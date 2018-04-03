Организатор: Акция против передачи ФСБ ключей шифрования мессенджера Telegram пройдет 3 апреля в центре Москвы
Акция против передачи ФСБ ключей шифрования мессенджера «Telegram» пройдет 3 апреля у приемной ведомства на Кузнецком мосту. Цель акции – показать недопустимость нарушения права на неприкосновенность частной жизни и личной переписки. О планирующемся мероприятии рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов акции, микроблогер Анатолий Капустин.
«Мы просто встанем напротив приемной ФСБ и будем вслух по очереди зачитывать свои личные переписки из мессенджера «Telegram». Главное, чтобы это было максимально лично, чтобы сразу было понятно, что когда ФСБ влезает в твою переписку, всем сразу становится плохо, неловко и грустно. Я считаю, что это касается каждого», — сказал он.
А.Капустин отметил, что данная акция не согласована с властями, но в то же время и не является одиночным пикетом. По задумке авторов, планирующееся мероприятие должно напоминать по формату ежегодную акцию в память о жертвах политических репрессий у Соловецкого камня, когда люди стоят в очереди и по одному выходят к микрофону зачитать имена и фамилии тех, кто пал жертвой сталинского террора. По словам активиста, на выступление каждого пришедшего к приемной ФСБ планируется отвести от 2 до 5 минут.
А.Капустин также подчеркнул, что ни он, ни второй автор идеи этой акции не представляют никакую политическую или общественную организацию. «Мы просто два человека, которым не все равно», — пояснил он.
Начало акции в 19.00 (по МСК) по адресу ул.Кузнецкий мост, дом 22.
20 марта Роскомнадзор направил руководству «Telegram» уведомление о неисполнении требования ФСБ по предоставлению ключей шифрования, установил дедлайн в 15 дней и предупредил о грядущей блокировке мессенджера в России. В свою очередь, руководство «Telegram» отправило Роскомнадзору ответ с описанием структуры мессенджера и объяснением технической невозможности исполнить указанное требование.
Комментарии4
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cockeyed 03 апреля 2018 | 10:21
Никто не будет спрашивать у пиндоских сосаек, как нам вести себя: - пошли на йух или в удзип! Придётся этому микро блогеру выращивать груши в солнечном Магадане!
gregor 03 апреля 2018 | 10:22
Организатор: Акция против передачи ФСБ ключей шифрования мессенджера Telegram пройдет 3 апреля в центре Москвы
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Выйдет человек 135 .... ,остальные одобрямс .
Менталитет ,однако ...- Что Барин желаютЬ ?
Тысячелетнее рабство ,никуда не денешься .... .
Да ещё селекция упыря сталина .... ,вертухай не пуганный - элита большинства .
dorin1987 03 апреля 2018 | 10:27
Как-то не последовательно - в марте провели акцию по всей РФ по ограничению прав и свобод, а в апреле - передумали вдруг? Нет, ребятки, выгребайте теперь.
java_php 03 апреля 2018 | 10:33
В инете столько всяких следов, информации и прочего этот блогер оставил. А тут прямо сильно возбудился, ФСБ его переписку прочитает. Кому он нужен, вежливо пригласят, сам все расскажет, и про себя и про знакомых и про не знакомых. Просто деньжат решил срубить по легкому.