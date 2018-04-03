// 96% госзакупок в России в прошлом году осуществлялись на неконкурентной основе //

Об этом сообщается в докладе Минфина по результатам мониторинга. Лишь около 4% было проведено при помощи конкурсов и аукционов в соответствии с требованиями гражданского законодательства. Остальные 96% — это либо закупки у единственного поставщика, либо закупки с применением «иных способов».

Более 50% закупок приходится на пять крупнейших компаний, в частности, — «Роснефть», ОАО «РЖД» и «Башнефть».