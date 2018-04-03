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13:00, 03 апреля 2018

Суд отправил на принудительное лечение в психбольницу курсанта военной академии Петербурга, обвиняемого в терроризме

Московский окружной военный суд отправил на принудительное лечение в психбольницу курсанта военной академии Петербурга, обвиняемого в терроризме. У него обнаружена острая шизофрения.

Согласно выводам повторной экспертизы, Вадим Осипов признан не вменяемым. Он не осознает свои действия и не понимает последствия поступков, сообщили в пресс-службе суда. Подозреваемый направлен в психиатрический стационар в Подмосковье. Раз в полгода он будет проходить освидетельствование, и если врачи выведут его из 
«психотического состояния», военный суд вернется к рассмотрению уголовного дела. Решение суда молодой человек, который уже почти год находится под арестом, выслушал в подавленном настроении. Когда огласили результат экспертизы, он кратко отметил, что он ему «понятен». По словам адвоката Дмитрия Динзе, сам Осипов считает себя вменяемым и не виновным. Первая экспертиза это подтвердила.

18-летнего курсанта Военно-космической академии имени Можайского обвиняют в подготовке захвата казармы. По версии следствия, Осипов разработал план захвата воинской части, взрыва и массового расстрела военных «ради самоутверждения и привлечения к себе внимания путем создания общественного резонанса».

По словам защиты, на курсанта большое влияние оказал взрыв в петербургском метро. В беседах с сослуживцами он позволял себе шутить по поводу теракта, но никакой опасности для окружающих не представляет.

Комментарии

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bekipp 03 апреля 2018 | 13:06

Как же он курсантом стал? Разве они не проходят мед. обследования?

meteor1908 03 апреля 2018 | 13:14

bekipp: а вот если б его не посадили, мог бы дослужиться до адмирала. Пусть теперь американцы ФСБ спасибо скажут!

yurijklink 03 апреля 2018 | 13:23

meteor1908: Один такой до подполковника дослужился,и ему вполне хватило.А мы ещё похлебаем...

oldfellowhank 03 апреля 2018 | 13:15

bekipp:
Вот это – первое, что приходит на ум

nikto_nikak 03 апреля 2018 | 13:07

Курсант отправлен судом в психушку за то, что рассказал о вербовке его ФСБшниками. Для ФСБшников - это провал, поэтому они и "попросили" суд так сделать, заодно подгавнив на всю жизнь бывшему , наверное уже, курсанту...Ну это хобби такое, у ФСБшников.....))))

sedoff 03 апреля 2018 | 13:07

Хорошие у них курсанты в Военно-космической академии, будущие офицеры - ракетчики. И отбор, как видно, серьёзный, абы кого не зачислят!
Вот она настоящая российская угроза, а не сарматы мифические.

ginbin_ 03 апреля 2018 | 13:08

Лучше бы одного пенсионера с щуками говорящий.

sergwerh 03 апреля 2018 | 13:10

Интересно, много шизофреников в Военной Академии?

mamiluk 03 апреля 2018 | 13:11

"У него обнаружена острая шизофрения."...
_____________________
Диагноз ФСБ поставило?...

budweiser23 03 апреля 2018 | 13:14

Он больше так не будет!Простите его товарищ Путен, но вам нужны такие люди, разрешите курсанту дельнейшую учебу с последующим допуском на управление «ядерным двигателем гиперзвуковой платформы»... он погорячился!
В крайнем случае назначьте его губернатором Кемеровской области!

chichanik 03 апреля 2018 | 13:17

острая шизофрения
Была вялотекущая, теперь острая ...
>>если врачи выведут его из «психотического состояния
То, скорее всего, никакой шизофрении не был

vea4ek 03 апреля 2018 | 13:26

Свободу творческим личностям! Долой кровавый Стокгольмский рэжим!

yuriyp 03 апреля 2018 | 13:39

Зачем тратить деньги на подготовку ракетчиков, может дешевле переименовать в академии психушки?

protiv777 03 апреля 2018 | 13:40

Сто процентов белоленточник. У них цели те же самые "«ради самоутверждения и привлечения к себе внимания путем создания общественного резонанса»." И как один все шизанутые.

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