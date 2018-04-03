ФСБ заявляет, что спецслужбы пресекли передачу секретных военных карт иностранцам в Свердловской области, Омске, Крыму
ФСБ заявляет о том, что спецслужбы пресекли передачу секретных военных карт иностранцам в Свердловской области, Омске и Крыму. Где именно служат или работают задержанные, неясно. Спецслужбам какой страны они собирались передать секретные документы, не уточняется.
Сообщается только, что задержаны трое россиян и один гражданин Украины. Причем, один из задержанных уже привлекался к ответственности за госзимену. Был ли он осужден, неизвестно.
Как отмечается, уголовное дело решено было не возбуждать. Спецслужбы ограничились предупреждением о недопустимости действий, подпадающих под статьи «государственная измена» и «шпионаж», — передает РИА Новости.
Комментарии33
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aorswen 03 апреля 2018 | 12:36
у гэбэшных долбодятлов совсем с выдумкой плохо стало? ))
открываешь гугль-мэп - там все секретные карты, включая спутник ))
xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 12:38
aorswen: Хохлоботы на дежурстве.
dr_nemos 03 апреля 2018 | 12:43
xoxlbizombi: Опять ты, мразь тут...отрабатываешь денежки, не хватило тех детских кровавых ... Есть условно адекватные портянки....но ты, самая крутая мразь...посему, пойди похвастайся у своих кураторов....ты добился, что я прицепился к тебе - гаду, что редко происходит. Просто ты - особая гадина.
xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 12:45
"Хохлобот хохлобота покрывает и хохлоботом погоняет".
______________________________________________Эхо Москвы
dr_nemos 03 апреля 2018 | 12:59
xoxlbizombi: ну иди, мразь, получи свои вонючие копейки. у тебя сс...ки нет ни чего за душой....потому ты и тварь
opiatnovyi63 03 апреля 2018 | 13:05
dr_nemos: Интересно,что на этих картах?Укрепрайоны,доты, дзоты, противотанковые рвы, тайные тропы?
wicked_digger 03 апреля 2018 | 13:24
opiatnovyi63: именно так. Без шуток.
andre_klimov 03 апреля 2018 | 13:33
wicked_digger:
В таком случае идиотски звучит фраза "Где именно служат или работают задержанные, неясно", а фраза "уголовное дело решено было не возбуждать" - просто веселит неимоверно :))
dr_nemos 03 апреля 2018 | 13:06
xoxlbizombi: Эй, гадина, та забыл свои сребреннички получить....хехе, может, впрочем, вам талонами на усилинное питание платят....
Кто ты , сволочь, будешь потом...Patrik? hohokgad, putinza.... Мразь, подумай, ведь ТАМ зачтется.....
avp235 03 апреля 2018 | 12:44
aorswen:
Да секретных карт в любом военторге - ну просто завались!
xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 12:51
avp235: И укроглобусов.
wicked_digger 03 апреля 2018 | 12:44
aorswen: там нет именно того, что и составляет секрет. Увы, но такая информация нужна только военным и только у них она есть. Глубины рек, качество покрытия дорог, грузоподъемность мостов и пр.
avp235 03 апреля 2018 | 12:49
wicked_digger:
Вот-вот - качество покрытия дорог! Сейчас, когда снег сошел, дороги как после бомбежки. Как раз для военных карт. Впрочем, секретная информация, это где дороги нормальные - ее-то и охраняют.
xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 12:54
avp235: http://autostrada.info/ua/map
sasha_volk_off 03 апреля 2018 | 13:18
Секретных карт с местами захоронений гэбешных жертв...
electroknight 03 апреля 2018 | 12:38
Они же по 150 терактов и госизмен в год предупреждают, с ног сбились. Когда журналисты стали обращать внимание, что регулярные заявления о предотвращении есть, а уголовных дел и судов нет, то появилось новое изобретение — мол, дело не стали возбуждать, пожурили изменников, рассказали, что секретные карты Генштаба продавать иностранной разведке это плохо и некрасиво.
xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 12:41
electroknight: На всех судах был? Дежурил у зданий?
andy66 03 апреля 2018 | 12:42
ФСБ живет в 19 веке ))))))
xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 12:47
andy66: Хохлоорда в каменном веке застряла.
hz6691 03 апреля 2018 | 12:46
Что такое "Военные карты"? Там масти другие или количество?
gvs 03 апреля 2018 | 12:50
hz6691: Военные карты - это игральные карты с камуфляжной "рубашкой". Тогда все понятно: ФСБ предотвратило продажу крапленой колоды. ))))
dr_nemos 03 апреля 2018 | 12:46
Угу, теперь ясно, как они разоблачают террористов и шпионов... берется открытый доступ, смотрим людей, ловим...и опаньки - очередная звездочка, а то и цацка на грудь. И ведь за такими "разоблачениями" забывают, что бороться надо с реальными преступниками и убийцами....хотя о чем я ....именно такие им зарплату и платят, дабы не замечать реальных гадов.
zhrv 03 апреля 2018 | 12:49
Зачетный троллинг!
По всей стране некие персоны продают "секретные карты" всем подряд, и их за это похлопали по попе только.
kail34 03 апреля 2018 | 12:54
Охренеть! Секретные карты передают,а уголовки нет,просто пальчиком погрозили.А шпиЁны идиоты.Все эти карты в два клика в интернете .их туда загнали еще при развале СССР.
ha12raz 03 апреля 2018 | 13:02
Замечательно то, что иностранцев там как раз и нет..
И какие это спецслужбы ?.....психиатрические и наркологические ?
greeg1 03 апреля 2018 | 13:04
Старый советский анекдот: Вам Ленина так или в гробу вынести?
doxerom 03 апреля 2018 | 13:05
Что то совсем плохо с креативностью у этих безопасных ребят. Пусть почитают дела 30-40-х годов, вот где полет фантазии. Там тебе и тоннели под черти чем и неграмотный ненец, записанный по пьяни немцем и "создавший" в тундре фашистскую организацию. Учиться и еще раз учиться, пеньку стоеросовые, как завещал великий Вова.
riots 03 апреля 2018 | 13:06
Ну хоть Украину не забыли. А то новость какая-то неправдоподобная.
nuvseunasok 03 апреля 2018 | 13:08
70- х годов карты. Видео же есть... Анекдот. И на камеру пожурили, отпустили. Я, наверное, ничего не понимаю, но кому карты 70х годов могут быть интересны. В современном мире, со спутниками, интернетом и проч. и проч...
mamiluk 03 апреля 2018 | 13:15
У "диверсантов и шпионов" были накладные парики...усы...кроме карт обнаружены компасы и блокноты с самостреляющими ручками.....лыжи,в рюкзаке консервы и термос...и традиционно волочился парашют.
nichirin 03 апреля 2018 | 13:19
Китайцы, переодетые в голландцев, искали launch codes от советских ракет?)))
chichanik 03 апреля 2018 | 13:28
иностранцам
Музейным работникам?
yrka 03 апреля 2018 | 13:37
Эти карты генштаба - просто хлам, мусор, макулатура, изданные в пятидесятые - шестидесятые годы. Они интересны даже не коллекционерам, а дизайнерам, для оформления, ничего другого для их использования я даже придумать не могу.
(Иностранные разведки - это просто ха-ха-ха. Ну или для ТВ-дебилов.)