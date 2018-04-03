Заксобрание Свердловской области отменило прямые выборы мэра Екатеринбурга
Как сообщает ТАСС, за это проголосовало 42 депутата. Теперь главу города будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
Отмена прямых выборво мэра — нарушение конституционных прав граждан и может распространиться на всю страны, считает
руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.
Еще один симптоматичный момент, что на протесты населения никто не собирается обращать внимания, добавил Колесников.
Напомним, накануне в Екатеринбурге прошел митинг за сохранение выборов мэра. В акции приняло участие от 3 до 5 тысяч человек.
Комментарии39
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mikhail_spb_ 03 апреля 2018 | 11:04
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
alex1890 03 апреля 2018 | 11:10
mikhail_spb_: Две задачи властей по-путински: 1) дорваться до кормушки; 2) никого больше не пускать.
dimavosko 03 апреля 2018 | 11:59
alex1890: На самом деле у них три задачи, которые они решают на наших глазах:
1. Оставаться у власти вечно;
2. Перераспределить еще не перераспределенные ресурсы в свою пользу;
3. Передать награбленное своим детишкам.
luger_max_otto 03 апреля 2018 | 11:13
За путина голосовали? Которые голосовали- с тех хватит. Которые не голосовали- тем более.
Это нынешний режим во всем паскудстве своем...
patrik05 03 апреля 2018 | 11:14
Напомним, накануне в Екатеринбурге прошел митинг за сохранение выборов мэра. В акции приняло участие от 3 до 5 тысяч человек...
Если бы Адольф Ройзман не был поджидованной пустопорожней балаболкой и никчёмным бесполезным трепачом, то екатеринбуржцы его отстояли. А так, видно он на хер никому не всрался.
nikitin43 03 апреля 2018 | 11:21
patrik05: какого мэра - расея и презика не выбирает , в кремле могут и обезьяну поставить презиком .
kir_pich_101 03 апреля 2018 | 11:32
nikitin43: Не обижайте обезьян!
romashka__ 03 апреля 2018 | 11:46
Надо выходить на митинги.
luger_max_otto 03 апреля 2018 | 11:52
Говорить о себе "мы" может или монарх, или человек, страдающий солитером. Ты не похож на монарха, Патрик...
patrik05 03 апреля 2018 | 11:58
luger_max_otto:
Где у меня написано "мы", покажи, если ты не херосос?
plantagenista 03 апреля 2018 | 12:03
patrik05:Ты другому Адольфу сосешь
haldey 03 апреля 2018 | 11:15
mikhail_spb_: Негативное воздействие Ельцин-центра нейтрализовано!!! Пора делать из Ельцин центра вместо рассадника либеральной мысли, источник вечной памяти невинных жертв 90-х! Наследие Ельцина надо полностью изжить за 2 года, что бы осталось время создать систему массового образования и понимания каждого члена общества, что бы не сбивались люди в стада, это мечта "условного навального" собрать толпу и управлять толпой, а не людьми. Становитесь человеками в конце концов! В.Г.Белинский: «Толпа есть собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету...» Думайте своей головой, тогда вам не нужен будет пастух - авторитет.
Успехов в понимании процессов!
kondrakr 03 апреля 2018 | 11:15
mikhail_spb_: Блин, опередил.....Я уже в буфер успел запомнить....а тут ты......
aleksandr39 03 апреля 2018 | 11:05
Из Евгения Ройзмана получился бы нормальный президент для России .
kom01 03 апреля 2018 | 11:22
aleksandr39: Точно. Воры и алкоголики были. Почему бы бандиту не стать президентом России?
punyoshohlai 03 апреля 2018 | 11:27
kom01: Почему бы бандиту не стать президентом России?
А щас кто?
aleksandr39 03 апреля 2018 | 11:27
kom01: Ты имеешь ввиду кооператив "Озеро " и начальника клуба ?
kom01 03 апреля 2018 | 11:30
aleksandr39: Я имею ввиду твоих приятелей алкоголика елицина и бандита ройзмана. Да собственно и тебя я имею. Ввиду.
aleksandr39 03 апреля 2018 | 11:33
kom01: Вот и я говорю что власть захватили бандиты из ОПГ " днр -лугандон " .
vlad_sabbath 03 апреля 2018 | 11:08
Мы когда-то удивлялись - как фашисты могли прийти к власти в Германии 30-х годов?
