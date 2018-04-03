Z Архив новостей новости
5 26 6 2432
Эксклюзив Эха 10:45, 03 апреля 2018

Ройзман: Отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга – это оскорбление жителей города

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, согласно которой глава Екатеринбурга будет избираться депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Действующий мэр Евгений Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал решение заксобрания оскорблением жителей города.

«Я считаю этот закон, когда он был внесен, – это неуважение к жителям Екатеринбурга, а когда он был принят – это прямое оскорбление жителей Екатеринбурга, принижение статуса Екатеринбурга, неуважение к городу, к городским традициям», — сказал он.

Е.Ройзман отметил, что Екатеринбург стал одним из самых развитых городов России при системе избираемости мэра. Поэтому, добавил политик, он не видит оснований для отмены выборов.

«Законопроект был очень сырой. Но он был обречен на прохождение, поэтому он был такой наглый. На самом деле, в пояснительной записке нет ни слова обоснования, для чего это вообще понадобилось», — сказал он.

Е.Ройзман выразил уверенность, что его кандидатура не будет рассматриваться для назначения на должность мэра осенью, поскольку он не обладает «нужными качествами». Кроме того, подчеркнул глава города, он считает участие в этом «унизительным» для себя.

Е.Ройзман также сообщил, что решение об отмене выборов не повлияет на его политическую деятельность, поскольку он не планировал баллотироваться в мэры города осенью.

«Я бы, на самом деле, не пошел дальше, потому что для меня эта должность обременительная, то есть я трачу много сил, энергии, даже где-то средств, поэтому я бы не пошел дальше», — сказал он.

Полномочия Е.Ройзмана заканчиваются в сентябре этого года.

Комментарии

26

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

aleks50 Алексей Клубников 03 апреля 2018 | 10:48

Чего только не сделают депутуты во благо кремлёвской мафии.

varangian2011 03 апреля 2018 | 11:13

aleks50: Народ тоже "молодец", в полуторамиллионном городе около 5 тысяч на митинге, это мало для того чтобы сдерживать беспредельщиков. Екатеринбуржцы сами виноваты.

gad123 03 апреля 2018 | 11:32

varangian2011: Одним больше, одним меньше - роли не играют!! Уже СТОЛЬКО СДЕЛАНО, что всё равно ! Теперь всякое такое , а может и иное- ПОКАТЯТСЯ, КАК КОМ С ГОРЫ!! УВЫ, Диалектика, иного не дано!!

cockeyed 03 апреля 2018 | 11:14

aleks50: Отсоси у меня хомяк вонючий и успокойся - мы вас скоро будем пинками вышвыривать за пределы России!

poluputing 03 апреля 2018 | 11:25

cockeyed: и с кем останетесь? Надо же кому- не только лопатой работать и кайлом мотать. Хунвейбины и красные кхмеры уже этот фокус проделывали, ну и ..?

igorrrpadlowitchs 03 апреля 2018 | 11:28

aleks50: 'оскорбление жителей Екатеренбурга' - он про тех пару тысяч, которые вышли на митинг против отмены выбров? Согласен! А больше жителей в городе и нет- остальные стадо тупое, котроым нет дела, кроме своего брюха, им на всё на плевать, потому что они не способны думать даже на шаг вперёд, пока жратва есть они даже не почешутся! Быдло - это и есть определение основной части населения рашки!

midnightblues 03 апреля 2018 | 10:51

А папуасам похр
как об них вытирают ноги
Этот город и так в жуткой экологической ситуации
но никто не возмущается

proxxit 03 апреля 2018 | 10:59

midnightblues:


Смешно наблюдать, как совковые уголовные шныри, типа Вас или Ройзмана, в оскорблении от воли народа и выбранных этим народом депутатов...

midnightblues 03 апреля 2018 | 11:06

proxxit: Совки это вы
и уголовники тоже
я вообще живу в Европе
а народа в Рассее нет-есть маргиналы в стадии вырождения
что вся планета и знает

cockeyed 03 апреля 2018 | 11:16

midnightblues: ...я вообще живу в Европе ...
И ещё ты пидар задроченный и фуесос профессиональный и мы это давно знаем. Так что отсоси у меня и в койку к клиенту быстро, он тебя сейчас будет в твою раздолбанную дырку пердолить!

proxxit 03 апреля 2018 | 11:17

midnightblues:

Объяснять Вам - туповатой совковой портянке, что Европа - это Москва, Париж, Вена, Лондон, Петербург - дело пустое и никчёмное...

