Ройзман: Отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга – это оскорбление жителей города
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, согласно которой глава Екатеринбурга будет избираться депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Действующий мэр Евгений Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал решение заксобрания оскорблением жителей города.
«Я считаю этот закон, когда он был внесен, – это неуважение к жителям Екатеринбурга, а когда он был принят – это прямое оскорбление жителей Екатеринбурга, принижение статуса Екатеринбурга, неуважение к городу, к городским традициям», — сказал он.
Е.Ройзман отметил, что Екатеринбург стал одним из самых развитых городов России при системе избираемости мэра. Поэтому, добавил политик, он не видит оснований для отмены выборов.
«Законопроект был очень сырой. Но он был обречен на прохождение, поэтому он был такой наглый. На самом деле, в пояснительной записке нет ни слова обоснования, для чего это вообще понадобилось», — сказал он.
Е.Ройзман выразил уверенность, что его кандидатура не будет рассматриваться для назначения на должность мэра осенью, поскольку он не обладает «нужными качествами». Кроме того, подчеркнул глава города, он считает участие в этом «унизительным» для себя.
Е.Ройзман также сообщил, что решение об отмене выборов не повлияет на его политическую деятельность, поскольку он не планировал баллотироваться в мэры города осенью.
«Я бы, на самом деле, не пошел дальше, потому что для меня эта должность обременительная, то есть я трачу много сил, энергии, даже где-то средств, поэтому я бы не пошел дальше», — сказал он.
Полномочия Е.Ройзмана заканчиваются в сентябре этого года.
Комментарии26
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aleks50 Алексей Клубников 03 апреля 2018 | 10:48
Чего только не сделают депутуты во благо кремлёвской мафии.
varangian2011 03 апреля 2018 | 11:13
aleks50: Народ тоже "молодец", в полуторамиллионном городе около 5 тысяч на митинге, это мало для того чтобы сдерживать беспредельщиков. Екатеринбуржцы сами виноваты.
gad123 03 апреля 2018 | 11:32
varangian2011: Одним больше, одним меньше - роли не играют!! Уже СТОЛЬКО СДЕЛАНО, что всё равно ! Теперь всякое такое , а может и иное- ПОКАТЯТСЯ, КАК КОМ С ГОРЫ!! УВЫ, Диалектика, иного не дано!!
cockeyed 03 апреля 2018 | 11:14
aleks50: Отсоси у меня хомяк вонючий и успокойся - мы вас скоро будем пинками вышвыривать за пределы России!
poluputing 03 апреля 2018 | 11:25
cockeyed: и с кем останетесь? Надо же кому- не только лопатой работать и кайлом мотать. Хунвейбины и красные кхмеры уже этот фокус проделывали, ну и ..?
igorrrpadlowitchs 03 апреля 2018 | 11:28
aleks50: 'оскорбление жителей Екатеренбурга' - он про тех пару тысяч, которые вышли на митинг против отмены выбров? Согласен! А больше жителей в городе и нет- остальные стадо тупое, котроым нет дела, кроме своего брюха, им на всё на плевать, потому что они не способны думать даже на шаг вперёд, пока жратва есть они даже не почешутся! Быдло - это и есть определение основной части населения рашки!
midnightblues 03 апреля 2018 | 10:51
А папуасам похр
как об них вытирают ноги
Этот город и так в жуткой экологической ситуации
но никто не возмущается
proxxit 03 апреля 2018 | 10:59
midnightblues:
Смешно наблюдать, как совковые уголовные шныри, типа Вас или Ройзмана, в оскорблении от воли народа и выбранных этим народом депутатов...
midnightblues 03 апреля 2018 | 11:06
proxxit: Совки это вы
и уголовники тоже
я вообще живу в Европе
а народа в Рассее нет-есть маргиналы в стадии вырождения
что вся планета и знает
cockeyed 03 апреля 2018 | 11:16
midnightblues: ...я вообще живу в Европе ...
И ещё ты пидар задроченный и фуесос профессиональный и мы это давно знаем. Так что отсоси у меня и в койку к клиенту быстро, он тебя сейчас будет в твою раздолбанную дырку пердолить!
proxxit 03 апреля 2018 | 11:17
midnightblues:
Объяснять Вам - туповатой совковой портянке, что Европа - это Москва, Париж, Вена, Лондон, Петербург - дело пустое и никчёмное...
Нравится Вам дрочить на уголовных - кто против то?
Благо, Россия - свободная Страна. и даже лично Вы -
ватка, можете писать на Газпромовском сайте любую херь.
volandvovan 03 апреля 2018 | 11:22
proxxit: А ты портянка пишешь только то- что в методичке-свободная Вы наша )))
gad123 03 апреля 2018 | 11:37
midnightblues: За время моей жизни в Кемерово, в местных газетах ТРИ РАЗА отмечали рождение миллионного жителя!! Времени прошло, лет сорок, по словам друзей город значительно вырос, а в последних сообщениях город называют пол миллионным!!!
platonnekafrin 03 апреля 2018 | 10:58
Если раньше судьба этих народных избранников могла закончится потешно - в мусорном ящике, то теперь возможна драма с участием дачного инвентаря. Народ у нас, обычно в спячке незлобливый, бывает, вдруг как вспомнит.
gad123 03 апреля 2018 | 11:39
platonnekafrin: Уже лет десять, как хочется..
viktorova 03 апреля 2018 | 10:58
Это не оскорбление, это благодарность властей избирателям за результат выборов президента.
И таких благодарностей ещё много впереди, не только в Екатеринбурге.
kemyul 03 апреля 2018 | 11:01
а что скажут жители?
dr_nemos 03 апреля 2018 | 11:03
Да плевали путинисты тысячу раз на мнение граждан....а сейчас особенно.
tks 03 апреля 2018 | 11:04
Логика оккупантов, ничего сверхъестественного.
cockeyed 03 апреля 2018 | 11:12
Хомяцкое отродье выразило возмущение решением народов населяющих Урал! Поезжайте к себе в Пиндостан и там делайте что хотите, а у нас вы можете только йух отсосать и сесть на него!
u237 03 апреля 2018 | 11:19
cockeyed: дурашка проверь как там у тебя пожарный выход не закрыт, сигнализация работает, огнетушитель в порядке? а то опять нож в спину и благодарность вошдю будешь выражать
poluputing 03 апреля 2018 | 11:14
терпилу может оскорбить разве что бутылка в дупе. Да и то, из рук кормчего и это за счастье
volandvovan 03 апреля 2018 | 11:19
Вертикаль становится все жестче и уже напоминает не черенок от лопаты- а скорее... лом...
rolar 03 апреля 2018 | 11:28
Обычно выбирают словоблюдов, а не хозяйственников. Во Ройзман из красиво болтающих, хотя в городе срач .
bakero 03 апреля 2018 | 11:30
Город мастеров!
prof57 03 апреля 2018 | 11:40
А уж как обидно Госдепу... Они больше не будут иметь своего мэра в своем городе...