Свердловские депутаты приняли законопроект, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга
Мэр города Евгений Ройзман сказал, что этот закон – оскорбление жителей Екатеринбурга.
Евгений Ройзман сказал, что накануне его поддержали на митинге много жителей Екатеринбурга. Его полномочия мэра заканчиваются в сентябре этого года.
Напомним, накануне в Екатеринбурге прошел митинг за сохранение выборов мэра. В акции приняло участие от 3 до 5 тысяч человек.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nemez1 03 апреля 2018 | 12:04
РФ на сверхзвуковой скорости летит к репрессиям 1930-х годов.
patrik05 03 апреля 2018 | 12:09
Мэр города Евгений Ройзман сказал, что этот закон – оскорбление жителей Екатеринбурга...
А что он ещё может сказать, кроме того, чтобы спрятаться за спинами екатеринбуржцев? Тупой косноязычный альфонс, связанный с ОПГ "Уралмаш" и московской либеральной швалью. Видно по вчерашнему митингу, что Ройзман хер нужен жителям Екатеринбурга.
noxepy666 03 апреля 2018 | 12:05
Ахахаха! Женя Ройзман написал в бложик))) Соберёт кучу лайков!!
x_signal 03 апреля 2018 | 12:06
Чтобы снять одного человека целый закон приняли. По-моему это победа Ройзмана.
m_anuchin 03 апреля 2018 | 12:09
Лакеи!...