Z Архив новостей новости
5 19 6 1546
12:34, 03 апреля 2018

Суд направил на лечение в психбольницу курсанта Военно-космической академии имени Можайского Владимира Осипова

Московский окружной военный суд направил на лечение в психбольницу курсанта Военно-космической академии имени Можайского Владимира Осипова. Его обвиняют в подготовке поджога в казармах и взрыва тележки с мороженым в Петербурге. Адвокат Осипова Дмитрий Динзе заявил, что его подзащитный считает себя вменяемым. Курсант дважды проходил психолого-психиатрическую экспертизу, на стадии предварительного следствия эксперты никаких отклонений у него не обнаружили. Свою вину Осипов не признает. Он говорит, что во время беседы с сотрудниками ФСБ думал, что его хотят завербовать и старался показать себя в лучшем виде. Никаких терактов он не планировал.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

dr_nemos 03 апреля 2018 | 12:37

сволочь из фсб искалечил парню жизнь....зато галочку поставил, продвинулся к новому званию....

gvs 03 апреля 2018 | 12:37

Пытался взорвать казармы при помощи мороженого и отравить других курсантов перловой кашей )))

anatolr 03 апреля 2018 | 13:02

gvs: //Пытался взорвать казармы при помощи мороженого и отравить других курсантов перловой кашей// и пел при этом подрывную песню:
Смело мы в бой пойдем, за суп с картошкой...
И повара убьем столовой ложкой! :-)))

Anatoлий

jetsam 03 апреля 2018 | 12:39

Надо срочно проверить - не работал ли он над проектом ядрённой ракеты!
а то она точно - по непредсказуемой траектории в казармы полетит...
еще есть время - до второго срока.

hrenvam 03 апреля 2018 | 12:41

Я так понимаю, медкомиссия в эту самую академию посерьёзнее шоферской.
\Впрочем может быть она проходит по тому же принципу, только дороже...

doxerom 03 апреля 2018 | 12:56

hrenvam: Так шофера и проводят набор, чему удивляться.

avp235 03 апреля 2018 | 12:41

Взрыв тележки с мороженым - это круто!

zloy_sok 03 апреля 2018 | 12:49

Как интересно, Экспертиза дважды признала его здоровым, а суд постановил - Лечить....

olyanka28 03 апреля 2018 | 13:10

zloy_sok: наш суд-самый гуманный суд в мире

wuwer 03 апреля 2018 | 12:50

Не надо проявлять свой ум перед вышестоящим дебилом, вид дОлжон иметь придурковатее....не то отправят в психушку

anatolr 03 апреля 2018 | 12:55

//Его обвиняют в подготовке поджога в казармах и взрыва тележки с мороженым в Петербурге.//

Самое опасное - это тележка с мороженым! А воздушные шарики он не собирался протыкать? Нет? А почему? Я знаю, я точно знаю - щелкал пузырчатым пластиком! :-)))

Насмешник Anatoлий - сосед Госдепа
P.S. А потом удивляются, что ихтамнетов рубят на шашлычки.

scullll 03 апреля 2018 | 13:00

anatolr: Если твоего сыночка-дэбила-юриста поставить рядом с тележкой с мороженным и в эту тележку гилограммчик тротила заложить и взорвать, то вот это было смешно, " Анатолий-сосёт у Госдепа"(

vlabumur 03 апреля 2018 | 12:55

Ооо!.. Етить твою мать, Россия!

budweiser23 03 апреля 2018 | 12:56

Возможно это наш тролль dankopidra, или как там его..

