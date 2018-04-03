Акции компании Тесла упали на 5% после ДТП со смертельным исходом и неудачной шутки Илона Маска
Акции компании Тесла упали на 5% после сообщения о ДТП со смертельным исходом и неудачной первоапрельской шутке Илона Маска.
Авария, в которой погиб водитель, произошла в Калифорнии 23 марта. Автомобиль находился в режиме автопилота. А 1-го апреля было опубликовано шуточное сообщение о банкротстве компании: «Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Тесла абсолютно и полностью обанкротилась», — написал Маск в своем Твиттере.
К сожалению, инвесторы не оценили его шутку, а многие сочли ее оскорбительной, — сообщает Файнэншнл Таймс.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
proxxit 03 апреля 2018 | 10:40
Пора на этого Маска вызывать Сару О'Коннор...
java_php 03 апреля 2018 | 10:43
Это тоже шутка. На самом деле они выросли на 25 процентов. Будущее за Илоном, правда очень далекое.
alexeycapitan 03 апреля 2018 | 10:57
Сколько веревочке не виться...
mavreh 03 апреля 2018 | 11:04
Маска на Марс!
Он обязан полететь в составе 1-й Марсианской экспедиции!
tks 03 апреля 2018 | 11:11
Рынок жесток, но на место ставит.