Нравится Вам дрочить на уголовных - кто против то?
Благо, Россия - свободная Страна. и даже лично Вы -
ватка, можете писать на Газпромовском сайте любую херь.

volandvovan 03 апреля 2018 | 11:22

proxxit: А ты портянка пишешь только то- что в методичке-свободная Вы наша )))

gad123 03 апреля 2018 | 11:37

midnightblues: За время моей жизни в Кемерово, в местных газетах ТРИ РАЗА отмечали рождение миллионного жителя!! Времени прошло, лет сорок, по словам друзей город значительно вырос, а в последних сообщениях город называют пол миллионным!!!

platonnekafrin 03 апреля 2018 | 10:58

Если раньше судьба этих народных избранников могла закончится потешно - в мусорном ящике, то теперь возможна драма с участием дачного инвентаря. Народ у нас, обычно в спячке незлобливый, бывает, вдруг как вспомнит.

gad123 03 апреля 2018 | 11:39

platonnekafrin: Уже лет десять, как хочется..

viktorova 03 апреля 2018 | 10:58

Это не оскорбление, это благодарность властей избирателям за результат выборов президента.
И таких благодарностей ещё много впереди, не только в Екатеринбурге.

kemyul 03 апреля 2018 | 11:01

а что скажут жители?

(комментарий скрыт)

dr_nemos 03 апреля 2018 | 11:03

Да плевали путинисты тысячу раз на мнение граждан....а сейчас особенно.

tks 03 апреля 2018 | 11:04

Логика оккупантов, ничего сверхъестественного.

cockeyed 03 апреля 2018 | 11:12

Хомяцкое отродье выразило возмущение решением народов населяющих Урал! Поезжайте к себе в Пиндостан и там делайте что хотите, а у нас вы можете только йух отсосать и сесть на него!

u237 03 апреля 2018 | 11:19

cockeyed: дурашка проверь как там у тебя пожарный выход не закрыт, сигнализация работает, огнетушитель в порядке? а то опять нож в спину и благодарность вошдю будешь выражать

poluputing 03 апреля 2018 | 11:14

терпилу может оскорбить разве что бутылка в дупе. Да и то, из рук кормчего и это за счастье

volandvovan 03 апреля 2018 | 11:19

Вертикаль становится все жестче и уже напоминает не черенок от лопаты- а скорее... лом...

rolar 03 апреля 2018 | 11:28

Обычно выбирают словоблюдов, а не хозяйственников. Во Ройзман из красиво болтающих, хотя в городе срач .

bakero 03 апреля 2018 | 11:30

Город мастеров!

prof57 03 апреля 2018 | 11:40

А уж как обидно Госдепу... Они больше не будут иметь своего мэра в своем городе...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 399 6 5583 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 7282 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 309 6 7324 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 8457 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 254 6 16104 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 201 6 13786 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Нельзя делить скорбь, нельзя делить погибших, нельзя делить сочувствие Будут люди, которые пойдут во все три места. Важно, что они есть…

5 173 6 89137 27.03
Kтраур, москва, власть, общество, мнения
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 79 6 6582 30.03
Блоги

+ «Вы что, хотите попиариться на горе?» «Вы что, хотите попиариться на горе?» Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев — Игорю Вострикову, потерявшему сестру, жену и троих детей…

5 148 6 73485 27.03
8читать ;смотреть
Kобщество, кемерово, мнения
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 288 6 24992 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Ваши дети в опасности В третьем пункте этой инструкции написано: «... запасные выходы должны быть закрыты и опечатаны». Эту инструкцию предписано соблюдать всем школам и детским садам…

5 276 6 139881 27.03
Kбезопасность, общество, дети, мнения
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 221 6 21229 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8771 29.03
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Страна «Хромой лошади» Не Путин строил торговый центр. Не Путин отключал сигнализацию. Не Путин запирал детей. Не Путин покорно дает записки о неразглашении. Эта страна преотлично убивает своих детей собственными силами, без всякого Путина…

5 130 6 54818 27.03
Kтрагедии, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 167 6 20327 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

У ног «победителя выборов» В.В. Путин с людьми не встретился. На митинг не пришёл. С родственниками жертв трагедии не поговорил. Пообщался с местным начальством, проигнорировал граждан, и отбыл в Москву. Почему? Ведь за В.В. Путина в Кемеровской области, согласно официальным итогам выборов 18 марта, голосовало подавляющее число граждан. Отчего же не встретиться со своими избирателями?..

5 48 6 6618 27.03
Kобщество, кемерово, путин, события

Популярное за неделю

Новости

Лидеры Германии, Франции и Украины в мае обсудят возможное размещение в Донбассе миротворцев ООН Вопрос будет поднят в ходе саммита в городе Ахене на западе Германии…

5 64 6 21976
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 132 6 219936 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 15 6 18248 01.04
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 126 6 648506 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Он утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты…

5 383 6 202352 29.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, трагедии, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6850338
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3385787

Сегодня в эфире