ФСБ заявляет, что спецслужбы пресекли передачу секретных военных карт иностранцам в Свердловской области, Омске, Крыму
ФСБ заявляет о том, что спецслужбы пресекли передачу секретных военных карт иностранцам в Свердловской области, Омске и Крыму. Где именно служат или работают задержанные, неясно. Спецслужбам какой страны они собирались передать секретные документы, не уточняется.
Сообщается только, что задержаны трое россиян и один гражданин Украины. Причем, один из задержанных уже привлекался к ответственности за госзимену. Был ли он осужден, неизвестно.
Как отмечается, уголовное дело решено было не возбуждать. Спецслужбы ограничились предупреждением о недопустимости действий, подпадающих под статьи «государственная измена» и «шпионаж», — передает РИА Новости.
Комментарии32
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vilingrad 03 апреля 2018 | 10:37
Тройка, семерка, туз- секретные карты...агента Германа.
mavreh 03 апреля 2018 | 10:59
Какие секретные карты в эпоху спутников??
kolovrat_ 03 апреля 2018 | 11:11
уринальные новости в стиле йеха
jktu 03 апреля 2018 | 11:44
kolovrat_: По всем новостным говноканалам tv показывают
conscientia 03 апреля 2018 | 11:57
mavreh: крапленые...
nikitin43 03 апреля 2018 | 10:38
обычно таджики любят карты курить
ostapbey 03 апреля 2018 | 10:56
nikitin43: тут и Горный вкурил.. И выдал он тайну заборов Крыма!!
Тут же налицо есть попытка привести в негодное состояние украинские карты Крыма. Чтоб не соответствовало на местности то, что нанесено на "трофейные" карты. Изменением "рельефа местности."
Даже
vladimirbelarus 03 апреля 2018 | 10:39
А кто их имел, эти "секретные" карты? Кто имел к ним доступ? Только такие же продажные ФСБэшники. Так и пишите: агенты ФСБ нашли продажных агентов ФСБ, которые предлагали за деньги кому попало "секретные" карты.
ostapbey 03 апреля 2018 | 10:48
vladimirbelarus: А вот во время второй мировой войны русские войска предпочитали пользоваться НЕМЕЦКИМИ топокартами. Как значительно более точными и верными.
Даже.
vbgolub 03 апреля 2018 | 10:56
Все карты с появлением космических снимков обесценились. Никакого секрета они уже не содержат. Фсбшники это сами понимают, поэтому никого и не посадили.
midnightblues 03 апреля 2018 | 10:55
vladimirbelarus: Почему
все уже известно
Это подручные пригожина
решили подзаработать
оказалось-что карты поддельные и бразильцы зря платили
ostapbey 03 апреля 2018 | 10:45
интересно какого масштаба остались карты СЕКРЕТНЫМИ..?
В эпоху GPS.
Да и хоть Глонас..даже..
skier64 03 апреля 2018 | 11:00
ostapbey: да не карты секретные, а то, что их надо носить в полевой сумке
ostapbey 03 апреля 2018 | 11:12
skier64: разговор колхозников в поле?
Глянь, Вань. Вон военные приехали и карты достали..
-Да?? Значит будут дорогу спрашивать..
gregor 03 апреля 2018 | 10:47
ФСБ заявляет, что спецслужбы пресекли передачу секретных военных карт иностранцам в Свердловской области, Омске, Крыму
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Во как ...,понимаш ..., кто -то глобус России передать иностранцам пытался .
Карты у них, понимашь , краплёные секретные .... во как .
21 век на дворе ,а в России карты военные секретные ..... Свердловской области .
Со спутника не видно аж ,а на карте есть ... во как .
omichka 03 апреля 2018 | 11:03
gregor:
А "Маскировка"? Всё ж под землёй. Хотя в Омске под землёй только одна станция метро. Может, именно за этим секретом басурманы охотятся?
gregor 03 апреля 2018 | 11:11
omichka:
Карта Омского метрополитена .... засекречена .
Только под землёй ,в вагонах метро можно смотреть на неё . Фотографировать и запоминать запрещено ,а так же выносить на свет из метро запрещено .
Особенно запрещен глобус Свердловской области .
