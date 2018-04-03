Московский окружной военный суд направил на лечение в психбольницу курсанта Военно-космической академии имени Можайского Владимира Осипова. Его обвиняют в подготовке поджога в казармах и взрыва тележки с мороженым в Петербурге. Адвокат Осипова Дмитрий Динзе заявил, что его подзащитный считает себя вменяемым. Курсант дважды проходил психолого-психиатрическую экспертизу, на стадии предварительного следствия эксперты никаких отклонений у него не обнаружили. Свою вину Осипов не признает. Он говорит, что во время беседы с сотрудниками ФСБ думал, что его хотят завербовать и старался показать себя в лучшем виде. Никаких терактов он не планировал.