timwlad69 03 апреля 2018 | 12:56

Суд направил на лечение в психбольницу курсанта Военно-космической академии имени Можайского Владимира Осипова
Московский окружной военный суд направил на лечение в психбольницу курсанта Военно-космической академии имени Можайского Владимира Осипова. Его обвиняют в подготовке поджога в казармах и взрыва тележки с мороженым в Петербурге. Адвокат Осипова Дмитрий Динзе заявил, что его подзащитный считает себя вменяемым. Курсант дважды проходил психолого-психиатрическую экспертизу, на стадии предварительного следствия эксперты никаких отклонений у него не обнаружили. Свою вину Осипов не признает. Он говорит, что во время беседы с сотрудниками ФСБ думал, что его хотят завербовать и старался показать себя в лучшем виде. Никаких терактов он не планировал.
---------------
Это социопат,что есть норма для общества воспитанного протестантством на религии протеста и социальным обоснованием для этого протеста на основе к примеру домашнего насилия , что приводит к депрессии с регулярным выбросом агрессии против общества с применением моббинга который так же трудно выявить так как это стало нормой общественных отношений.
К стати это так же проявлено в рабском почтении к вышестоящим и высокомерным отношением к ниже стоящим.
Система раб имеющий раба. История Древнего Мира.
Так что протестантство отбрасывает общество в пещерную систему отношений.

chubazzl 03 апреля 2018 | 12:58

взрыв тележки с мороженым это анекдот?

(комментарий скрыт)

ha12raz 03 апреля 2018 | 13:00

Среди придурков в академии он оказался единственным нормальным человеком.

oleg_andreevich 03 апреля 2018 | 13:01

Наверное, курсант сказал ФСБшникам, что Путин самый великий политик современности и самый влиятельный в мире человек, а потом рассказал им про ракеты с ядерным двигателем и непредсказуемой траекторией.

bekipp 03 апреля 2018 | 13:09

Ну виновен или нет, вопрос открытый, а залечить можно всегда. Знакомая практика.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 398 6 5720 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 7315 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 309 6 7358 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 8479 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 255 6 16232 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 201 6 13801 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Нельзя делить скорбь, нельзя делить погибших, нельзя делить сочувствие Будут люди, которые пойдут во все три места. Важно, что они есть…

5 173 6 89154 27.03
Kтраур, москва, власть, общество, мнения
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 79 6 6593 30.03
Блоги

+ «Вы что, хотите попиариться на горе?» «Вы что, хотите попиариться на горе?» Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев — Игорю Вострикову, потерявшему сестру, жену и троих детей…

5 148 6 73503 27.03
8читать ;смотреть
Kобщество, кемерово, мнения
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 290 6 25028 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 221 6 21233 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8778 29.03
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Страна «Хромой лошади» Не Путин строил торговый центр. Не Путин отключал сигнализацию. Не Путин запирал детей. Не Путин покорно дает записки о неразглашении. Эта страна преотлично убивает своих детей собственными силами, без всякого Путина…

5 130 6 54865 27.03
Kтрагедии, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 167 6 20338 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

+ Мой депутатский отчет Мой депутатский отчет Полномочий на муниципальном уровне совсем мало. Но если есть воля и желание, то и в такой ситуации можно что-то менять…

5 40 6 5183 02.04
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, москва, видео, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

У ног «победителя выборов» В.В. Путин с людьми не встретился. На митинг не пришёл. С родственниками жертв трагедии не поговорил. Пообщался с местным начальством, проигнорировал граждан, и отбыл в Москву. Почему? Ведь за В.В. Путина в Кемеровской области, согласно официальным итогам выборов 18 марта, голосовало подавляющее число граждан. Отчего же не встретиться со своими избирателями?..

5 48 6 6645 27.03
Kобщество, кемерово, путин, события

Популярное за неделю

Новости

Лидеры Германии, Франции и Украины в мае обсудят возможное размещение в Донбассе миротворцев ООН Вопрос будет поднят в ходе саммита в городе Ахене на западе Германии…

5 69 6 22756
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 132 6 220447 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 16 6 18433 01.04
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 129 6 648627 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Он утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты…

5 383 6 202480 29.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, трагедии, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6850521
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3385973

Сегодня в эфире