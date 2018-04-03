Председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин оценил прошедшие выборы как «самые чистые и прозрачные за всю историю страны».

Председатель ЦИК в свою очередь заявила, что уровень доверия россиян к голосованию был рекордным – 88%.