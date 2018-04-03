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12:32, 03 апреля 2018

ФСБ заявляет, что спецслужбы пресекли передачу секретных военных карт иностранцам в Свердловской области, Омске, Крыму

ФСБ заявляет о том, что спецслужбы пресекли передачу секретных военных карт иностранцам в Свердловской области, Омске и Крыму. Где именно служат или работают задержанные, неясно. Спецслужбам какой страны они собирались передать секретные документы, не уточняется.

Сообщается только, что задержаны трое россиян и  один гражданин Украины. Причем, один из задержанных уже привлекался к ответственности за госзимену. Был ли он осужден, неизвестно.

Как отмечается, уголовное дело решено было не возбуждать. Спецслужбы ограничились предупреждением о  недопустимости действий, подпадающих под статьи «государственная измена» и  «шпионаж», — передает РИА Новости.

Комментарии

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aorswen 03 апреля 2018 | 12:36

у гэбэшных долбодятлов совсем с выдумкой плохо стало? ))

открываешь гугль-мэп - там все секретные карты, включая спутник ))

xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 12:38

aorswen: Хохлоботы на дежурстве.

dr_nemos 03 апреля 2018 | 12:43

xoxlbizombi: Опять ты, мразь тут...отрабатываешь денежки, не хватило тех детских кровавых ... Есть условно адекватные портянки....но ты, самая крутая мразь...посему, пойди похвастайся у своих кураторов....ты добился, что я прицепился к тебе - гаду, что редко происходит. Просто ты - особая гадина.

xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 12:45

"Хохлобот хохлобота покрывает и хохлоботом погоняет".
______________________________________________Эхо Москвы

dr_nemos 03 апреля 2018 | 12:59

xoxlbizombi: ну иди, мразь, получи свои вонючие копейки. у тебя сс...ки нет ни чего за душой....потому ты и тварь

opiatnovyi63 03 апреля 2018 | 13:05

dr_nemos: Интересно,что на этих картах?Укрепрайоны,доты, дзоты, противотанковые рвы, тайные тропы?

wicked_digger 03 апреля 2018 | 13:24

opiatnovyi63: именно так. Без шуток.

andre_klimov 03 апреля 2018 | 13:33

wicked_digger:
В таком случае идиотски звучит фраза "Где именно служат или работают задержанные, неясно", а фраза "уголовное дело решено было не возбуждать" - просто веселит неимоверно :))

dr_nemos 03 апреля 2018 | 13:06

xoxlbizombi: Эй, гадина, та забыл свои сребреннички получить....хехе, может, впрочем, вам талонами на усилинное питание платят....
Кто ты , сволочь, будешь потом...Patrik? hohokgad, putinza.... Мразь, подумай, ведь ТАМ зачтется.....

avp235 03 апреля 2018 | 12:44

aorswen:
Да секретных карт в любом военторге - ну просто завались!

xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 12:51

avp235: И укроглобусов.

wicked_digger 03 апреля 2018 | 12:44

aorswen: там нет именно того, что и составляет секрет. Увы, но такая информация нужна только военным и только у них она есть. Глубины рек, качество покрытия дорог, грузоподъемность мостов и пр.

avp235 03 апреля 2018 | 12:49

wicked_digger:
Вот-вот - качество покрытия дорог! Сейчас, когда снег сошел, дороги как после бомбежки. Как раз для военных карт. Впрочем, секретная информация, это где дороги нормальные - ее-то и охраняют.

xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 12:54

avp235: http://autostrada.info/ua/map

sasha_volk_off 03 апреля 2018 | 13:18

Секретных карт с местами захоронений гэбешных жертв...

electroknight 03 апреля 2018 | 12:38

Они же по 150 терактов и госизмен в год предупреждают, с ног сбились. Когда журналисты стали обращать внимание, что регулярные заявления о предотвращении есть, а уголовных дел и судов нет, то появилось новое изобретение — мол, дело не стали возбуждать, пожурили изменников, рассказали, что секретные карты Генштаба продавать иностранной разведке это плохо и некрасиво.

xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 12:41

electroknight: На всех судах был? Дежурил у зданий?

andy66 03 апреля 2018 | 12:42

ФСБ живет в 19 веке ))))))

xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 12:47

andy66: Хохлоорда в каменном веке застряла.

hz6691 03 апреля 2018 | 12:46

Что такое "Военные карты"? Там масти другие или количество?

gvs 03 апреля 2018 | 12:50

hz6691: Военные карты - это игральные карты с камуфляжной "рубашкой". Тогда все понятно: ФСБ предотвратило продажу крапленой колоды. ))))

dr_nemos 03 апреля 2018 | 12:46

Угу, теперь ясно, как они разоблачают террористов и шпионов... берется открытый доступ, смотрим людей, ловим...и опаньки - очередная звездочка, а то и цацка на грудь. И ведь за такими "разоблачениями" забывают, что бороться надо с реальными преступниками и убийцами....хотя о чем я ....именно такие им зарплату и платят, дабы не замечать реальных гадов.

zhrv 03 апреля 2018 | 12:49

Зачетный троллинг!
По всей стране некие персоны продают "секретные карты" всем подряд, и их за это похлопали по попе только.

kail34 03 апреля 2018 | 12:54

Охренеть! Секретные карты передают,а уголовки нет,просто пальчиком погрозили.А шпиЁны идиоты.Все эти карты в два клика в интернете .их туда загнали еще при развале СССР.

(комментарий скрыт)

ha12raz 03 апреля 2018 | 13:02

Замечательно то, что иностранцев там как раз и нет..

И какие это спецслужбы ?.....психиатрические и наркологические ?

(комментарий скрыт)

greeg1 03 апреля 2018 | 13:04

Старый советский анекдот: Вам Ленина так или в гробу вынести?

doxerom 03 апреля 2018 | 13:05

Что то совсем плохо с креативностью у этих безопасных ребят. Пусть почитают дела 30-40-х годов, вот где полет фантазии. Там тебе и тоннели под черти чем и неграмотный ненец, записанный по пьяни немцем и "создавший" в тундре фашистскую организацию. Учиться и еще раз учиться, пеньку стоеросовые, как завещал великий Вова.

riots 03 апреля 2018 | 13:06

Ну хоть Украину не забыли. А то новость какая-то неправдоподобная.

nuvseunasok 03 апреля 2018 | 13:08

70- х годов карты. Видео же есть... Анекдот. И на камеру пожурили, отпустили. Я, наверное, ничего не понимаю, но кому карты 70х годов могут быть интересны. В современном мире, со спутниками, интернетом и проч. и проч...

mamiluk 03 апреля 2018 | 13:15

У "диверсантов и шпионов" были накладные парики...усы...кроме карт обнаружены компасы и блокноты с самостреляющими ручками.....лыжи,в рюкзаке консервы и термос...и традиционно волочился парашют.

nichirin 03 апреля 2018 | 13:19

Китайцы, переодетые в голландцев, искали launch codes от советских ракет?)))

chichanik 03 апреля 2018 | 13:28

иностранцам
Музейным работникам?

yrka 03 апреля 2018 | 13:37

Эти карты генштаба - просто хлам, мусор, макулатура, изданные в пятидесятые - шестидесятые годы. Они интересны даже не коллекционерам, а дизайнерам, для оформления, ничего другого для их использования я даже придумать не могу.
(Иностранные разведки - это просто ха-ха-ха. Ну или для ТВ-дебилов.)

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