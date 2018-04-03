На активиста штаба Алексея Навального в Пскове составили протокол за демонстрацию нацисткой символики...

Сегодня состоится суд по возбужденному административному делу.

Сотрудники районного МВД проводили мониторинг интернета и обнаружили на странице Андрея Егорова фотографию Псковской православной миссии, где священник стоит рядом с немецкими солдатами, которые держат нацистскую символику. Об этом сообщает интернет-издание «Псковская губерния». По статье о пропаганде или публичном демонстрировании такой символики грозит наказание в виде штрафа от 1 до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, в обоих случаях с конфискацией предмета нарушения. Егоров вину не признает и отмечает, что фотография носит культурно-исторический характер. Активист штаба Навального попросил закрыть административное дело в связи с отсутствием состава преступления. Решение примет мировой суд Пскова.

2 года назад житель Архангельска Михаил Листов разместил в соцсети «ВКонтакте» фотографию с Парада Победы 1945 года, где видно знамена нацистской Германии. Снимком заинтересовались в ФСБ, против мужчины возбудили административное дело и оштрафовали.