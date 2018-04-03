ФСБ заявляет, что спецслужбы пресекли передачу секретных военных карт иностранцам в Свердловской области, Омске, Крыму

ФСБ заявляет о том, что спецслужбы пресекли передачу секретных военных карт иностранцам в Свердловской области, Омске и Крыму. Где именно служат или работают задержанные, неясно. Спецслужбам какой страны они собирались передать секретные документы, не уточняется.

Сообщается только, что задержаны трое россиян и один гражданин Украины. Причем, один из задержанных уже привлекался к ответственности за госзимену. Был ли он осужден, неизвестно.

Как отмечается, уголовное дело решено было не возбуждать. Спецслужбы ограничились предупреждением о недопустимости действий, подпадающих под статьи «государственная измена» и «шпионаж», — передает РИА Новости.