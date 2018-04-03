Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова...

Его обвиняют в срыве голосования на выборах президента России.

Как заявляют в СК, Аваков давал указания сотрудникам МВД, охраняющим российские дипломатические учреждения в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать граждан на избирательные участки. По российским законам за это грозит штраф в 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.