали в Министерстве государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики со ссылкой на документальные материалы, добытые ведомством.
Согласно выводам американских специалистов, «в подразделениях ВСУ наблюдается низкий уровень воинской дисциплины, общей и специальной подготовки, а также мотивации к воинской службе, в т. ч. в зоне АТО».
По наблюдениям экспертов США, на уровне «солдат — сержант» наблюдается невыполнение приказов и распоряжений командиров, злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотиков.
На уровне младшего офицерского состава отмечается несоответствие занимаемым должностям из-за отсутствия подготовки.
Офицеры уровня «командир батальона, полка» не способны в полном объеме выполнять задачи командования, в том числе из-за высокой степени коррумпированности.
Общий вывод: «на первом этапе вооруженного конфликта российскими средствами поражения будет уничтожено более 70% личного состава ВСУ, а также вся боевая и военно-транспортная авиация».
xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 13:23
В 2018 году по оценке региональных дорог на Украине признаны хорошими лишь 7% дорог. По отзывам жителей всего 6%.
max3446 03 апреля 2018 | 13:27
xoxlbizombi: совсем не удивлен этого. пару метров дороги ямы каклы закидают подобием асфальта и потом отрапортуют что миллионы на это потратили а дорогу сделали
sveklotron_7 03 апреля 2018 | 13:33
xoxlbizombi: У них типа "война идет."...бла-бла-бла..."Путен напал"...бла-бла-бла"
gregor 03 апреля 2018 | 13:15
Он ещё фильм про Штирлица смотрел .... два раза .
vladimir1967 03 апреля 2018 | 13:22
И фильм про Штирлица запретите к показу.
sadda 03 апреля 2018 | 13:22
Крысы путинские.
andy66 03 апреля 2018 | 13:24
Кукрыниксов в свое время тоже можно было посадить. За демонстрацию нацистской символики в своих карикатурах
А уж Броневого с Тихоновым - сам бог велел. Кстати, Куравлев-Холтофф тоже где-то ходит... тоже отлично демонстрировал
sveklotron_7 03 апреля 2018 | 13:29
АЧЕТАКОВА?
cockeyed 03 апреля 2018 | 13:33
...фотография носит культурно-просветительский характер .... ГЫЫЫЫЫ! У юных навальнят и навальновцев это является предметом культурного просвещения! Представляю, что тогда является предметом культурного просвещения у Шендеровича с Ганапольским!!! - разработанное отверстие гомиков!!!!!! Оппы в полном андерграунде))))))
vlabumur 03 апреля 2018 | 13:41
фотографию Псковской православной миссии, где священник стоит рядом с немецкими солдатами, которые держат нацистскую символику.
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Ооо!.. Етить твою мать, Россия!
mmclaren 03 апреля 2018 | 13:41
ЕЁЁ... Скока дыбил портяночных набежало..)))