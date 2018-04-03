Молодые люди собираются зачитать свою личную переписку из мессенджеров у дверей здания ФСБ
«Таким образом они отреагировали на иск ведомства к «телеграмму»», — сказал «Эху Москвы» организатор акции, микроблогер Анатолий Капустин.
Он добавил, что акция пройдет в 19 00.
Комментарии11
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rolar 03 апреля 2018 | 11:35
Подражатели Павленского, пусть уж тогда мошонки прибивают. Прикольней будет.
navsegda 03 апреля 2018 | 11:38
rolar: прикольней ? тебя тянет к чужим мошонкам ? на вкус и цвет ...
xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 12:00
Сколько придет? Кто возглавит? Сисян уже вернулся из Германии?
oleg_andreevich 03 апреля 2018 | 11:45
rolar: да вы, батенька, извращенец.
mikhail_spb_ 03 апреля 2018 | 11:38
А зачем?
Сотрудники лубянских органов к этому времени будут иметь не только распечатки личной переписки этих молодых людей, но и показания свидетелей, что они являются японско-британскими шпионами.
torpedo1924 03 апреля 2018 | 11:46
хм...а зачем?! о_0
aleoko 03 апреля 2018 | 11:47
ФСБ надо обратиться напрямую к террористам- пусть они сами свою переписку им предоставят.
А нормальных граждан не трогают.
oppicruss 03 апреля 2018 | 11:48
Главное, чтоб не обос*ались у этих дверей. Хотя, может, в этом смысл таких акций-нагадить по полной и поднять свой рейтинг!
sculll 03 апреля 2018 | 11:52
Кому нуна переписка этих дэбилов???
koltak76_ 03 апреля 2018 | 12:08
sculll: Кому нуна переписка этих дэбилов???
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Только еще бОльшим дебилам!
ФСБ нас защитит!
sadda 03 апреля 2018 | 11:59
Старик Кабаев построил полицейское государство - экономика в заднице, путинская шобла гребет в десять рук.