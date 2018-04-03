СК РФ возбудил уголовное дело против главы МВД Украины из-за срыва голосования на президентских выборах
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы МВД Украины из-за срыва голосования на президентских выборах. В ведомстве утверждают, что Арсен Аваков поручил подчиненным не пускать россиян на избирательные участки на территории Украины.
«В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан» — говорится в заявлении на сайте Следственного комитета. Уголовное дело было возбуждено по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий. Она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, глава МВД Украины давал указания своим сотрудникам не пропускать людей на территорию дипломатических учреждений России в Киеве, Львове, Одессе и Харькове. 18 марта в дипмиссиях были организованы избирательные участки. Ранее сообщалось, что из-за кордонов МВД Украины попасть туда почти никто не смог, проголосовать удалось только сотрудникам посольств. В российском ЦИКе назвали действия украинской стороны «гуманитарной агрессией».
Это уже второе уголовное дело против Авакова, возбужденное Следственным комитетом. В 2014 году главу МВД Украины заочно арестовали по обвинению в организации убийств и применении запрещенных методов ведения войны.
Комментарии1
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kissa_ 03 апреля 2018 | 12:07
Встретил я хoxла недавно
И задал ему вопрос:
Почему после майдана
В хате индевеет нос?
Кран горячий пылью тронут,
Горы мусора вокруг,
От платёжек люди стонут,
Заржавел крестьянский плуг,
Встали верфи и заводы,
Старики черны от слёз?
Что ж вы сделали, уроды?
Боже, что тут началось!
Он то плакал, то смеялся,
Проклиная мАскалей.
После по земле катался,
Пузыри дул из соплей.
Рожи корчил, выл про щеню,
Дули мне в лицо крутил.
Торговался за прощенье.
Прям, задёшево сулил.
Дальше в ход пошли угрозы
— Мол, весь мир за нас горой!
… Я утёр от смеха слезы,
Плюнул и пошёл домой