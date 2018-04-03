Таджикистан озабочен мерами, которые принимает Россия по ограничению авиасообщения между двумя странами
В Душанбе их считают контрпродуктивными.
Речь идет об отзыве авиационными властыми России разрешения на полеты у двух компаний из Таджикистана. Tajik Air и Somon Air с 5 апреля не смогут выполнять полеты из Москвы и Новосибирска в Душанбе и Худжанд. Как заявили в МИДе республики, такие методы давления наносят ощутимый экономический ущерб авиапредприятиям сторон. Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что «таджикская сторона выступает за разрешение возникающих споров только путем консультативных встреч и переговоров между авиационными властями в духе стратегического партнерства и союзничества, без применения санкций или угроз их применения. В министерстве подчеркивают, что Республика придерживается неукоснительного выполнения обязательств по достигнутым договоренностям и заинтересована во взаимовыгодном и тесном сотрудничестве с авиационными властями Российской Федерации. При этом приостановку выдачи разрешений на полеты российских авиаперевозчиков в ведомстве объяснили организационными вопросами формирования Агентства гражданской авиации.
Проблемы с авиасообщением между двумя странами начались в середине марта, когда «Уральские авиалинии» не получили разрешения на полеты в Таджикистан из нескольких российских городов. В настоящее время эти рейсы не выполняет ни одна авиакомпания. Кроме того, Таджикистан отозвал разрешения
на полеты у четырех российских авиакомпаний.
Комментарии9
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avp235 03 апреля 2018 | 11:09
Какое "стратегическое партнерство и союзничество" когда кругом враги?
nikitin43 03 апреля 2018 | 11:13
avp235:подобные конфликты уже были и таджики всегда решали их в свою пользу , даже когда поймали племянника рахмона с 200 кг наркоты в багажнике.
mikhail_spb_ 03 апреля 2018 | 11:11
Хоть какое-то препятствие на миграционных путях таджиков в Россию.
rom8883 03 апреля 2018 | 11:13
А почему контрпродуктивное? Может некорректное? И почему не выразили недоумение, или озабоченность?
А конкретно выражаться нельзя?
platonnekafrin 03 апреля 2018 | 11:19
Предательская внешняя политика! Каких союзников теряет Родина на радость англосаксам! Такое впечатление, что в Кремле под видом крысы роет крот.
alexeyn2 03 апреля 2018 | 11:31
platonnekafrin: Какие союзники?! Побывали бы в 90-е годы там в Таджикистане, узнали бы как они к русским относятся в реальности
alexeyn2 03 апреля 2018 | 11:28
Да нормально, развивайте авиасообщение с Узбекистаном, Кыргыстаном, Парагваем, Афганистаном. Че вам в России, медом чтоль намазано? Еще бы визы и загранпаспорта для таджиков ввели- вот было бы замечательно!
x_signal 03 апреля 2018 | 11:29
Первые начали и теперь ещё возмущаются - логика на грани фантастики.
detul 03 апреля 2018 | 11:45
Конечно надо "понять и простить". У них-то административная реорганизация, а мы-то намеренно !!!