Заксобрание Свердловской области отменило прямые выборы мэра Екатеринбурга

Как сообщает ТАСС, за это проголосовало 42 депутата. Теперь главу города будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Напомним, накануне в Екатеринбурге прошел митинг за сохранение выборов мэра. В акции приняло участие от 3 до 5 тысяч человек.

Отменить выборы областные власти пытались еще в 2010 году, тогда это не удалось из-за активных протестов горожан.