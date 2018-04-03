«Театр.Док» получил обращение с угрозами через сервис заказа билетов на спектакли в интернете

Об этом в Фейсбуке написала режиссер театра Зарема Заудинова. По ее словам, неизвестные заказали 10 билетов на спектакль «Война близко». В графе ФИО они написали: «Патриоты России, придем вас…»

Премьера спектакля состоялась накануне и обошлась без провокаций.

Напомним, вчера также стало известно о смерти художественного руководителя театра, Михаила Угарова. В день, когда вообще нет никаких слов, получили вместо соболезнования угрозы, — пишет Заудинова