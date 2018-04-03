Заксобрание Свердловской области отменило прямые выборы мэра Екатеринбурга
Как сообщает ТАСС, за это проголосовало 42 депутата. Теперь главу города будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
Напомним, накануне в Екатеринбурге прошел митинг за сохранение выборов мэра. В акции приняло участие от 3 до 5 тысяч человек.
Отменить выборы областные власти пытались еще в 2010 году, тогда это не удалось из-за активных протестов горожан.
Комментарии44
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bakero 03 апреля 2018 | 11:34
Отнимают последние права
ajsenev 03 апреля 2018 | 11:36
bakero: "Суверенная демократия" во всей своей красе.
ag_bai 03 апреля 2018 | 11:41
42 -- "за".
4 -- "против".
Пропорция подонков к приличным людям.
nikitin43 03 апреля 2018 | 11:44
ajsenev: что ждать когда на презика расеи наклало большинство и не верит не одной ветке власти воров . как до дела доходит надеется нать только на себя это доказали массовые кемеровы и " выбранные " тулеевы -путены.
vikwlad 03 апреля 2018 | 11:51
А кто выбирает конкурсную комиссию? Или её Путин назначает?
varlam59 03 апреля 2018 | 11:59
nikitin43: Большинство наклало на западных прихвостней, а сколько процентов получил Путин от большинства известно.
А за слово "расеи" тебя самого надо гнать в шею из России. Ненавидишь Россию - пшёл вон. Никто тебя здесь не держит.
ostapbey 03 апреля 2018 | 11:47
ajsenev: вот выберут МЭЭЭРА!!
А потом Зимние Вишни горят!!
Знаааем.. Проходилиии!!
Даже..
varlam59 03 апреля 2018 | 12:01
ostapbey: Почему горят известно: из-за безмерной жадности барыг думающих только о бабле и прибыли, но не о безопасности людей. Чем больше у таких свободы от государства - тем больше людей сгорит и пострадает.
luger_max_otto 03 апреля 2018 | 11:49
Гражданам доверяют голосовать по африканскому принципу- один раз за проверенного кандидата. Такой режим.
zztop1960 03 апреля 2018 | 12:00
ajsenev: Осталось заменить слова " губернатор" , " мэр" на " гауляйтер "
igorrrpadlowitchs 03 апреля 2018 | 11:40
bakero: большая половина населения России ждёт своего Волоколамска и Кемерова, только тогда , возможно, проснутся, а так позволяют ничтожествам у власти делать то, чего они хотят! Стадо'с!
bakero 03 апреля 2018 | 12:02
igorrrpadlowitchs: большая половина населения России ждёт своего Волоколамска и Кемерова, только тогда , возможно, проснутся, а так позволяют ничтожествам у власти делать то, чего они хотят! Стадо'с!
=====
Уже проходили это в 1237 году. "Всякое царство разделившееся само в себе, опустеет" (библия), "Когда народы перестают жаловаться, они перестают мыслить" (Наполеон Бонапарт)
agronom 03 апреля 2018 | 11:35
И депутатов назначать для полного спокойствия.
popov_m 03 апреля 2018 | 11:45
agronom: А сейчас разве не так?
tks 03 апреля 2018 | 11:37
42 твари.
varlam59 03 апреля 2018 | 11:50
tks: Все твари в пятой колонне. Люди это знают и потому на них нет массового спроса и поддержки нигде.
ostapbey 03 апреля 2018 | 11:58
varlam59: нигде?? И ты не увидел нигде спросу на русских людей??
Так может русские люди просто не массово заявляют о поддержке..
А ты кого поддерживаешь на литовско-польской границе??
Пятую колонну Литвы??.. Или Латвии? Так они НИ ЗАЧТО в Россию не хочут возвращаться.. Вот мрази же.. И не хотя!! А даже!!))
aleksandr39 03 апреля 2018 | 11:39
Евгения Ройзмана уже боятся больше чем Навального .
vsehporvem 03 апреля 2018 | 11:41
aleksandr39: А чего бояться этого придурка? После того как его выбрали он вообще ничего не делал!
ostapbey 03 апреля 2018 | 12:01
vsehporvem: вообще ничего не делал?? Понимаю твою обиду..И Мизулину обиду тоже.. Но что делать!!
Езжай в Москву.. к выборному депутату СЛУЦКОМУ..
Уж Слуцкий и тебе что нибудь сделает..
Даже..
varlam59 03 апреля 2018 | 11:55
aleksandr39: Ройзмана боятся больше, чем Навального
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Чего его боятся с его тремя тысячами в полутора миллионном городе?
