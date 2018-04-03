Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален объявит сегодня о завершении спортивной карьеры

Пресс-конференция начинается на родине биатлониста в Симостранде.

Бьорндален в минувшем сезоне не сумел попасть в состав сборной Норвегии, отправившейся на Олимпийские игры в Пхёнчхан. Да и в Кубке мира ни разу не поднимался на подиум. Вот только не стоит забывать, что живой легенде биатлона – уже 44 года.

А наград, титулов и прочих регалий и в его коллекции итак предостаточно. Улле Эйнар Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель «Большого хрустального глобуса». Всего же на счету норвежца — 95 побед на этапах биатлонного Кубке мира.

Добавлю, что еще 10 лет назад на родине прославленного биатлониста норвежское правительство установило скульптуру в его честь.

Бьорндален женат на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой. В 2016 году у них родилась дочь Ксения.