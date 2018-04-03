96% госзакупок в России в прошлом году осуществлялись на неконкурентной основе
Об этом сообщается в докладе Минфина по результатам мониторинга. Лишь около 4% было проведено при помощи конкурсов и аукционов в соответствии с требованиями гражданского законодательства. Остальные 96% — это либо закупки у единственного поставщика, либо закупки с применением «иных способов».
Более 50% закупок приходится на пять крупнейших компаний, в частности, — «Роснефть», ОАО «РЖД» и «Башнефть».
Комментарии15
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ed10075 03 апреля 2018 | 12:38
Конкуренция сегодня в нашей стране может быть только между окруженцами президента - у кого яхта больше.
jetsam 03 апреля 2018 | 12:56
ed10075: ну положим - чтобы стать единственным в тендере надо выдержать ой-ой какую конкуренцию :)
так что конкуренция есть.
* и, в поледнее время, длина яхты не влияет... вот длина языка - да....
honduras_on_kolima 03 апреля 2018 | 13:02
// 96% госзакупок в России в прошлом году осуществлялись на неконкурентной основе //
Поясняю портянкам на пальцах: в прошлом году на России 96% госзакупок были коррупционными.
Остальные 4% требуют отдельного изучения.
rvs_68 03 апреля 2018 | 13:01
ed10075:
1) Вы: "Конкуренция сегодня в нашей стране может быть только между окруженцами президента...."
Ну да, "Своим - все, остальным - Закон"
2) Новость: "96% госзакупок в России в прошлом году осуществлялись на неконкурентной основе"
Строгость Российских Законов (для всех) и необязательность их исполнения (для "своих"). Продолжение будет? Кто наказан?
А уж сколько "манагеров" "трудится" в области оформления "тендеров"...
;-)
goshan31 03 апреля 2018 | 12:38
Страна-фейк!
sapiens17 03 апреля 2018 | 12:55
goshan31: Царь-пушка, которая не стреляет, Царь-колокол, который не звонил, Президент, который ничего не знает, конкурсные закупки, про которые никто ничего не знает (или не подпускают), СМИ без новостей, погибшие военные , которых нет , поднимаясь с колен становимся всё ниже ...
да, фэйк. Грустно, что большинство это устраивает.
dr_nemos 03 апреля 2018 | 12:40
в абсолютно коррумпированной стране по другому быть просто не может
sadda 03 апреля 2018 | 12:43
Главное распилы и откаты!
alexeycapitan 03 апреля 2018 | 12:59
Ох, хорошо! Судя по делу "Суммы" Минфину не долго осталось, вот они напоследок и несут ахинею. Это очень серьезный и очень позитивный сигнал для страны. Давно пора гнать эту Гайдаро-Чубайсовскую **** из правительства.
bakero 03 апреля 2018 | 13:03
Слушаю "Песня российского чиновника" Слепакова и стих про Putin Team
kottigr1 03 апреля 2018 | 13:10
В 2000 году доля России в мировом ВВП по ППС равнялась 3,28%, по итогам 2017 года этот показатель стал ровняться – 3,16%, а если считать по номинальному ВВП в валюте, то и все 2%.
Получается, что при Путине произошло падение России в мировой экономике..
jetsam 03 апреля 2018 | 13:23
kottigr1: нет. при путене произошел рост мировой экономики. он же - как ехал на запарожце так и едет. с той же скоростью. в том же направлении. по той же дороге. кстати, по этой дороге, в том же направлении, но в лаптях бегут и 76%....
budweiser23 03 апреля 2018 | 13:36
kottigr1: большая часть «подъема» это стоимость нефти и прочих природных ресурсов..., так что реальный рост ещё ниже!
angrew 03 апреля 2018 | 13:15
Ерунда! При новом президенте такого не будет! Вот он им всем покажет Кузькину мать!
budweiser23 03 апреля 2018 | 13:31
Единственная правильная закупка была у Почты России — игрушечный квадрокоптер за 1млн 200тыс рублей, но он разбился во время первого полёта...
Сильный президент, сильная страна!