Поэтому и выборы мэра Екатеринбурга отменены .... .
Мало ли ,а если война ,а если в поход ?
Кто будет писать на двери :-" Все уехали ,просьба не искать " ? Враги кругом , все хотят Россиян захватить в плен и заставить строить дороги .
А дороги в России невозможны ,иначе это уже не Россия .
Россия и дороги это слова антиподы .... Классик прав .
platonnekafrin 03 апреля 2018 | 10:49
Хоть всё и померещилось и можно даже не сажать, но, всё равно, предупредить то надо.
annacrimea 03 апреля 2018 | 10:50
Не вкуриваю: если это были СЕКРЕТНЫЕ карты, то какое к оленям может быть предупреждение?! Или это были две колоды?...
bloempje 03 апреля 2018 | 10:52
и те, и другие - все из одной конторы! Друг друга ловят по очереди и с успехом получают и прибавку к жалованью, и промоушн...!
testmeter 03 апреля 2018 | 10:53
Иностранец, волею судеб попавший в Свердловск или в Омск или в Крым (по пьянке рейсы перепутал), спросил у прохожих как пройти в туалет. Поскольку туалетов ни в Свердловске, ни в Омске, ни в Крыму (после его "возвращения в гавань") нет вообще, прохожие показали ему на бумажке укромное место под забором. А это страшный секрет - сокровенная скрепная тайна "русского мира"
chubuk 03 апреля 2018 | 10:53
Видимо это военные карты периода 30-50 годов - они точно секретные.
tks 03 апреля 2018 | 10:55
Для путинских органов и туристическая карта - секретная!
klukva88 03 апреля 2018 | 10:57
В Омске предатель, видимо, карту закладок хотел продать.
dr_nemos 03 апреля 2018 | 10:58
Карты генштаба 30-х - 60-х гг продаются везде и недорого...в электронном и бумажном виде. Чепуха какая-то.
ostapbey 03 апреля 2018 | 11:04
СЕКРЕТНЫЕ КАРТЫ СИБИРИ??
Сибири???
А кто нибудь отличит карту от карты?? Если кто не понял, то объясняю.
Берешь карту склейку региона Сибири размером 10 метров на 10 метров..
и разрезаешь на куски 1 метр на 1 метр. получаешь 100 штук листов.
Задача как обратно склеить ПРАВИЛЬНО??
Ха...
Ответ:
клей как хочешь.. Листы то ОДИНАКОВЫЕ!!! по подобию пустыни Сахара.. Или Гоби..
Даже
skier64 03 апреля 2018 | 11:05
судя по джентльменскому набору: обязательный украинец и принято решение не привлекать, то карты были краплеными
wild82 03 апреля 2018 | 11:12
Читаю коменты. Типа, про GPS и прочую лабуду. И понимаю, насколько не знающие ничего кроме темы сортиров люди пишут на ЭХО. Интересно узнать, у Авторов коментов. А подземные камуникации, а места расположения бункеров и командных центров ВС на случай войны. Ваш GPS. Тоже наверное показывает или со спутника видно, линии спец.связи где проложенны.？Правильно Лавров сказал: Де....лы мля.
ostapbey 03 апреля 2018 | 11:19
wild82: подземные кАмуникации определяются по точке ВХОДА и точке ВЫХОДА путем соединения карандашом..
В реальности если 200 метровый тоннель на местности, то на карте имеет метров 50. Потому что роют с обеих сторон до тех пор, пока не встретятся..
wild82 03 апреля 2018 | 11:30
ostapbey: Так эти точки входа и выхода найти надо. Все это нанесено на карты.
forward 03 апреля 2018 | 11:15
Арестовали карты яндекса или гугла, интересно?
apels 03 апреля 2018 | 11:29
Ретрограды. Этим военным картам лет по 50 и их можно купить в любом зарубежном магазине. Сейчас, когда спутники с точностью до сантиметра сканируют территорию никакие карты секретов составлять не могут. Но у нас до сих пор любая карта мельче киллометровки носит гриф "сов. секретно". Большая часть туристических карт основу имеют именно вот с этих секретных карт, которые просто переводили тушью на кальку.