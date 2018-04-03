«Театр.Док» получил обращение с угрозами через сервис заказа билетов на спектакли в интернете
Об этом в Фейсбуке написала режиссер театра Зарема Заудинова. По ее словам, неизвестные заказали 10 билетов на спектакль «Война близко». В графе ФИО они написали: «Патриоты России, придем вас…»
Премьера спектакля состоялась накануне и обошлась без провокаций.
Напомним, вчера также стало известно о смерти художественного руководителя театра, Михаила Угарова. В день, когда вообще нет никаких слов, получили вместо соболезнования угрозы, — пишет Заудинова
Комментарии3
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kamillakandy 03 апреля 2018 | 12:38
Кошмар..
takao 03 апреля 2018 | 13:20
А что, бывают "спектакли в интернете"?
Или просто иногда случается косноязычие у тех, кто готовит анонс/заголовок новости?
scullll 03 апреля 2018 | 12:40
Сама, наверное, и заказала билеты...
Швондерович тоже любит объяснять отсутствие зрителей происками ПутЕна.
Одна шайка-лейка.