В «Театр.doc» сообщили об угрозах в адрес театра
«Театр.doc» получил сообщение с угрозами через сервис бронирования билетов на спектакли. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила заместитель директора театра Виктория Холодова.
«У нас есть такая опция — зрители могут забронировать билеты за наличные. Вчера на спектакль «Война близко», который должен был быть в белом зале, было забронировано 10 билетов, а вместо ФИО было написано: «Патриоты России придем вас ****** (бить — прим. ЭМ)», — рассказала она.
По словам В.Холодовой, руководство театра сообщили в полицию о поступивших угрозах.
«[Сотрудники полиции] приняли к сведению, подъехали через какое-то время, оставили свои контакты. Сказали, что если что-то случится, они будут поблизости», — сказала она.
После этого, за некоторое время до начала спектакля бронь с угрозами была отменена, рассказала В.Холодова.
Комментарии10
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serg2010 03 апреля 2018 | 11:09
Опять этот нерусский: любитель Богомолова и Сидура? Энтео с последователями...
poluputing 03 апреля 2018 | 11:12
serg2010: правильно, россиянские фашики должны изничтожить всех инокомыслящих, инородцев и иноверцев
nelibermot16 03 апреля 2018 | 11:44
poluputing: назови хоть одну причину, по которой это не может быть очередной хохло-пранкер из Львова
poluputing 03 апреля 2018 | 12:03
nelibermot16: я- хохол из Харькова
rvs_68 03 апреля 2018 | 11:13
"... было забронировано 10 билетов, а вместо ФИО было написано: «Патриоты России придем вас ****** (бить — прим. ЭМ)»"
Патриотизм должен быть с кулаками?
"Я вас научу Родину любить!" - традиционное выражение "дедушки" в Советской Армии...
;-)
irinafr 03 апреля 2018 | 11:17
Теперь , конечно, возникают подозрения по поводу скоропостижной смерти художественного руководителя Театра.doc Михаила Угарова. Ему было 62 года, умер внезапно от сердечного приступа....
timwlad69 03 апреля 2018 | 11:36
irinafr: Теперь , конечно, возникают подозрения по поводу скоропостижной смерти художественного руководителя Театра.doc Михаила Угарова. Ему было 62 года, умер внезапно от сердечного приступа....
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Национальные диаспоры устраивают передел рынка?!
С чего бы это?!
Вывод, майданная бандеровская власть нацистов в Киеве гнобит интеллигенцию которая хотела самоутвердится через бандеровщину.
Вчера в этом признались представители украинской пропагандисткой машины на передаче господина Соловьёва ,что киевская власть стремится к самоутверждению любой ценой вплоть до применения геноцида и холокоста.
Об этом и в Германии говорят политики из партии "левые" которые представлены и в Бундестаге.
Так что господа силовики России, надобно вам присматривать =за национальными диаспорами так как вытесняемые из Украины интеллигенция включая и средний класс мещан которых загнобила банкирщина,в России аналог называли семибанкирщиной ,приватизированная командой господина Порошенко.
И так,на Украине буйствует троцкизм с организацией тюрем пароходов для интеллигенции.
Так что обострение отношений между национальными диаспорами неизбежно при прибытие мигрантов из Украины которые уже с политическим и социальным весом, то есть с деньгами и связями.
oleg_andreevich 03 апреля 2018 | 11:50
timwlad69: вот, к чему приводит употребление соловьиного помета.
rom8883 03 апреля 2018 | 11:42
А полиция их задержала? Угроза жизни и здоровью должна быть наказуема.
oppicruss 03 апреля 2018 | 12:07
За такую лабуду, что у них творится на сцене, Богомолова в следующем сезоне близко к МХАТу больше пустят. Ибо театр-это искусство, а не эксперименты, где на сцене фаллосы поставить и кто их будет озвучивать и двигать.