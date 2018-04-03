Политолог Колесников: Прецедент Екатеринбурга будут использовать для отмены выборов и в других городах

Решение Свердловского Заксобрания об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга стало опасным прецедентом, который будет использоваться в качестве аргумента для отмены выборов в других городах. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

«Это очень плохой прецедент для России как таковой, потому что, пользуясь этим случаем как прецедентом, действительно, в других городах могут тоже сузить права местного самоуправления, городских властей, сузив тем самым права горожан, которые хотя бы на что-то могли бы влиять с помощью выборов», — сказал он.

По словам А.Колесникова, отмена прямых выборов в Екатеринбурге – это эпизод политической борьбы против действующего мэра Евгения Ройзмана, результатом которой стало нарушение конституционных прав граждан.

«Понятно, что здесь есть попытки решить проблему с человеком, который мешает, то есть с Ройзманом, но у нас не гнушаются тем, чтобы заодно уничтожить демократический институт вместе с человеком», — отметил он.

Во вторник депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, согласно которой глава Екатеринбурга будет избираться депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.