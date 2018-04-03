Суд направил на лечение в психбольницу курсанта Военно-космической академии имени Можайского Владимира Осипова
Московский окружной военный суд направил на лечение в психбольницу курсанта Военно-космической академии имени Можайского Владимира Осипова. Его обвиняют в подготовке поджога в казармах и взрыва тележки с мороженым в Петербурге. Адвокат Осипова Дмитрий Динзе заявил, что его подзащитный считает себя вменяемым. Курсант дважды проходил психолого-психиатрическую экспертизу, на стадии предварительного следствия эксперты никаких отклонений у него не обнаружили. Свою вину Осипов не признает. Он говорит, что во время беседы с сотрудниками ФСБ думал, что его хотят завербовать и старался показать себя в лучшем виде. Никаких терактов он не планировал.
Комментарии19
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dr_nemos 03 апреля 2018 | 12:37
сволочь из фсб искалечил парню жизнь....зато галочку поставил, продвинулся к новому званию....
gvs 03 апреля 2018 | 12:37
Пытался взорвать казармы при помощи мороженого и отравить других курсантов перловой кашей )))
anatolr 03 апреля 2018 | 13:02
gvs: //Пытался взорвать казармы при помощи мороженого и отравить других курсантов перловой кашей// и пел при этом подрывную песню:
Смело мы в бой пойдем, за суп с картошкой...
И повара убьем столовой ложкой! :-)))
Anatoлий
jetsam 03 апреля 2018 | 12:39
Надо срочно проверить - не работал ли он над проектом ядрённой ракеты!
а то она точно - по непредсказуемой траектории в казармы полетит...
еще есть время - до второго срока.
hrenvam 03 апреля 2018 | 12:41
Я так понимаю, медкомиссия в эту самую академию посерьёзнее шоферской.
\Впрочем может быть она проходит по тому же принципу, только дороже...
doxerom 03 апреля 2018 | 12:56
hrenvam: Так шофера и проводят набор, чему удивляться.
avp235 03 апреля 2018 | 12:41
Взрыв тележки с мороженым - это круто!
zloy_sok 03 апреля 2018 | 12:49
Как интересно, Экспертиза дважды признала его здоровым, а суд постановил - Лечить....
olyanka28 03 апреля 2018 | 13:10
zloy_sok: наш суд-самый гуманный суд в мире
wuwer 03 апреля 2018 | 12:50
Не надо проявлять свой ум перед вышестоящим дебилом, вид дОлжон иметь придурковатее....не то отправят в психушку
anatolr 03 апреля 2018 | 12:55
//Его обвиняют в подготовке поджога в казармах и взрыва тележки с мороженым в Петербурге.//
Самое опасное - это тележка с мороженым! А воздушные шарики он не собирался протыкать? Нет? А почему? Я знаю, я точно знаю - щелкал пузырчатым пластиком! :-)))
Насмешник Anatoлий - сосед Госдепа
P.S. А потом удивляются, что ихтамнетов рубят на шашлычки.
scullll 03 апреля 2018 | 13:00
anatolr: Если твоего сыночка-дэбила-юриста поставить рядом с тележкой с мороженным и в эту тележку гилограммчик тротила заложить и взорвать, то вот это было смешно, " Анатолий-сосёт у Госдепа"(
vlabumur 03 апреля 2018 | 12:55
Ооо!.. Етить твою мать, Россия!
budweiser23 03 апреля 2018 | 12:56
Возможно это наш тролль dankopidra, или как там его..
timwlad69 03 апреля 2018 | 12:56
Суд направил на лечение в психбольницу курсанта Военно-космической академии имени Можайского Владимира Осипова
Московский окружной военный суд направил на лечение в психбольницу курсанта Военно-космической академии имени Можайского Владимира Осипова. Его обвиняют в подготовке поджога в казармах и взрыва тележки с мороженым в Петербурге. Адвокат Осипова Дмитрий Динзе заявил, что его подзащитный считает себя вменяемым. Курсант дважды проходил психолого-психиатрическую экспертизу, на стадии предварительного следствия эксперты никаких отклонений у него не обнаружили. Свою вину Осипов не признает. Он говорит, что во время беседы с сотрудниками ФСБ думал, что его хотят завербовать и старался показать себя в лучшем виде. Никаких терактов он не планировал.
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Это социопат,что есть норма для общества воспитанного протестантством на религии протеста и социальным обоснованием для этого протеста на основе к примеру домашнего насилия , что приводит к депрессии с регулярным выбросом агрессии против общества с применением моббинга который так же трудно выявить так как это стало нормой общественных отношений.
К стати это так же проявлено в рабском почтении к вышестоящим и высокомерным отношением к ниже стоящим.
Система раб имеющий раба. История Древнего Мира.
Так что протестантство отбрасывает общество в пещерную систему отношений.
chubazzl 03 апреля 2018 | 12:58
взрыв тележки с мороженым это анекдот?
ha12raz 03 апреля 2018 | 13:00
Среди придурков в академии он оказался единственным нормальным человеком.
oleg_andreevich 03 апреля 2018 | 13:01
Наверное, курсант сказал ФСБшникам, что Путин самый великий политик современности и самый влиятельный в мире человек, а потом рассказал им про ракеты с ядерным двигателем и непредсказуемой траекторией.
bekipp 03 апреля 2018 | 13:09
Ну виновен или нет, вопрос открытый, а залечить можно всегда. Знакомая практика.