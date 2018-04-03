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11:31, 03 апреля 2018

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Его обвиняют в срыве голосования на выборах президента России.

Как заявляют в СК, Аваков давал указания сотрудникам МВД, охраняющим российские дипломатические учреждения в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать граждан на избирательные участки. По российским законам за это грозит штраф в  100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до  5 лет.

Комментарии

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danko_klisma 03 апреля 2018 | 11:33

Вот это правильно!!! И расстрелять!

danko_klisma 03 апреля 2018 | 11:35

danko_klisma: кокла Авакова на виселицу на лобном месте! Кабсдец котёнку. Кокломинистр! Тфу на него!!! Где данко1?

patrik05 03 апреля 2018 | 11:42

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова...

Теперь, ради повторения эффективной операции "Скрипаль" и консолидированной высылки российских дипломатов, украинские власти могут отравить Арсена Авакова британским "новичком".

hysteria 03 апреля 2018 | 11:45

Взяли вот авакову и всю жизнь сломали, одним росчерком пера.

danko_klisma 03 апреля 2018 | 11:46

hysteria: и тебя паровозом.

hysteria 03 апреля 2018 | 11:52

danko_klisma: Че, хотело сказать-то, имбецилообразное?

gs1112 03 апреля 2018 | 12:00

Тут главная задача у СК - не перевозбудиться, а то в отсутствии объекта внимания у СК работоспособность повышается до кровавых мозолей на руках.

fatti 03 апреля 2018 | 11:58

patrik05:
Патрик,а ты где обычно покупаешь британский
"новичок",на Арбате или на Тверской?

navsegda 03 апреля 2018 | 11:35

За это что-то грозит только гражданину РФ и за преступление на территории РФ , наверное у себя в России всю преступность уже победили

valkuz7 03 апреля 2018 | 11:38

Аваков, поди, расстроился

fatti 03 апреля 2018 | 11:50

valkuz7: Аваков плачет горькими слезами,ему очень,очень страшно.

rolar 03 апреля 2018 | 11:40

Вот будут выборы президета на Украине, а им в ответку не разрешить здесь голосовать, пусть к себе мотают. Представляю какую вонь хировая общественность поднимет и наши либерасты в купе.

payalnick 03 апреля 2018 | 11:40

Интересно. По российским законам нельзя владеть пятью автоматическими нарезными карабинами. А в США можно. Надо привлечь к уголовной ответственности четверть всех граждан США. По статье УК РФ "незаконное приобретение,хранение,ношение огнестрельного оружия"

s011ma 03 апреля 2018 | 11:41

Видимо, из-за этого надо объявить выборы недействительными.

(комментарий скрыт)

heklya 03 апреля 2018 | 11:44

А против наркодилеров в МИДе слабо ??

poluputing 03 апреля 2018 | 11:44

Как возбудились так и эякулируете. А почему дела на Зоряна и Шкиряка ещё не возбудили?

platonnekafrin 03 апреля 2018 | 11:44

Это всё полумеры. Тут надо было обратиться к Порошенко со строгим предписанием Басманного суда о выдаче России Порошенко. Но главное, конечно, это арестовать Трампа. В Матросской тишине враз поумнеет - из нашей камеры пускай Америкой правит.

dekadik 03 апреля 2018 | 11:46

Лучше будет если он случайно траванётся грибочками с гречневой кашей.

svetnik55 03 апреля 2018 | 11:48

Ха-ха-ха. Штраф в гривнах присудите ему.

volkov_25 03 апреля 2018 | 11:53

не надоело перед всем миром позорится, дебилы?

wuwer 03 апреля 2018 | 11:53

Чёго? опять перевыбирать будем?
Когда повторное голосование? ...
выборы оказывается сорваны!

gregor 03 апреля 2018 | 11:54

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова
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Во как .
Я вот читаю также ,что Следственный комитет Абхазии ,возбудил дело против президента Трампа , по подозрению порчи, им , мандарин , мраморным клопом.

kryymsdyk 03 апреля 2018 | 12:02

gregor: клопов надо травить, а не назначать на должности, как в России

vblack 03 апреля 2018 | 11:57

Интересно, а чем-нибуть полезным этот следком занимается?

tks 03 апреля 2018 | 11:57

Долго думали то?

volkov_25 03 апреля 2018 | 11:58

А главного боевика Яценюка еще не взяли?

mas_mas 03 апреля 2018 | 11:59

А против министра Пучкова, чьи подчинённые сперва забздели запретить эксплуатацию Зимней вишни, а затем ещё пуще перебздели при пожаре, и не пошли в дым спасать детей, зная как опасен горевший поролон, слабо?

timwlad69 03 апреля 2018 | 12:01

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова
Его обвиняют в срыве голосования на выборах президента России.
Как заявляют в СК, Аваков давал указания сотрудникам МВД, охраняющим российские дипломатические учреждения в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать граждан на избирательные участки. По российским законам за это грозит штраф в 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.
-------------------
Говорилось же,майданная власть в Киеве, ДНР и ЛНР это власть троцкистов нацистов как в Израиле.
И потому надобно следственному комитету открыть дела и на руководство ДНР и ЛНР за геноцид против своего народа.Руководство этих трёх регионов УКраины Киева,ДНР и ЛНР между собой вообще не могут ни очем договорится и ведут между собой мафиорзные войны где люди это просто пушечное мясо.


calorad 03 апреля 2018 | 12:03

Аргентинский кокс доплыл до Москвы?

aleksei123m 03 апреля 2018 | 12:08

Интересно, им самим это смешно или это нас так развлекают?
То, что чувство юмора национально это я замечал и это естественно, но оно, видимо, зависит еще и от профессии.

protiv777 03 апреля 2018 | 12:08

Сейчас эту гниду не достать, но придет время и вся эта майданная кодла будет болтаться на столбах вдоль Грушевского.

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