Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова
Его обвиняют в срыве голосования на выборах президента России.
Как заявляют в СК, Аваков давал указания сотрудникам МВД, охраняющим российские дипломатические учреждения в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать граждан на избирательные участки. По российским законам за это грозит штраф в 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.
Комментарии31
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danko_klisma 03 апреля 2018 | 11:33
Вот это правильно!!! И расстрелять!
danko_klisma 03 апреля 2018 | 11:35
danko_klisma: кокла Авакова на виселицу на лобном месте! Кабсдец котёнку. Кокломинистр! Тфу на него!!! Где данко1?
patrik05 03 апреля 2018 | 11:42
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова...
Теперь, ради повторения эффективной операции "Скрипаль" и консолидированной высылки российских дипломатов, украинские власти могут отравить Арсена Авакова британским "новичком".
hysteria 03 апреля 2018 | 11:45
Взяли вот авакову и всю жизнь сломали, одним росчерком пера.
danko_klisma 03 апреля 2018 | 11:46
hysteria: и тебя паровозом.
hysteria 03 апреля 2018 | 11:52
danko_klisma: Че, хотело сказать-то, имбецилообразное?
gs1112 03 апреля 2018 | 12:00
Тут главная задача у СК - не перевозбудиться, а то в отсутствии объекта внимания у СК работоспособность повышается до кровавых мозолей на руках.
fatti 03 апреля 2018 | 11:58
patrik05:
Патрик,а ты где обычно покупаешь британский
"новичок",на Арбате или на Тверской?
navsegda 03 апреля 2018 | 11:35
За это что-то грозит только гражданину РФ и за преступление на территории РФ , наверное у себя в России всю преступность уже победили
valkuz7 03 апреля 2018 | 11:38
Аваков, поди, расстроился
fatti 03 апреля 2018 | 11:50
valkuz7: Аваков плачет горькими слезами,ему очень,очень страшно.
rolar 03 апреля 2018 | 11:40
Вот будут выборы президета на Украине, а им в ответку не разрешить здесь голосовать, пусть к себе мотают. Представляю какую вонь хировая общественность поднимет и наши либерасты в купе.
payalnick 03 апреля 2018 | 11:40
Интересно. По российским законам нельзя владеть пятью автоматическими нарезными карабинами. А в США можно. Надо привлечь к уголовной ответственности четверть всех граждан США. По статье УК РФ "незаконное приобретение,хранение,ношение огнестрельного оружия"
s011ma 03 апреля 2018 | 11:41
Видимо, из-за этого надо объявить выборы недействительными.
heklya 03 апреля 2018 | 11:44
А против наркодилеров в МИДе слабо ??
poluputing 03 апреля 2018 | 11:44
Как возбудились так и эякулируете. А почему дела на Зоряна и Шкиряка ещё не возбудили?
platonnekafrin 03 апреля 2018 | 11:44
Это всё полумеры. Тут надо было обратиться к Порошенко со строгим предписанием Басманного суда о выдаче России Порошенко. Но главное, конечно, это арестовать Трампа. В Матросской тишине враз поумнеет - из нашей камеры пускай Америкой правит.
dekadik 03 апреля 2018 | 11:46
Лучше будет если он случайно траванётся грибочками с гречневой кашей.
svetnik55 03 апреля 2018 | 11:48
Ха-ха-ха. Штраф в гривнах присудите ему.
volkov_25 03 апреля 2018 | 11:53
не надоело перед всем миром позорится, дебилы?
wuwer 03 апреля 2018 | 11:53
Чёго? опять перевыбирать будем?
Когда повторное голосование? ...
выборы оказывается сорваны!
gregor 03 апреля 2018 | 11:54
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова
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Во как .
Я вот читаю также ,что Следственный комитет Абхазии ,возбудил дело против президента Трампа , по подозрению порчи, им , мандарин , мраморным клопом.
kryymsdyk 03 апреля 2018 | 12:02
gregor: клопов надо травить, а не назначать на должности, как в России
vblack 03 апреля 2018 | 11:57
Интересно, а чем-нибуть полезным этот следком занимается?
tks 03 апреля 2018 | 11:57
Долго думали то?
volkov_25 03 апреля 2018 | 11:58
А главного боевика Яценюка еще не взяли?
mas_mas 03 апреля 2018 | 11:59
А против министра Пучкова, чьи подчинённые сперва забздели запретить эксплуатацию Зимней вишни, а затем ещё пуще перебздели при пожаре, и не пошли в дым спасать детей, зная как опасен горевший поролон, слабо?
timwlad69 03 апреля 2018 | 12:01
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова
Его обвиняют в срыве голосования на выборах президента России.
Как заявляют в СК, Аваков давал указания сотрудникам МВД, охраняющим российские дипломатические учреждения в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать граждан на избирательные участки. По российским законам за это грозит штраф в 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.
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Говорилось же,майданная власть в Киеве, ДНР и ЛНР это власть троцкистов нацистов как в Израиле.
И потому надобно следственному комитету открыть дела и на руководство ДНР и ЛНР за геноцид против своего народа.Руководство этих трёх регионов УКраины Киева,ДНР и ЛНР между собой вообще не могут ни очем договорится и ведут между собой мафиорзные войны где люди это просто пушечное мясо.
calorad 03 апреля 2018 | 12:03
Аргентинский кокс доплыл до Москвы?
aleksei123m 03 апреля 2018 | 12:08
Интересно, им самим это смешно или это нас так развлекают?
То, что чувство юмора национально это я замечал и это естественно, но оно, видимо, зависит еще и от профессии.
protiv777 03 апреля 2018 | 12:08
Сейчас эту гниду не достать, но придет время и вся эта майданная кодла будет болтаться на столбах вдоль Грушевского.