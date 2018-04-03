Таджикистан озабочен мерами, которые принимает Россия по ограничению авиасообщения между двумя странами

В Душанбе их считают контрпродуктивными.

Речь идет об отзыве авиационными властыми России разрешения на полеты у двух компаний из Таджикистана. Tajik Air и Somon Air с 5 апреля не смогут выполнять полеты из Москвы и Новосибирска в Душанбе и Худжанд. Как заявили в МИДе республики, такие методы давления наносят ощутимый экономический ущерб авиапредприятиям сторон. Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что «таджикская сторона выступает за разрешение возникающих споров только путем консультативных встреч и переговоров между авиационными властями в духе стратегического партнерства и союзничества, без применения санкций или угроз их применения. В министерстве подчеркивают, что Республика придерживается неукоснительного выполнения обязательств по достигнутым договоренностям и заинтересована во взаимовыгодном и тесном сотрудничестве с авиационными властями Российской Федерации. При этом приостановку выдачи разрешений на полеты российских авиаперевозчиков в ведомстве объяснили организационными вопросами формирования Агентства гражданской авиации.

Проблемы с авиасообщением между двумя странами начались в середине марта, когда «Уральские авиалинии» не получили разрешения на полеты в Таджикистан из нескольких российских городов. В настоящее время эти рейсы не выполняет ни одна авиакомпания. Кроме того, Таджикистан отозвал разрешения

на полеты у четырех российских авиакомпаний.