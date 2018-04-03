После отставки Тулеева, с кузбасских автобусов исчезли надписи с пожеланиями счастья, благополучия и удачи
После отставки губернатора Тулеева, с кузбасских автобусов исчезли надписи с пожеланиями счастья, благополучия и удачи. Ранее горожане возмущались тем, что подобные надписи были не всегда уместны – например, на похоронах детей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
С сегодняшнего дня пожеланий с подписью Тулеева не видно ни на одном автобусе — сообщают РИА Новости. Получить комментарий в департаменте транспорта и связи Кемеровской области агентству пока не удалось.
Комментарии10
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neyexo 03 апреля 2018 | 10:36
Пора его с фотографий стирать и интернета вычищать
taglit 03 апреля 2018 | 10:37
вот так и будет после исчезновения путина.... - никаких следов!
aleksandr39 03 апреля 2018 | 11:00
taglit: А мавзолей ???
kryymsdyk 03 апреля 2018 | 10:37
А всё. От власти отошел - нафиг никому не нужен, да здравствует новый король. А то еще и посадят.
tonight 03 апреля 2018 | 10:50
kryymsdyk: Ну правильно с Путиным также будет
gvs 03 апреля 2018 | 10:40
Вместо этого появятся надписи:
"Гори все синим пламенем"
А.Тулеев )))
andy66 03 апреля 2018 | 10:40
Главное чтобы на автобусах проклятия не появились
venmud 03 апреля 2018 | 10:56
А портреты в каждом кабине после (Не приведи, Господи, и сохрани!) десятидневного всенародного траура тоже снимут?!
kryymsdyk 03 апреля 2018 | 12:00
venmud: а потом из мавзолея выкинут
echo_fil 03 апреля 2018 | 11:03
После Чернобыльской катастрофы покончил жизнь самоубийством академик Легасов, поскольку была затронута его честь. Интересно, как ощущает себя Аман Гумирович?