Ройзман признал Крым российским? Нет? Ну так пошёл он ко всем чертям.
avalonger 03 апреля 2018 | 11:39
Как говорил Невзоров, чем концентрированне будет мракобесие, тем быстрее оно закончится
varlam59 03 апреля 2018 | 11:53
avalonger: Большего мракобеса чем Невзоров ещё поискать. Значит скоро именно он и закончится.
bakero 03 апреля 2018 | 11:41
Какие еще права мы отдали? Видео из Финляндии (русскоязычный канал)
https://vk.com/videos-151939839?z=video-151939839_456239201%2Fclub151939839%2Fpl_-151939839_-2
=====
Одна из проблем наших граждан - перестали сравнивать и требовать нормальных условий жизни для себя
=====
Кстати, вот еще видео о том, как организована пожарная безопасность в финском доме
https://vk.com/myt_rf?w=wall-151939839_140
=====
Хватит смотреть пропагандисткие к@налы и контент доверенных лиц. Только независимые СМИ! Только hardcore!
vsehporvem 03 апреля 2018 | 11:44
bakero: Только независимые СМИ!
_______________________________
А независимые от истины вообще вперёди паровоза!
bakero 03 апреля 2018 | 12:00
vsehporvem: А независимые от истины вообще вперёди паровоза!
=====
Это уже зависит от бэкграунда конкретного индивидуума. Я имею ввиду независимые в широком смысле, в т.ч. youtube... а дальше уже личный настройки фильтров, но главное сократить аудиторию для развешивания лапши и не дать лизунам конвертировать вылизывание в деньги
vsehporvem 03 апреля 2018 | 12:06
bakero: Я имею ввиду независимые в широком смысле, в т.ч. youtube...
________________________
Ну да... Ещё забыл добавить мордокнигу и википедию!
ostapbey 03 апреля 2018 | 12:04
vsehporvem: Да ладно тебе Соловьёва хаять раньше 60-и минут..
Он тебя впереди паровоза поставит.. И ты быстрее к Слуцкому добежишь.
Польза и от независимого от истины Соловьева тебе будет.
Не только от Слуцкого.
Даже..
venikoff 03 апреля 2018 | 11:45
Женя не пропадёт,опять пойдёт наркоманов к койкам наручниками пристёгивать!
glotze7 03 апреля 2018 | 11:48
venikoff: Не, пусть лучше они твою маму за сто рублей зарежут.
dew_point 03 апреля 2018 | 11:45
Ну а какое решение они могли принять если в миллионном городе вышло с протестом 3 тысячи? Скажите спасибо что не проголосовали за возврат гулага и 58й статьи. А ведь могли бы... и могли бы единогласно...
mmakarov14 03 апреля 2018 | 11:46
Ничо им всем это припомнят
captaingeorge 03 апреля 2018 | 11:46
А дальше будет инструкция о сексе в предвоенные годы! Любить можно будет только по разнарядке и заранее согласованного идеологически выверенного партнера...
varlam59 03 апреля 2018 | 12:04
captaingeorge: любить по разнарядке
=============
Вам этот бред внушили западные господа-хозяева?
varlam59 03 апреля 2018 | 11:47
Митинговали три тысячи человек в полутора миллионном городе, это сколько процентов?
А сейчас, после отмены выборов мэра, массовые протесты Екатеринбурге проходят? Нет. Если будут протестовать, то опять несколько тысяч из полутора миллиона жителей.
Ну и чего? В Екатеринбурге не поддержали Ройзмана и его три тысячи сторонников. И правильно сделали. Прозападных нигде поддерживать нельзя.
ostapbey 03 апреля 2018 | 11:50
varlam59: это смотришь когда губернаторов перестали выбирать??
Ишь халопы удумали .. А потом остановки троллейбусов рвут.. С этими выборными губернаторами..
Даже..
rogerrabbit 03 апреля 2018 | 11:59
varlam59: Прозападных нигде поддерживать нельзя.
то есть, единственный способ избежать выбора горожанами "прозападных" - это отменить выборы совсем?
а если выборы мэра не отменить, то горожане будут выбирать "прозападных"?
zztop1960 03 апреля 2018 | 12:07
varlam59: Беееее, Беееее, Беееее, Беееее
rash 03 апреля 2018 | 11:50
Народные избранники урезали права избирателей. Что там про сук то?
ostapbey 03 апреля 2018 | 11:52
rash: про сук???
.
Доколе под ними сидеть!!!
И лежать!!
Даже..
zhrv 03 апреля 2018 | 11:56
Можно подумать, мэром-назначенцем они смогут снизить накал страстей. На мой взгляд, так просто подольют масла в огонь
varlam59 03 апреля 2018 | 12:08
zhrv: подольют масло в огонь
===========
Примеры из других городов можете привести? Где там ваше "масло" и "огонь"? Где массово поддерживают прозападных мэров и губернаторов?
alexx2101 03 апреля 2018 | 12:01
Кто бы сомневался.
wertor 03 апреля 2018 | 12:07
Привыкли к халяве! Пусть Запад, Навальный, Путин, Ройзман за благополучие страны бьются, а основной массе населения даже на митинг, выйти лень! Если сам не готов бороться за своё благополучие, всегда найдётся тот, кто у тебя его отнимет!