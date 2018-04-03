Пресс-секретарь предвыборного штаба путина Андрей Кондрашов назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК
Как пояснил сам Кондрашов РБК, его полномочия связаны с широким кругом вопросов — координацией политического вещания холдинга, а также спецпроектами.
Ранее Кондрашов вел программу «Вести недели», а с 2016 года возглавлял дирекцию программы. Он также снял документальные фильмы про Крым и про Владимира Путина.
Комментарии14
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mikhail_spb_ 03 апреля 2018 | 11:35
Хорошо старался, насосал.
danko_klisma 03 апреля 2018 | 11:38
mikhail_spb_: юморной тролль. Тфу на тебя. Рот помой. Дыбил бя.
nikitin43 03 апреля 2018 | 11:46
mikhail_spb_: для себя старался гавно жрал , теперя им народишко кормить будет.
hysteria 03 апреля 2018 | 12:00
Жизня удалась!
sadda 03 апреля 2018 | 11:39
Нализал. Старик Кабаев лизунов любит.
opponent70 03 апреля 2018 | 11:39
\\Пресс-секретарь предвыборного штаба путина \\
Вот это правильно!!! Фамилию плешивого на Эхе надо всегда писать с маленькой буковки!!!
rufat 03 апреля 2018 | 11:40
Лизнул так лизнул,одного прыжка хватило,сесть туда
bakero 03 апреля 2018 | 11:46
Хватит смотреть пропагандисткие к@налы и контент доверенных лиц. Только независимые СМИ! Только hardcore!
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Какие права мы потеряли за последнее время? Видео из Финляндии (русскоязычный канал)
https://vk.com/videos-151939839?z=video-151939839_456239201%2Fclub151939839%2Fpl_-151939839_-2
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Одна из проблем наших граждан - перестали сравнивать и требовать нормальных условий жизни для себя
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Кстати, вот еще видео о том, как организована пожарная безопасность в финском доме
https://vk.com/myt_rf?w=wall-151939839_140
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Слушаю Слепакова про Putin Team и смотрю фильм Город мастеров!
bakero 03 апреля 2018 | 11:50
Кондрашов, Машков, Евгения Медведева... кто ещё получит преференции по итогам ВыРабы? Беспокоюсь за соловьева с киселевым :)
viktorial 03 апреля 2018 | 11:59
Путина с маленькой буквы написали))
viktorial 03 апреля 2018 | 11:59
Путина с маленькой буквы написали))
nl_2010_ 03 апреля 2018 | 12:00
Наконец то редакторы научились правильно писать фамилию вождя.
volkov_25 03 апреля 2018 | 12:03
Ну теперь будут переименовывать канал в ПУТИН-1
forward 03 апреля 2018 | 12:08
Холуйство очень хорошо вознаграждается! Я помню как в 70-е без фразы о мудрости Брежнева нельзя было ничего написать или сказать. А потом выяснилось, что он уже... болел головой...