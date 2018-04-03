«Театр.Док» получил обращение с угрозами через сервис заказа билетов на спектакли в интернете
Об этом в Фейсбуке написала режиссер театра Зарема Заудинова. По ее словам, неизвестные заказали 10 билетов на спектакль «Война близко». В графе ФИО они написали: «Патриоты россии, придем вас…»
Премьера спектакля состоялась накануне и обошлась без провокаций.
Напомним, вчера также стало известно о смерти художественного руководителя театра, Михаила Угарова. В день, когда вообще нет никаких слов, поулчили вместо соболезнования угрозы, — пишет Заудинова.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
noxepy666 03 апреля 2018 | 10:35
А в чем угроза? Что за паранояльные настроения?
poluputing 03 апреля 2018 | 10:55
noxepy666: настроения параноидальные у угрожающих всем окружающим ушлёпков, как физических лиц так и юридических
gregor 03 апреля 2018 | 10:43
«Театр.Док» получил обращение с угрозами через сервис заказа билетов на спектакли в интернете
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Менталитет большинства .
Ни дорог ,ни друзей ,вот наша скрепа тысячелетняя .
Сам не ам и другому не дам вот лозунг большинства .
Залезть к соседу в огород и нагадить - вот оно счастье .
Россия .
buridan 03 апреля 2018 | 10:58
Фашизм у ворот.