Юлия Скрипаль была отравлена вскоре после получения доступа к тайному счету, на котором было около 185 тысяч долларов
Об этом пишет британская газета «Дейли миррор».
Эти деньги, по данным издания, были получены от продажи дома в Великобритании, который принадлежал брату Юлии – Александру. Он скончался в прошлом году в Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах.
Сергей Скрипаль, как пишет «Дейли миррор» имел доступ к этому счету, а конце февраля дал доверенность дочери на распоряжение этими средствами.
Комментарии56
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komiccap_nkvd 03 апреля 2018 | 12:33
все делается ради денег
patrik05 03 апреля 2018 | 12:37
Юлия Скрипаль была отравлена вскоре после получения доступа к тайному счету, на котором было около 185 тысяч долларов...
Помните как Борис Джонсон прокомментировал российские версии отравления Скрипалей - у русских новая версия, наверное уже 24-я. Русские предполагали, гадали и додумывали на пустом месте, что там могло произойти со Скрипалями, а у англичан все карты в рукаве и то, это уже 48-я версия отравления.
olegleon 03 апреля 2018 | 12:56
patrik05: "Из показаний Юли Скрипаль: "Когда я покупала в Пятёрочке гречку, ещё удивилась - почему сам Путин стоит там на кассе?""
patrik05 03 апреля 2018 | 13:00
olegleon:
)))
takao 03 апреля 2018 | 13:17
Блин.. У новостников полное обрушение логики и причинно-следственных связей.
Не понял, причём тут "получение доступа к счету" и отравление? Как они связаны, как одно следует из другого? Не острее выглядела бы эта новость, если б написали: "Юлия Скрипаль была отравлена после крушения АН-148 в Домодедово". Или такой вариант: "Юлию Скрипаль отравили после разоблачений Рыбки."
А что? Звучит многообещающе и остро! Привлекает внимание, обеспечивает заходы на страницу..
captainobvious 03 апреля 2018 | 13:31
takao: то есть, у Вас вот только сейчас такие вопросы возникли? все предыдущие "версии", одна бредовее другой, диссонанса не вызывали? на гречке Вы не сломались, а вот "доступ к счету" - это уже too much? ))
xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 13:00
/Юлия Скрипаль была отравлена вскоре после получения доступа к тайному счету, на котором было около 185 тысяч долларов... /
Гречневая королева.
ross1919 03 апреля 2018 | 13:24
olegleon: Мало того, он же же сам эту гречку и взвесил!
haldey 03 апреля 2018 | 12:41
komiccap_nkvd: Какими еще нитками будут пришивать это дело к России? 185 тыс дол... явно приказ Путина? Очнитесь деб...ы! Гречка, бред какой-то, скорее у Британии течка, мозги текут... Когда версии высасывают из пальца? Когда нет фактов, нужных фактов... Не связывается никак стройная теория, как и с боингом...
znajka 03 апреля 2018 | 13:11
haldey: вот Боинг ты зря вставил, там теория абсолютно стройная ) А здесь что удивляться? Идет следствие, официальная версия не разглашается, дешевые таблоиды вбрасывают, все что они могут собрать из обрывков информации, которая доходит до их источников. Когда "Зимняя Вишня" сгорела там тоже было 35 версий как и почему люди и дети оказались заперты, и что? Тебе это не казалось странным? А там ведь не спецоперция была, где следы тщательно пытались скрыть, а ужасный несчастный случай. Терпение - и все выяснится.
vargor 03 апреля 2018 | 13:22
znajka: Теория с Боингом такая же, как с отравлением скрипалей. Были бы достоверные доказательства - не откладывали бы суд ни на один день. Когда Россия попросила США предъявить спутниковые снимки с места происшествия, на которых точка старта ракеты видна на все сто процентов, там замялись и прячут.
