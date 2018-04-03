Свердловские депутаты приняли законопроект, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга

Мэр города Евгений Ройзман сказал, что этот закон – оскорбление жителей Екатеринбурга.

Евгений Ройзман сказал, что накануне его поддержали на митинге много жителей Екатеринбурга. Его полномочия мэра заканчиваются в сентябре этого года.

Напомним, накануне в Екатеринбурге прошел митинг за сохранение выборов мэра. В акции приняло участие от 3 до 5 тысяч человек.