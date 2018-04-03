После отставки Амана Тулеева с автобусов Кузбасса исчезли надписи с его пожеланиями счастья
Жители Кемерова возмутились, когда увидели транспорт с такими цитатами на кладбище во время похорон погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
По всему Кузбассу ездили автобусы и маршрутки, на которые в рамках программы губернатора наносили надписи: «Счастья, благополучия и удачи! С уважением, губернатор А. Тулеев» и «Уважаемые земляки! Здоровья вам и удачи! Губернатор области А. Г. Тулеев». Так было до 1 апреля, когда глава региона объявил о своей отставке, а 3 апреля подобных цитат уже не видели ни на одном автобусе, передает РИА.
Больше всего негативных отзывов о пожеланиях от лица Амана Тулеева, которые размещали на транспорте, появилось после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Жители Кемерова и других городов называли ужасными и неуместными слова губернатора на маршрутках, которые прислали из городской администрации на кладбище, где хоронили жертв пожара, среди погибших много детей. Как пишет интернет-издание NEWSru.com, на микроавтобусах было написано: «Доброй дороги и счастливого детства, дети! С Уважением, А.Г. Тулеев». Люди спрашивали, почему эти пожелания нельзя было хотя бы заклеить.
По официальным данным, во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Комментарии14
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danko_klisma 03 апреля 2018 | 11:06
Вот это правильно!!!
maximodiss 03 апреля 2018 | 11:40
danko_klisma: Прочтите, если согласны и не боитесь – подпишите петицию по Кемерово. Мы должны знать правду.
https://www.change.org/p/жители-кемерово-жители-всей-россии-президенту-рф-подсчитаем-погибших-в-кемерово-сами
omantic 03 апреля 2018 | 12:04
maximodiss: ты чего к клизме обращаешься ?
mikhail_spb_ 03 апреля 2018 | 11:08
Издевательские изречения тулейки исчезли, а сам он ушёл на заслуженный отдых с такими привилегиями, а которых простые россияне даже и мечтать не могут.
danko_klisma 03 апреля 2018 | 11:11
mikhail_spb_: но ты же остался. Вероятно, возможно, пролонгация, вроде, мильтоны, отнюдь.
hysteria 03 апреля 2018 | 11:20
Доброй дороги и счастливого детства, дети! С Уважением, А.Г. Тулеев
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Племянника послал ..
costs 03 апреля 2018 | 11:21
hysteria:Я , столяр могу построить виселицу .
don_ballon 03 апреля 2018 | 11:25
costs: Для постройки виселицы и плотника достаточно. Зачем кадрами разбрасываться. Вы можете соорудить красивый гроб, например...
rvs_68 03 апреля 2018 | 11:08
"...исчезли надписи ...от Тулеева..."
Конечно.
"Король у...шел, да здравствует король!"
А эти "пожелания счастья" на автобусах, предоставленных для похорон, еще долго будут "икаться" Тулееву...
;-)
poluputing 03 апреля 2018 | 11:16
нет путина - нет Рассеи, нет тулеева - нет Кузбасса. Какое уж тут счастье, впору возрыдать исступлённо
don_ballon 03 апреля 2018 | 11:37
Не искренне желал счастья, значит...
...Когда помер Брежнев, буквально назавтра рабочие под руководством чувака из горкома снимали огромный ростовой портрет генсека с глухой стены здания ОВД. Мы с пацанами спросили, почему снимают дорогого, верного, любимого и.т.д. Брежнев был руководителем партии и государства, сказал партайгеноссе, но не вождём. Не дослужился Лёнчик, мало резал, мало перерезал, мало душ загубил, очевидно.
Sic transit gloria mundi, как говорили у них...
Чувак правил своей сатрапией более двадцати лет. Кому-то нравилось его правление, кому-то нет, но, не уйдя вовремя, он всё перечеркнул разом. Останется дворец, деньги, охрана, довольство и роскошество, а за забором-только ненависть и презрение.
wuwer 03 апреля 2018 | 11:58
don_ballon: Хмм...я думаю, некий господин...не простит намёки на шахту "Распадскую"...но, чуть погодя, воздаст
katamaran 03 апреля 2018 | 11:53
Так ведь не будет теперь без Тулейки добрых дорог и счастливого детства.
ed10075 03 апреля 2018 | 11:55
Другого мнения был о кемеровчанах. Оказалось, удивительно запуганный народ. Да эти надписи на автобусах, после трагедии, нужно было харей Тулеева и других чиновников сдирать. А они робко так, - можно было заклеить...