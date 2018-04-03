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11:03, 03 апреля 2018

После отставки Амана Тулеева с автобусов Кузбасса исчезли надписи с его пожеланиями счастья

Жители Кемерова возмутились, когда увидели транспорт с такими цитатами на кладбище во время похорон погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

По всему Кузбассу ездили автобусы и маршрутки, на которые в рамках программы губернатора наносили надписи: «Счастья, благополучия и удачи! С уважением, губернатор А. Тулеев» и «Уважаемые земляки! Здоровья вам и удачи! Губернатор области А. Г. Тулеев». Так было до 1 апреля, когда глава региона объявил о своей отставке, а 3 апреля подобных цитат уже не видели ни на одном автобусе, передает РИА.

Больше всего негативных отзывов о пожеланиях от лица Амана Тулеева, которые размещали на транспорте, появилось после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Жители Кемерова и других городов называли ужасными и неуместными слова губернатора на маршрутках, которые прислали из городской администрации на кладбище, где хоронили жертв пожара, среди погибших много детей. Как пишет интернет-издание NEWSru.com, на микроавтобусах было написано: «Доброй дороги и счастливого детства, дети! С Уважением, А.Г. Тулеев». Люди спрашивали, почему эти пожелания нельзя было хотя бы заклеить.

По официальным данным, во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Комментарии

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danko_klisma 03 апреля 2018 | 11:06

Вот это правильно!!!

maximodiss 03 апреля 2018 | 11:40

danko_klisma: Прочтите, если согласны и не боитесь – подпишите петицию по Кемерово. Мы должны знать правду.

https://www.change.org/p/жители-кемерово-жители-всей-россии-президенту-рф-подсчитаем-погибших-в-кемерово-сами

omantic 03 апреля 2018 | 12:04

maximodiss: ты чего к клизме обращаешься ?

mikhail_spb_ 03 апреля 2018 | 11:08


Издевательские изречения тулейки исчезли, а сам он ушёл на заслуженный отдых с такими привилегиями, а которых простые россияне даже и мечтать не могут.

danko_klisma 03 апреля 2018 | 11:11

mikhail_spb_: но ты же остался. Вероятно, возможно, пролонгация, вроде, мильтоны, отнюдь.

hysteria 03 апреля 2018 | 11:20

Доброй дороги и счастливого детства, дети! С Уважением, А.Г. Тулеев
===========
Племянника послал ..

costs 03 апреля 2018 | 11:21

hysteria:Я , столяр могу построить виселицу .﻿

don_ballon 03 апреля 2018 | 11:25

costs: Для постройки виселицы и плотника достаточно. Зачем кадрами разбрасываться. Вы можете соорудить красивый гроб, например...

rvs_68 03 апреля 2018 | 11:08

"...исчезли надписи ...от Тулеева..."

Конечно.

"Король у...шел, да здравствует король!"

А эти "пожелания счастья" на автобусах, предоставленных для похорон, еще долго будут "икаться" Тулееву...

;-)

poluputing 03 апреля 2018 | 11:16

нет путина - нет Рассеи, нет тулеева - нет Кузбасса. Какое уж тут счастье, впору возрыдать исступлённо

don_ballon 03 апреля 2018 | 11:37

Не искренне желал счастья, значит...
...Когда помер Брежнев, буквально назавтра рабочие под руководством чувака из горкома снимали огромный ростовой портрет генсека с глухой стены здания ОВД. Мы с пацанами спросили, почему снимают дорогого, верного, любимого и.т.д. Брежнев был руководителем партии и государства, сказал партайгеноссе, но не вождём. Не дослужился Лёнчик, мало резал, мало перерезал, мало душ загубил, очевидно.
Sic transit gloria mundi, как говорили у них...
Чувак правил своей сатрапией более двадцати лет. Кому-то нравилось его правление, кому-то нет, но, не уйдя вовремя, он всё перечеркнул разом. Останется дворец, деньги, охрана, довольство и роскошество, а за забором-только ненависть и презрение.

wuwer 03 апреля 2018 | 11:58

don_ballon: Хмм...я думаю, некий господин...не простит намёки на шахту "Распадскую"...но, чуть погодя, воздаст

katamaran 03 апреля 2018 | 11:53

Так ведь не будет теперь без Тулейки добрых дорог и счастливого детства.

ed10075 03 апреля 2018 | 11:55

Другого мнения был о кемеровчанах. Оказалось, удивительно запуганный народ. Да эти надписи на автобусах, после трагедии, нужно было харей Тулеева и других чиновников сдирать. А они робко так, - можно было заклеить...

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