Теперь нам это показывают во всей красе, понятнее не придумаешь.
nitsahon 03 апреля 2018 | 11:08
вернулись в средневековье в Екб.
nikolashin2017 03 апреля 2018 | 11:08
"Действующий мэр Евгений Ройзман отметил низкое качество принятых поправок, передает Znak.com. По его словам, он не собирается участвовать в ближайшем конкурсе по отбору главы Екатеринбурга. «Меня никогда в жизни никто не назначит. Я же трезвый человек, я это понимаю. Выборность — это выборность, а назначение — совершенно другая история. Для назначенца очень важно обладать теми качествами, которыми я, слава богу, не обладаю», — сказал он ."
varangian2011 03 апреля 2018 | 11:10
Маловато людей вышло на митинг. Если бы вышло 50 тысяч то не отменили бы, испугались.
pampey 03 апреля 2018 | 11:12
Это возмутительно! Власть и здесь теперь будет назначать по принципу: свой, однокашник, с кем пил служил, пил водку, был в "деле".
pablo_moderator 03 апреля 2018 | 11:16
pampey:
а если депутатов изберут из партии Перемен ? Ройзмана снова утвердят !
cedegrinn 03 апреля 2018 | 11:13
Вот и Екатеринбург сдан...
bulf 03 апреля 2018 | 11:15
Очередное позорище! И ведь все всё понимают, понимают, что это направлено против конкретного человека! И сделать ничего нельзя - плевала власть на митинги! И на Конституцию в том числе! Какое же позорище!
maya11 03 апреля 2018 | 11:27
bulf: Позорище не пришло из другой страны, оно свое выращенное здесь. Оно просто _БЫДЛО.
zolingen 03 апреля 2018 | 11:16
Ну, судя по всему, власть урок не усвоила и продолжает упорно наступать на грабли. Как там незавбвенный Ильич говорил. Мы пойдем другим путем.
maya11 03 апреля 2018 | 11:24
Эти 42 депутаты хорошо проплачены и задобрены. Они непорядочные люди и вообще они сволочи, которые не обращают внимания на своих избирателей. Таких надо гнать . А вообще, вот вам пример того, кто в России враг. Свой же продажный россиянин. Других врагов у России нет.
alexeyn2 03 апреля 2018 | 11:24
А зачем отменили то? чтоб революция была поскорей? - очень умно, если хочется срану развалить
x_signal 03 апреля 2018 | 11:27
Ну вот и всё, приехали...
dude_lebowsky 03 апреля 2018 | 11:28
Граждане депутатам не указ. Выбрали - терпите. Следующий шаг - отмена выборов депутатов. Кто сейчас есть, те и будут сами себя назначать.
bulf 03 апреля 2018 | 11:40
dude_lebowsky: ага, пожизненное депутатство, передающееся по наследству...
sergo13 03 апреля 2018 | 11:29
Разрешенных митингов теперь в Екатеринбурге не будет!
ОПГ Озеро окончательно зачищает город.
ivanbel 03 апреля 2018 | 11:30
Воздержавшихся и проголосовавших против не было. Слияние исполнительной и законодательной власти прошло успешно.
snips 03 апреля 2018 | 11:37
Сцаря выбрали теперь он назначит вам смотрящего кули ройзман думал бесплатно мером устроился ... там чел чемодан капусты уже принес и готов отстегивать десятину от надоя
come_on 03 апреля 2018 | 11:42
Ну, если самому гаранту позволено открыто нарушать Конституцию, кто же депутатам теперь помешает подтереться основным законом?
dimavosko 03 апреля 2018 | 11:57
Ничего удивительного.
Власти не нужны выборы. Ни на каком уровне.
Чекисты у власти и все их нижестоящие холуи - противники какой бы то ни было демократии.