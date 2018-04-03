Московский окружной военный суд отправил на принудительное лечение в психбольницу курсанта военной академии Петербурга, обвиняемого в терроризме. У него обнаружена острая шизофрения.

Согласно выводам повторной экспертизы, Вадим Осипов признан не вменяемым. Он не осознает свои действия и не понимает последствия поступков, сообщили в пресс-службе суда. Подозреваемый направлен в психиатрический стационар в Подмосковье. Раз в полгода он будет проходить освидетельствование, и если врачи выведут его из

«психотического состояния», военный суд вернется к рассмотрению уголовного дела. Решение суда молодой человек, который уже почти год находится под арестом, выслушал в подавленном настроении. Когда огласили результат экспертизы, он кратко отметил, что он ему «понятен». По словам адвоката Дмитрия Динзе, сам Осипов считает себя вменяемым и не виновным. Первая экспертиза это подтвердила.

18-летнего курсанта Военно-космической академии имени Можайского обвиняют в подготовке захвата казармы. По версии следствия, Осипов разработал план захвата воинской части, взрыва и массового расстрела военных «ради самоутверждения и привлечения к себе внимания путем создания общественного резонанса».

По словам защиты, на курсанта большое влияние оказал взрыв в петербургском метро. В беседах с сослуживцами он позволял себе шутить по поводу теракта, но никакой опасности для окружающих не представляет.