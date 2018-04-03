"Системе образования в России эксперты предсказывают крах из-за недофинансирования."

Ситуации в этой сфере посвящён доклад Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.

Нынешний уровень госрасходов – 3,6 процента ВВП или три триллиона рублей в год не может обеспечить даже минимально необходимого развития системы учебных заведений. Это как касается как школ, так и вузов, говорится в докладе. Денег на высшее образование, которое и так недофинансировано, будет выделяться меньше. С учётом того, что в последние годы всё больше бюджетных средств идёт на оборону и силовиков. Это приведёт к серьёзной деградации системы высшего образования, обеспокоены эксперты РАНХиГС.

Для покрытия недофинансирования последних лет высшему образованию потребуется ещё 60 миллиардов рублей. Если ставить задачу конкурентоспособности на мировом рынке –цифра вырастает почти в 15 раз. Авторы доклада отмечают необходимость дополнительного вливания средств и в школы. Серьёзно вырастет и потребность в воспитателях детских садов. Расходы на общее образование как школьное, так и дошкольное только для поддержания возможностей его системы придётся увеличить ещё на 40 процентов, отмечают в докладе специалисты РАНХиГС.

Специалисты призывают власти принять упреждающие меры: в их числе обновление материальной базы и повышение зарплат преподавателям.