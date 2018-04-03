Системе образования в России эксперты предсказывают крах из-за недофинансирования
Ситуации в этой сфере посвящён доклад Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.
Нынешний уровень госрасходов – 3,6 процента ВВП или три триллиона рублей в год не может обеспечить даже минимально необходимого развития системы учебных заведений. Это как касается как школ, так и вузов, говорится в докладе. Денег на высшее образование, которое и так недофинансировано, будет выделяться меньше. С учётом того, что в последние годы всё больше бюджетных средств идёт на оборону и силовиков. Это приведёт к серьёзной деградации системы высшего образования, обеспокоены эксперты РАНХиГС.
Для покрытия недофинансирования последних лет высшему образованию потребуется ещё 60 миллиардов рублей. Если ставить задачу конкурентоспособности на мировом рынке –цифра вырастает почти в 15 раз. Авторы доклада отмечают необходимость дополнительного вливания средств и в школы. Серьёзно вырастет и потребность в воспитателях детских садов. Расходы на общее образование как школьное, так и дошкольное только для поддержания возможностей его системы придётся увеличить ещё на 40 процентов, отмечают в докладе специалисты РАНХиГС.
Специалисты призывают власти принять упреждающие меры: в их числе обновление материальной базы и повышение зарплат преподавателям.
Комментарии14
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sensei54 03 апреля 2018 | 10:07
всё больше бюджетных средств идёт на оборону и силовиков.
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Вертухаям привет! Они тоже у этой соски.
proxxit 03 апреля 2018 | 10:12
sensei54:
,b>Илья Яшин сдал родную бабушку в дом престарелых. ... Пенсионерка-инвалид и родная бабушка столичного муниципального депутата Ильи Яшина живёт в приюте.
sensei54 03 апреля 2018 | 10:24
proxxit: «Покажи, пожалуйста, еще раз. И будь другом, помедленней.» (с)
tonight 03 апреля 2018 | 10:32
proxxit: А ты хотела что б внук день и ночь был со своей бабушкой? А кто работать будет?
gvs 03 апреля 2018 | 10:10
Преумножающий знания - преумножает печаль (с)
А печаль - это не скрепно )))
proxxit 03 апреля 2018 | 10:14
gvs:
Зачем учить вонючее совковое быдло, нечаянно отвязавшееся в 1917-м, которое Великий Ельцин вернул обратно в стойло?
oneoretwo 03 апреля 2018 | 10:11
"выборы" закончились - мухлевавшие училки стали не нужны...
быдло - оно и в африке быдло...
luger_max_otto 03 апреля 2018 | 10:19
Да, путинскому режиму на это наплевать. Какие проблемы образования для людей за 60, которые не связывают с Россией перспективы своих детей? Это им просто неинтересно и неважно.
kara 03 апреля 2018 | 10:11
а такое слово как эффективность слышали?
andre_klimov 03 апреля 2018 | 10:26
kara:
Ой, и даже - видели. И даже с середины нулевых бросил заниматься хэдхантерством в России для крупных корпораций. Такой шлак пошёл...
Странно, а что тогда с образованием сейчас? Особенно с инженерным и научным. Я-то думал это - крах, а оказывается - это ещё не предел...
Чем, отличается оптимист от пессимиста? Пессимист говорит: "Всё! Хуже уже быть не может...", а оптимист ему возражает: "Ну что ты! Может, конечно. Может!!!",
mamiluk 03 апреля 2018 | 10:18
"Системе образования в России эксперты предсказывают крах из-за недофинансирования."
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Если бы только системе образования....
budweiser23 03 апреля 2018 | 10:19
Путен знает, что делает!
Закройте глаза и доверьтесь ему, в какой-то момент наступит приятное чувство свободного падения, падения в глубокий обрыв...
Спасибо тебе Путен!
lion64___3 03 апреля 2018 | 10:25
Надо прекратить бюджетное финансирование высшей школы экономических гомиков. Тогда много средств найдётся на поддержку высшего образования. А идейную штаб-квартиру гайдарочубайсовских либерастов и американских наймитов пусть содержит непосредственно ЦРУ.
garykiriakos 03 апреля 2018 | 10:30
Не плачьте - зато КРЫМВАШ! Будете с дубинами скоро по Ай-Петри за мамонтами бегать!