Тоже доказательство того, что как и отравление скрипалей обвинение России не более чем наглая клевета.
rampa 03 апреля 2018 | 13:34
vargor: "Когда Россия попросила США предъявить спутниковые снимки с места происшествия, на которых точка..." - а почему США должны представлять эти снимки России? Разве расследование ведет Россия?
znajka 03 апреля 2018 | 13:40
vargor: а что у США есть перед Россией такие обязательства - спутниковые снимки предявлять? Где это сказано? США свою информацию передали кому положено - в следственную группу - а вовсе не в руки потенциального противника. Удивляюсь я на вас - все дергаетесь по принципу "не видал но осуждаю". Вам все покажут и расскажут, когда будут готовы обвинение предъявить конкретным лицам. На Западе следствие работает медленно, но верно - там нет срока давности по массовым убийствам.
vezdehod 03 апреля 2018 | 12:33
Об этом написала британская газета "Комсомольская правда"
varlam59 03 апреля 2018 | 12:46
vezdehod:
Что, не хочется верить? А как можно было поверить в заведомую, голословную клевету? С такими как вы в России давно всё ясно.
vasya_von_smetankin 03 апреля 2018 | 12:34
Сечин опять просёк тему.
kara 03 апреля 2018 | 12:35
Но виноват лично Путин?!
igorkot____1 03 апреля 2018 | 12:49
Сюда снова мешок портянок с ольгинскими шлюхами высыпали.
kays 03 апреля 2018 | 13:06
igorkot____1: Не, это сюда каклы с кастрюлями вместо голов прискакали! Со свежими версиями случившегося.
murad_manapov 03 апреля 2018 | 13:15
igorkot____1: эта тема животрепещущая для кремля
scullll 03 апреля 2018 | 12:35
Эта Юля, которая уже неделю как, млять, очнулась, не хочет показания то дать? А то одни новости:" Она поела, она попила, она разговаривает".
Или уже дала показания, но человека в буденовке, грызущего семечки в костюме биологической защиты, мазавшего ручку двери гречкой из её чемодана, не видела???
noxepy666 03 апреля 2018 | 12:35
Чо, и счёт был отравлен?!! Ну кгбшники, вот гады!!! И опять же, другие сообщают про 210 000. Вы чего?
scullll 03 апреля 2018 | 12:38
noxepy666: Дочура приехала бабло отжать, а папаня, достав по старым связям БОВ, решил баблом не делится...Но где то допустил ошибку и крякнул сам. По моему отличная версия.
captainobvious 03 апреля 2018 | 13:37
noxepy666: после первой же экспертизы счета, осуществленной Скотленд-Ярдом, сумма денег загадочно усохла с 210 до 185 тыс.
jetsam 03 апреля 2018 | 12:36
ну да. а стоимость операции по отравлению превысила лимон :)
и что? кто-то сжег сотенную, чтобы посветить поднять пятак?
ну это точно русские. европейцы жмотистый народ...
* 185 тысяч баксов - это не дом. это сараюшка...
sg79g 03 апреля 2018 | 12:48
jetsam:
Отмазки хромячков пошли )))
- Скажите, госпожа Мэй, а правда что Скрипалей убили не чекисты по приказу Путина. а из за 180 тыс. за проданный дом?
- Наглая ложь! Никакой эот не дом, а так, жалкая сараюшка!
Откуда тебе известна сотимость операции? Прокололся, чикистяра? Не ссы, не сдам.. Да какой мильон-шмульон. Из соседнего почтового ящика за литр виски целый флакон этого дуста вынесли.. ))
vladislav 03 апреля 2018 | 13:01
sg79g: "Откуда тебе известна сотимость операции?"
==================================================
Для любопытства - посмотри сколько стоит недвижимость в Финляндии: etuovi.com
sg79g 03 апреля 2018 | 13:20
vladislav:
При чем здесь недвижимость???? Этот дебил пишет "стоимость операции по отравлению превысила лимон"
jetsam 03 апреля 2018 | 13:03
sg79g: вот и прокол - за литр вискаря работают только путеноиды.
бомжовый брит пол-лимона авансом только потребует. не скрепоносные они, млять... не могут за полли... идею, блин.
olegleon 03 апреля 2018 | 12:58
jetsam: 185 тысяч это его доля. вторая половина ушла жене сына. и ты скажешь, что 370 тысяч это сарай стоит?
jetsam 03 апреля 2018 | 13:08
olegleon: для кого 11.80 заработок, тому и 370 - хоромы.
znajka 03 апреля 2018 | 13:28
olegleon: £370 тысяч это весьма среднего качества дом на Юго-Востока Англии. Не особняк, а скорей всего "семи-детачт". Полно фотографий дома самого Сергея Скрипаля, а он стоит £340 тысяч
vladislav 03 апреля 2018 | 12:58
jetsam: "185 тысяч баксов - это не дом. это сараюшка..."
