Акции компании Тесла упали на 5% после ДТП со смертельным исходом и неудачной шутки Илона Маска

Акции компании Тесла упали на 5% после сообщения о ДТП со смертельным исходом и неудачной первоапрельской шутке Илона Маска.

Авария, в которой погиб водитель, произошла в Калифорнии 23 марта. Автомобиль находился в режиме автопилота. А 1-го апреля было опубликовано шуточное сообщение о банкротстве компании: «Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Тесла абсолютно и полностью обанкротилась», — написал Маск в своем Твиттере.

К сожалению, инвесторы не оценили его шутку, а многие сочли ее оскорбительной, — сообщает Файнэншнл Таймс.