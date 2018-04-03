СК РФ возбудил уголовное дело против главы МВД Украины из-за срыва голосования на президентских выборах

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы МВД Украины из-за срыва голосования на президентских выборах. В ведомстве утверждают, что Арсен Аваков поручил подчиненным не пускать россиян на избирательные участки на территории Украины.

«В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан» — говорится в заявлении на сайте Следственного комитета. Уголовное дело было возбуждено по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий. Она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, глава МВД Украины давал указания своим сотрудникам не пропускать людей на территорию дипломатических учреждений России в Киеве, Львове, Одессе и Харькове. 18 марта в дипмиссиях были организованы избирательные участки. Ранее сообщалось, что из-за кордонов МВД Украины попасть туда почти никто не смог, проголосовать удалось только сотрудникам посольств. В российском ЦИКе назвали действия украинской стороны «гуманитарной агрессией».

Это уже второе уголовное дело против Авакова, возбужденное Следственным комитетом. В 2014 году главу МВД Украины заочно арестовали по обвинению в организации убийств и применении запрещенных методов ведения войны.