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12:31, 03 апреля 2018

96% госзакупок в России в прошлом году осуществлялись на неконкурентной основе

Об этом сообщается в докладе Минфина по результатам мониторинга. Лишь около 4% было проведено при помощи конкурсов и аукционов в соответствии с требованиями гражданского законодательства. Остальные 96% — это либо закупки у единственного поставщика, либо закупки с применением «иных способов».

Более 50% закупок приходится на пять крупнейших компаний, в частности, — «Роснефть», ОАО «РЖД» и «Башнефть».

Комментарии

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ed10075 03 апреля 2018 | 12:38

Конкуренция сегодня в нашей стране может быть только между окруженцами президента - у кого яхта больше.

jetsam 03 апреля 2018 | 12:56

ed10075: ну положим - чтобы стать единственным в тендере надо выдержать ой-ой какую конкуренцию :)
так что конкуренция есть.
* и, в поледнее время, длина яхты не влияет... вот длина языка - да....

honduras_on_kolima 03 апреля 2018 | 13:02

// 96% госзакупок в России в прошлом году осуществлялись на неконкурентной основе //
Поясняю портянкам на пальцах: в прошлом году на России 96% госзакупок были коррупционными.
Остальные 4% требуют отдельного изучения.

rvs_68 03 апреля 2018 | 13:01

ed10075:
1) Вы: "Конкуренция сегодня в нашей стране может быть только между окруженцами президента...."

Ну да, "Своим - все, остальным - Закон"

2) Новость: "96% госзакупок в России в прошлом году осуществлялись на неконкурентной основе"

Строгость Российских Законов (для всех) и необязательность их исполнения (для "своих"). Продолжение будет? Кто наказан?

А уж сколько "манагеров" "трудится" в области оформления "тендеров"...

;-)

goshan31 03 апреля 2018 | 12:38

Страна-фейк!

sapiens17 03 апреля 2018 | 12:55

goshan31: Царь-пушка, которая не стреляет, Царь-колокол, который не звонил, Президент, который ничего не знает, конкурсные закупки, про которые никто ничего не знает (или не подпускают), СМИ без новостей, погибшие военные , которых нет , поднимаясь с колен становимся всё ниже ...
да, фэйк. Грустно, что большинство это устраивает.

dr_nemos 03 апреля 2018 | 12:40

в абсолютно коррумпированной стране по другому быть просто не может

sadda 03 апреля 2018 | 12:43

Главное распилы и откаты!

alexeycapitan 03 апреля 2018 | 12:59

Ох, хорошо! Судя по делу "Суммы" Минфину не долго осталось, вот они напоследок и несут ахинею. Это очень серьезный и очень позитивный сигнал для страны. Давно пора гнать эту Гайдаро-Чубайсовскую **** из правительства.

(комментарий скрыт)

bakero 03 апреля 2018 | 13:03

Слушаю "Песня российского чиновника" Слепакова и стих про Putin Team

kottigr1 03 апреля 2018 | 13:10

В 2000 году доля России в мировом ВВП по ППС равнялась 3,28%, по итогам 2017 года этот показатель стал ровняться – 3,16%, а если считать по номинальному ВВП в валюте, то и все 2%.
Получается, что при Путине произошло падение России в мировой экономике..

jetsam 03 апреля 2018 | 13:23

kottigr1: нет. при путене произошел рост мировой экономики. он же - как ехал на запарожце так и едет. с той же скоростью. в том же направлении. по той же дороге. кстати, по этой дороге, в том же направлении, но в лаптях бегут и 76%....

budweiser23 03 апреля 2018 | 13:36

kottigr1: большая часть «подъема» это стоимость нефти и прочих природных ресурсов..., так что реальный рост ещё ниже!

angrew 03 апреля 2018 | 13:15

Ерунда! При новом президенте такого не будет! Вот он им всем покажет Кузькину мать!

budweiser23 03 апреля 2018 | 13:31

Единственная правильная закупка была у Почты России — игрушечный квадрокоптер за 1млн 200тыс рублей, но он разбился во время первого полёта...

Сильный президент, сильная страна!

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