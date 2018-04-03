После отставки Амана Тулеева с автобусов Кузбасса исчезли надписи с его пожеланиями счастья

Жители Кемерова возмутились, когда увидели транспорт с такими цитатами на кладбище во время похорон погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

По всему Кузбассу ездили автобусы и маршрутки, на которые в рамках программы губернатора наносили надписи: «Счастья, благополучия и удачи! С уважением, губернатор А. Тулеев» и «Уважаемые земляки! Здоровья вам и удачи! Губернатор области А. Г. Тулеев». Так было до 1 апреля, когда глава региона объявил о своей отставке, а 3 апреля подобных цитат уже не видели ни на одном автобусе, передает РИА.

Больше всего негативных отзывов о пожеланиях от лица Амана Тулеева, которые размещали на транспорте, появилось после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Жители Кемерова и других городов называли ужасными и неуместными слова губернатора на маршрутках, которые прислали из городской администрации на кладбище, где хоронили жертв пожара, среди погибших много детей. Как пишет интернет-издание NEWSru.com, на микроавтобусах было написано: «Доброй дороги и счастливого детства, дети! С Уважением, А.Г. Тулеев». Люди спрашивали, почему эти пожелания нельзя было хотя бы заклеить.

По официальным данным, во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.