===================================================
Кстати, да. Тем более для Англии.
vargor 03 апреля 2018 | 13:17
vladislav: 185 тысяч баксов для скрипалей целое состояние. Не поделили такое богатство. Друг другу глотки перегрызут, судя по внутренней сути главного Скрипаля и, по случившемуся отравлению, которое никого не убило. Опыта не хватило.
ivan127_4 03 апреля 2018 | 12:38
Это что же.... Путин позарился на эти крохи? С его то миллиардами?
scullll 03 апреля 2018 | 12:43
ivan127_4: Копеечка рубль бережёт)))
jetsam 03 апреля 2018 | 13:06
ivan127_4: ярды в морозилке. долго таять.
goshan31 03 апреля 2018 | 12:41
Такое впечатление, что комментируют новость идиоты...
sveklotron_7 03 апреля 2018 | 12:47
goshan31: самокритично
nikolashin2017 03 апреля 2018 | 12:48
goshan31: и им еще за это доплачивают...
varlam59 03 апреля 2018 | 12:43
Ну вот, дело движется к развязке. Оказывается деньги не поделили. И яд подсунули такой, по неопытности, который не убивает. Мэй и Джонсон пусть готовятся к принесению извинений России. А потом хоть в отставку - нам на них наплевать.
vlabumur 03 апреля 2018 | 13:28
varlam59: Оказывается деньги не поделили.
++++++++++++++++++++++++++++
Кто с кем?
znajka 03 апреля 2018 | 13:31
varlam59: а что, если владелицу счета отравить, то деньги автоматически отравителю переходят? как-то нескладывается у вас с мотивацией
zhrv 03 апреля 2018 | 12:46
Типа, "всю семью под корень"?
x_signal 03 апреля 2018 | 12:51
Обычная бытовуха похоже.
nds 03 апреля 2018 | 12:51
Напомню общеизвестное: "после" не означает "в следствие".
sveklotron_7 03 апреля 2018 | 12:56
185 килобаксов, это на гречку. Овес нынче дорог, вот и нашли дешевую замену.
kays 03 апреля 2018 | 13:04
Догадка!! Так это счёт был отравлен!!! Ужас, что творится....
silver1972 03 апреля 2018 | 13:08
Может вся эта история тупо из-за бабок? И ни причем тут ни ФСБ ни МИ6 ни ЦРУ ?
dmitriy_radchenko 03 апреля 2018 | 13:09
А еще Скрипалей отравили после Нового года, но перед 8 марта. Что бы это значило? А что Титов?
amalit 03 апреля 2018 | 13:12
Почему же этот счёт тайный?
Был продан дом и деньги, по безналу, были переведены на счёт в банке.
Так любой счёт в банке можно назвать тайным, так как о нём известно только его владельцам и, возможно, их ближайшим родственникам.
srk2658lu 03 апреля 2018 | 13:17
Версий можно придумать дохрена.
Каждый забегает вперёд и ищет сенсации.
Надо дождаться результатов расследования.
А реагировать на каждую хрень - дело пропагандонов.
sg79g 03 апреля 2018 | 13:23
srk2658lu:
> Надо дождаться результатов расследования.
Мыло сТервозы Мэй есть? Напиши бабке то что ты сейчас правильно сказал..
> А реагировать на каждую хрень - дело пропагандонов.
Четко ты англичан приложил, респект )))
apels 03 апреля 2018 | 13:18
И что? Доступ имел папа, передал дочери. Интересант решил сам себя отравить? Бред сивой кобылы, инфошум.
max3446 03 апреля 2018 | 13:20
версия про причастность России разваливается с каждой минутой все быстрее. Интересно как потом будут оправдываться все те, кто поверил безумной в климаксе тетке Мэй и выслал российских дипломатов, выставив себя на посмешище всего мирового цивилизованного сообщества?
andre_klimov 03 апреля 2018 | 13:39
МИДовско-портяночный вой - просто музыка! Давно уже не наблюдалось такой массовой истерики...