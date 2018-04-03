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10:33, 03 апреля 2018

Акции компании Тесла упали на 5% после ДТП со смертельным исходом и неудачной шутки Илона Маска

Акции компании Тесла упали на 5% после сообщения о ДТП со смертельным исходом и неудачной первоапрельской шутке Илона Маска.

Авария, в  которой погиб водитель, произошла в Калифорнии 23 марта. Автомобиль находился в  режиме автопилота. А 1-го апреля было опубликовано шуточное сообщение о банкротстве компании: «Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Тесла абсолютно и полностью обанкротилась», — написал Маск в своем Твиттере.

К сожалению, инвесторы не оценили его шутку, а многие сочли ее оскорбительной, — сообщает Файнэншнл Таймс.

Комментарии

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proxxit 03 апреля 2018 | 10:40



Пора на этого Маска вызывать Сару О'Коннор...



java_php 03 апреля 2018 | 10:43

Это тоже шутка. На самом деле они выросли на 25 процентов. Будущее за Илоном, правда очень далекое.

alexeycapitan 03 апреля 2018 | 10:57

Сколько веревочке не виться...

mavreh 03 апреля 2018 | 11:04

Маска на Марс!
Он обязан полететь в составе 1-й Марсианской экспедиции!

tks 03 апреля 2018 | 11:11

Рынок жесток, но на место ставит.

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