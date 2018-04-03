Заксобрание Свердловской области отменило прямые выборы мэра Екатеринбурга

Как сообщает ТАСС, за это проголосовало 42 депутата. Теперь главу города будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Отмена прямых выборво мэра — нарушение конституционных прав граждан и может распространиться на всю страны, считает

руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Еще один симптоматичный момент, что на протесты населения никто не собирается обращать внимания, добавил Колесников.

Напомним, накануне в Екатеринбурге прошел митинг за сохранение выборов мэра. В акции приняло участие от 3 до 5 тысяч человек.