/Юлия Скрипаль была отравлена вскоре после получения доступа к тайному счету, на котором было около 185 тысяч долларов... /

Об этом пишет британская газета «Дейли миррор».

Эти деньги, по данным издания, были получены от продажи дома в Великобритании, который принадлежал брату Юлии – Александру. Он скончался в прошлом году в Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах.

Сергей Скрипаль, как пишет «Дейли миррор» имел доступ к этому счету, а конце февраля дал доверенность дочери на распоряжение этими средствами.