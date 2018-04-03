После отставки Тулеева, с кузбасских автобусов исчезли надписи с пожеланиями счастья, благополучия и удачи

После отставки губернатора Тулеева, с кузбасских автобусов исчезли надписи с пожеланиями счастья, благополучия и удачи. Ранее горожане возмущались тем, что подобные надписи были не всегда уместны – например, на похоронах детей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

С сегодняшнего дня пожеланий с подписью Тулеева не видно ни на одном автобусе — сообщают РИА Новости. Получить комментарий в департаменте транспорта и связи Кемеровской области агентству пока не удалось.