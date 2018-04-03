Политолог Колесников: Прецедент Екатеринбурга будут использовать для отмены выборов и в других городах
Решение Свердловского Заксобрания об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга стало опасным прецедентом, который будет использоваться в качестве аргумента для отмены выборов в других городах. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.
«Это очень плохой прецедент для России как таковой, потому что, пользуясь этим случаем как прецедентом, действительно, в других городах могут тоже сузить права местного самоуправления, городских властей, сузив тем самым права горожан, которые хотя бы на что-то могли бы влиять с помощью выборов», — сказал он.
По словам А.Колесникова, отмена прямых выборов в Екатеринбурге – это эпизод политической борьбы против действующего мэра Евгения Ройзмана, результатом которой стало нарушение конституционных прав граждан.
«Понятно, что здесь есть попытки решить проблему с человеком, который мешает, то есть с Ройзманом, но у нас не гнушаются тем, чтобы заодно уничтожить демократический институт вместе с человеком», — отметил он.
Во вторник депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, согласно которой глава Екатеринбурга будет избираться депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 03 апреля 2018 | 11:33
Неужели отменят и пролонгацию нацлидера?
sekretniy_fizik 03 апреля 2018 | 11:46
Ну что, одним Ройзманом меньше стало ( в мэрах ). Ну, зато теперь он на Эхе будет почаще статейки штамповать. Хоть какое то разнообразие в этой компашке невзоровых, альбацей, шендеровичей, екиселевых, ганапольских, аавов, гудковых и прочей местной перхоти, отчего то вообразившей себя российской оппозицией.
porvana_v_klochya 03 апреля 2018 | 11:53
sekretniy_fizik: А может он ( Ройзман ) в/на Украину махнет? На помощь Гройсману. А то местная Моника Левински ( Маша Гайдарски ) одна не справляется.
scorpion1964 03 апреля 2018 | 11:59
sekretniy_fizik: А Вы, видимо, вообразили себя секретным физиком по похожести фото. Только физик то так шутит, а у Вас язык высунут для полировки задницы вошьдя.
rolar 03 апреля 2018 | 11:47
Сколько у нас всяких политологов развелось, как блох у дворняги. И каждый что-то предсказывает.
balya 03 апреля 2018 | 12:07
rolar: У этих блох есть название "троль". Вот они и тролят Ройзмана, единственного мэра, которого лишили всей полноты власти и всё же он ещё ухитряется сделать что-то полезное и хорошее и для города и для его жителей.
rern 03 апреля 2018 | 11:48
Почему вышло так мало жителей? Вот просто выйти на площадь почему не смогли?
abidas 03 апреля 2018 | 12:07
rern: -" Почему вышло так мало жителей? Вот просто выйти на площадь почему не смогли"?
Почему, почему ?
Лень, да и ссыкотно ...
oppicruss 03 апреля 2018 | 11:53
Все правильно-достали эти выборы и визги оппозиционных дебилоидов. Давно надо назначать, а не выбирать. А то одни выборы, а они нам, россиянам, на *** не сдались!
scorpion1964 03 апреля 2018 | 11:57
oppicruss: дак конечно!
Но! Вы - ещё не все россияне и за всех то не базарь, а то ответить придётся!
Ну а таким как вы, россиянам, выбор, действительно, ник чему - какой член сунули в рот - тот и сосите!
bakero 03 апреля 2018 | 11:54
Полные ВыРабы
balya 03 апреля 2018 | 12:04
Если бы этих депутатов на конкурентной основе выбирал народ и если бы народу дали право за неподобающие действия не отвечающие интересам населения города, отбирать у них депутатский мандат, то эти так называемые депутаты много раз бы подумали, чем принимать это решение. Но депутаты народу не подотчётны, о людях вспоминают только перед выборами, от которых мало что зависит, поскольку всё продаётся и всё покупается и депутатские мандаты тоже.
redka17 03 апреля 2018 | 12:05
Надо отменить и выборы в Законодательное собрание.