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10:31, 03 апреля 2018

Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин оценил прошедшие выборы как «самые чистые и прозрачные за всю историю страны».

Председатель ЦИК в свою очередь заявила, что уровень доверия россиян к голосованию был рекордным – 88%.

Комментарии

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sensei54 03 апреля 2018 | 10:34

Воротник ей из шанхайских барсов с царского плеча.

kirilka1 03 апреля 2018 | 10:42

sensei54: Вот он, эталон поведения. В народе говорят - "А че, им можно воровать и преступать закон, а нам нельзя!?"

kirilka1 03 апреля 2018 | 10:44

kirilka1: Многим по вертикали, да почти всем не хотелось лишаться полных кормущек, ведь так сладко возле них хрюкать. Вот и пролонгировали и так незаконный срок, давя на тех, кто ниже ростом и в полной зависимости от этих ублюдков.

kolovrat_ 03 апреля 2018 | 11:08

смешно смотреть, как демшизу от одного упоминания Путина коряжит как чертей в церкви )

hunterhead 03 апреля 2018 | 11:16

kolovrat_: "смешно смотреть, как демшизу от одного упоминания Путина коряжит как чертей в церкви )"

Скорее смешно смотреть на портянок вроде тебя, kolovrat, которые никак не могут вытащить языки из путенской *опы...:-D Застряли? :-D

serjo1977 03 апреля 2018 | 11:20

kolovrat_: Ну, посмейся. Пока дают.

haldey 03 апреля 2018 | 10:44

sensei54: 88% доверия результатам выборов! Это важнее, чем разборки шанхайский барс или мексиканский тушкан... Элла Памфилова переломила положение! И в Лондоне нервно курят, майдан не пройдет, как не дави!

hunterhead 03 апреля 2018 | 11:07

haldey: "88% доверия результатам выборов!"

Ура! Скоро догоните Северную Корею! :-D


poluputing 03 апреля 2018 | 11:38

haldey: 88% за чёрную метку Рассее? Во недальновидные, мягко выражаясь

viktorova 03 апреля 2018 | 10:52

sensei54: обычно на воротник не с плеча, с другой части тела полагается.

sensei54 03 апреля 2018 | 11:07

viktorova: Я написал воротник, а не НА воротник.
Художник Андрей Рябушкин. Картина "Пожалован шубой с царского плеча".
Полюбопытствуйте.

vilingrad 03 апреля 2018 | 10:35

Этой ксивой подтверждается коронование на вора в законе Вовы Питерского...

mariupol1953 03 апреля 2018 | 10:36

Мавр сделал своё дело....мавр за это получил.

aleks50 Алексей Клубников 03 апреля 2018 | 10:39

Вова стремительно приближается к рейтингу чаушеску.

able_seamans 03 апреля 2018 | 10:39

Театр абсурда. Холопы радостно хлопают в ладоши...

platonnekafrin 03 апреля 2018 | 10:39

Ну, если выборы такие, то и президент такой. Интересно, в ксиве "Наша наичистейшая прозрачность" написано или "Ваша...".

gregor 03 апреля 2018 | 10:40

Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента
Рад за 88 % населения .
Менталитет , никуда не деться .
Селекция упыря сталина , ещё будет ни одно поколение калечить и унижать .
Вернее унижаться и позорится назло себе же ,в первую очередь и остальному Миру . Классик всё же прав ,определив две вечные беды России .


vladimirbelarus 03 апреля 2018 | 10:41

Людоед теперь "в законе". Будет убивать дальше. Получил карт-"бланш".

gvs 03 апреля 2018 | 10:43

Пора совместить должности патриарха и главы ЦИК )))

putin_itogy 03 апреля 2018 | 10:44

Цинизм Высшей степени..
Мне тебя не жаль, страна быдла скота.
Ни грамму не жаль.
Идите и умрите, за него.
И своих детей, пожертвуйте ему.
Он вами избран Верховным божеством.
Убожество.
Тьфу.

(комментарий скрыт)

tks 03 апреля 2018 | 10:47

Интересно, откуда и почему у них такая тяга к символическим цифрам? 88 - "ахт-ахт". Восьмая буква нем.алфавита - "H", с нее начинается нацистское приветствие - "Heil Hitler!"

putin_itogy 03 апреля 2018 | 11:04

tks: На Рублёвке это феншуй.
путин он строго придерживается мистических числовых знаков.
Коронуется строго по 7 числам. Сам себе в молодости установил фальшивую дату рождения, "7 октября"..Скрытая дата его рождения, как и год. позволяют ему избегать всяческих проклятий Вуду и любых покушений.
Его настоящие даты рождения были озвучены ещё Артёмом Боровиком, 16 сентября 1950 года. За что Боровик был своевременно моментально ликвидирован чекистами. И никто в мире тогда на это и не обратил внимания, что путин фальшивый насквозь, что его настоящая мама Вера жила в Грузии.
Возможно ещё и жива, хотя вряд-ли. путин зачистил и собственноручно сжёг в архивах КГБ все досье на себя, практически в первый же день назначения Ельцыным его директором фсб.
Горе этой стране, которой овладел настоящий, не игрушечный Дьявол.
Но повторяюсь, мне не жаль такое население.
Я не люблю людей с синдромом Стокгольмским. Я их презираю.

babich174 03 апреля 2018 | 10:51

//Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента// За подписью Навального?

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greeg1 03 апреля 2018 | 10:56

В её поздравительной речи слов "извините" и "спасибо" не было? Если нет, то она двурушница и скрытый агент иностранного влияния.

(комментарий скрыт)

protvik 03 апреля 2018 | 11:02

Иначе: вручила мандат на дальнейшее разграбление России. Скурвилась эллочка, как когда то путен, не всем по плечу противостоять испытанию властью.

hunterhead 03 апреля 2018 | 11:05

"Путин оценил прошедшие выборы как «самые чистые и прозрачные за всю историю страны»."

А слезу пустил? :-D

as_kv 03 апреля 2018 | 11:08

Прозрачными были только урны. А к удостоверению две новости : ХОРОШАЯ- вас выбрали, и ПЛОХАЯ- за вас никто не голосовал!

gennady_77 03 апреля 2018 | 11:17

а у него разве с прошлого срока не осталось?

serjo1977 03 апреля 2018 | 11:17

Интересно, ручку Ему поцеловать не забыла?

u237 03 апреля 2018 | 11:21

царь он хороший, а вот бояре дрянь

dilevski1973 03 апреля 2018 | 11:23

А ей вручили бороду

u237 03 апреля 2018 | 11:27

какие то жалкие 88%, то ли дело президент Египта 97,8%, вот где поддержка масс, весь Египет, как один человек оказал поддержку своему лидеру. А в России недоработка, 18 лет у власти и так мало сделано

ruderpost 03 апреля 2018 | 11:33

интересно что она получит взамен? может героя РФии

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