Заксобрание Свердловской области отменило прямые выборы мэра Екатеринбурга
Как сообщает ТАСС, за это проголосовало 42 депутата, воздержавшихся и голосовавших против не было. Теперь главу города будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
Напомним, накануне в Екатеринбурге прошел митинг за сохранение выборов мэра. В акции приняло участие от 3 до 5 тысяч человек.
Отменить выборы областные власти пытались еще в 2010 году, тогда это не удалось из-за активных протестов горожан.
Комментарии32
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putinnavsegda 03 апреля 2018 | 10:34
Дали х..лу 70%:? Жрите. Хотя и Розман тоже подкачал.
patrik05 03 апреля 2018 | 10:37
Заксобрание Свердловской области отменило прямые выборы мэра Екатеринбурга...
Россия движется к парламентской республике. Мне конечно больше нравятся прямые выборы, но это дорогое удовольствие, дешевле один раз выбрать депутатов областной Думы и один раз Государственной Думы, чтобы потом они выбирали главу региона и мэра. Также и в стране, депутаты должны выбирать председателя правительства - главу государства, а президент будет как английская королева.
a_gafur 03 апреля 2018 | 10:40
patrik05: патрик завсегда готов отсосать у власти. Причем, как он сам утверждает, делает он это исключительно без денег, на общественных началах. Поэтому проституткой его назвать нельзя. Просто, честная давалка.
patrik05 03 апреля 2018 | 10:45
a_gafur:
Ты не прав, я всегда готов выступить против поджидованной проамериканской швали, а власть я терплю из-за жидобандеры - пусть лучше жулики из "Единой России", чем русофобские животные из "Партии прогресса", "Солидарности", "Яблока", ПоРНАСа...
vasilevich58 03 апреля 2018 | 10:54
Депутаты - блюдолизы, подлецы и воры!
ivfn 03 апреля 2018 | 10:47
a_gafur:
Вот жизнь,зашел с утра на ЭХЕ нахамил ,обозвал любого и пошел дальше,свою значимость показал . да и глаз на задницу не натянут. И невдомек ,что дауном недоразвитым выглядишь
aleksandr39 03 апреля 2018 | 10:58
patrik05: В России нет президента ,а есть "великий вождь и мудрый учитель " ,в будущем должен называться " великий кормчий " и править пожизненно ,после смерти трон должен переходить наследнику типа зять ,дочь ,кум .
testmeter 03 апреля 2018 | 10:58
patrik05: "Россия движется к парламентской республике" /// Искрометная шутка юмора. Россия движется к своим истокам - Золотой Орде. Роль "парламента" - не дискутировать, а громогласными аплодисментами одобрять решение сцаря-хана
patrik05 03 апреля 2018 | 11:10
testmeter:
Не понял, а чем тебе Орда не нравится, уж лучше Золотая Орда, чем педерастические ЕС, США и отвафлённые Украина с Грузией.
scorpion1964 03 апреля 2018 | 11:14
patrik05: Россия движется к краху. Полному.
patrik05 03 апреля 2018 | 11:19
scorpion1964:
Это жидобандеровцам так кажется, это у них такое впечатление - раз рушится их поджидованный либеральный мирок внутри страны, то значит вся страна рушится - никогда Россия не была такой единой как сейчас.
protvik 03 апреля 2018 | 11:17
patrik05:
а президент будет как английская королева.
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если он поменяет пол и имя на Екатерину Петербужскую это единственный для него выход из пикантного положения в которое он попал и засадил Россию.
shicotus_live 03 апреля 2018 | 10:41
Я считаю это неправильным. Но, разве это не та самая "парламентская республика. о которой мечтают наши т.н. "либералы"?
protiv777 03 апреля 2018 | 10:36
А вот интересно было бы столько визгу, если бы мэром был не обожаемый либерастами проходимец Гойзман, а допустим представитель КПРФ?
aleksandr39 03 апреля 2018 | 11:02
protiv777: Так для этого в нормальных странах и существуют выборы .
haldey 03 апреля 2018 | 10:37
Негативное воздействие Ельцин-центра нейтрализовано!!! Пора делать из Ельцин центра вместо рассадника либеральной мысли, источник вечной памяти невинных жертв 90-х! Достаточно пока доски, помни, всяк сюда входящий...
Успехов в понимании процессов!
noxepy666 03 апреля 2018 | 10:37
И это правильно. А то его выбрали городским хозяйством заниматься, а он в бложик строчит, лайки собирает. Тупая вата, что еще сказать.
weshliwyj 03 апреля 2018 | 11:07
noxepy666: Дубина, у него забрали право заниматься городским хозяйством.
pnh__ptn 03 апреля 2018 | 10:38
Народ решил отдать вольности. Значит не достоин.
tks 03 апреля 2018 | 10:43
pnh__ptn: Вольности?? Смешно!
tks 03 апреля 2018 | 10:41
У.Р.О.Д.Ы.
serg2010 03 апреля 2018 | 10:41
Есть "сомнение в умственных способностях граждан (цитата из Ройзмана)" Екатеринбурга, избравших Мэра с уголовным прошлым.
scorpion1964 03 апреля 2018 | 11:17
serg2010: Есть сомнение в умственных способностях граждан России, избравших царя и депутатов с уголовным будущим.
platonnekafrin 03 апреля 2018 | 10:42
"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день..."
mariupol1953 03 апреля 2018 | 10:43
В любом случае,чиновник такого ранга должен избираться народом и нести ответственность перед избирателями,а не перед какой то мутной комиссией,выдвигающей кандидата на утверждение городской думы.Это полное ограничение избирательного права граждан...это банальное назначение.Конституция России это позволяет или сие есть очередная самодеятельность стоящих у власти?
echo2011 03 апреля 2018 | 10:44
И где обвинения в антисемитизме?
antimrakobes 03 апреля 2018 | 10:47
Так если оставить народу право выбирать правительство, как это правительство будет вручать сами себе звание "народный"?!
vlabumur 03 апреля 2018 | 10:48
Заксобрание Свердловской области отменило прямые выборы мэра Екатеринбурга.
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Системе образования в России эксперты предсказывают крах из-за недофинансирования.
Причинно следственная связь?
ivar1964 03 апреля 2018 | 10:50
Правильное решение! Разве можно доверять этому народу? Он же выберет не того! Вот сейчас, например, выбрали президентом отморозка.
dvmaslov 03 апреля 2018 | 10:52
Неправильно даете информацию - против было целых 4 голоса
krestianin_067rus Михаил Никитин 03 апреля 2018 | 10:59
Гражданам уже по-барабану? :(( как в мультике: «что воля, что неволя - все равно»?
ivanbel 03 апреля 2018 | 11:36
На очереди указ о назначении депутатов Заксобрания из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.