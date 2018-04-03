В «Театр.doc» сообщили об угрозах в адрес театра

«Театр.doc» получил сообщение с угрозами через сервис бронирования билетов на спектакли. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила заместитель директора театра Виктория Холодова.

«У нас есть такая опция — зрители могут забронировать билеты за наличные. Вчера на спектакль «Война близко», который должен был быть в белом зале, было забронировано 10 билетов, а вместо ФИО было написано: «Патриоты России придем вас ****** (бить — прим. ЭМ)», — рассказала она.

По словам В.Холодовой, руководство театра сообщили в полицию о поступивших угрозах.

«[Сотрудники полиции] приняли к сведению, подъехали через какое-то время, оставили свои контакты. Сказали, что если что-то случится, они будут поблизости», — сказала она.

После этого, за некоторое время до начала спектакля бронь с угрозами была отменена, рассказала В.Холодова.