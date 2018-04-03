Ройзман: Отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга – это оскорбление жителей города

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, согласно которой глава Екатеринбурга будет избираться депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Действующий мэр Евгений Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал решение заксобрания оскорблением жителей города.

«Я считаю этот закон, когда он был внесен, – это неуважение к жителям Екатеринбурга, а когда он был принят – это прямое оскорбление жителей Екатеринбурга, принижение статуса Екатеринбурга, неуважение к городу, к городским традициям», — сказал он.

Е.Ройзман отметил, что Екатеринбург стал одним из самых развитых городов России при системе избираемости мэра. Поэтому, добавил политик, он не видит оснований для отмены выборов.

«Законопроект был очень сырой. Но он был обречен на прохождение, поэтому он был такой наглый. На самом деле, в пояснительной записке нет ни слова обоснования, для чего это вообще понадобилось», — сказал он.

Е.Ройзман выразил уверенность, что его кандидатура не будет рассматриваться для назначения на должность мэра осенью, поскольку он не обладает «нужными качествами». Кроме того, подчеркнул глава города, он считает участие в этом «унизительным» для себя.

Е.Ройзман также сообщил, что решение об отмене выборов не повлияет на его политическую деятельность, поскольку он не планировал баллотироваться в мэры города осенью.

«Я бы, на самом деле, не пошел дальше, потому что для меня эта должность обременительная, то есть я трачу много сил, энергии, даже где-то средств, поэтому я бы не пошел дальше», — сказал он.

Полномочия Е.Ройзмана заканчиваются в сентябре этого года.