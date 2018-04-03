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10:04, 03 апреля 2018

Системе образования в России эксперты предсказывают крах из-за недофинансирования

Ситуации в этой сфере посвящён доклад Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.

Нынешний уровень госрасходов – 3,6 процента ВВП или три триллиона рублей в год не может обеспечить даже минимально необходимого развития системы учебных заведений. Это как касается как школ, так и вузов, говорится в докладе. Денег на высшее образование, которое и так недофинансировано, будет выделяться меньше. С учётом того, что в последние годы всё больше бюджетных средств идёт на оборону и силовиков. Это приведёт к серьёзной деградации системы высшего образования, обеспокоены эксперты РАНХиГС.

Для покрытия недофинансирования последних лет высшему образованию потребуется ещё 60 миллиардов рублей. Если ставить задачу конкурентоспособности на мировом рынке –цифра вырастает почти в 15 раз. Авторы доклада отмечают необходимость дополнительного вливания средств и в школы. Серьёзно вырастет и потребность в воспитателях детских садов. Расходы на общее образование как школьное, так и дошкольное только для поддержания возможностей его системы придётся увеличить ещё на 40 процентов, отмечают в докладе специалисты РАНХиГС.

Специалисты призывают власти принять упреждающие меры: в их числе обновление материальной базы и повышение зарплат преподавателям.

Комментарии

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sensei54 03 апреля 2018 | 10:07

всё больше бюджетных средств идёт на оборону и силовиков.
..........................................................................
Вертухаям привет! Они тоже у этой соски.

proxxit 03 апреля 2018 | 10:12

sensei54:



,b>Илья Яшин сдал родную бабушку в дом престарелых. ... Пенсионерка-инвалид и родная бабушка столичного муниципального депутата Ильи Яшина живёт в приюте.

sensei54 03 апреля 2018 | 10:24

proxxit: «Покажи, пожалуйста, еще раз. И будь другом, помедленней.» (с)

tonight 03 апреля 2018 | 10:32

proxxit: А ты хотела что б внук день и ночь был со своей бабушкой? А кто работать будет?

gvs 03 апреля 2018 | 10:10

Преумножающий знания - преумножает печаль (с)
А печаль - это не скрепно )))

proxxit 03 апреля 2018 | 10:14

gvs:


Зачем учить вонючее совковое быдло, нечаянно отвязавшееся в 1917-м, которое Великий Ельцин вернул обратно в стойло?

oneoretwo 03 апреля 2018 | 10:11

"выборы" закончились - мухлевавшие училки стали не нужны...
быдло - оно и в африке быдло...

luger_max_otto 03 апреля 2018 | 10:19

Да, путинскому режиму на это наплевать. Какие проблемы образования для людей за 60, которые не связывают с Россией перспективы своих детей? Это им просто неинтересно и неважно.

kara 03 апреля 2018 | 10:11

а такое слово как эффективность слышали?

andre_klimov 03 апреля 2018 | 10:26

kara:
Ой, и даже - видели. И даже с середины нулевых бросил заниматься хэдхантерством в России для крупных корпораций. Такой шлак пошёл...

Странно, а что тогда с образованием сейчас? Особенно с инженерным и научным. Я-то думал это - крах, а оказывается - это ещё не предел...

Чем, отличается оптимист от пессимиста? Пессимист говорит: "Всё! Хуже уже быть не может...", а оптимист ему возражает: "Ну что ты! Может, конечно. Может!!!",

mamiluk 03 апреля 2018 | 10:18

"Системе образования в России эксперты предсказывают крах из-за недофинансирования."
_____________________
Если бы только системе образования....

budweiser23 03 апреля 2018 | 10:19

Путен знает, что делает!
Закройте глаза и доверьтесь ему, в какой-то момент наступит приятное чувство свободного падения, падения в глубокий обрыв...
Спасибо тебе Путен!

lion64___3 03 апреля 2018 | 10:25

Надо прекратить бюджетное финансирование высшей школы экономических гомиков. Тогда много средств найдётся на поддержку высшего образования. А идейную штаб-квартиру гайдарочубайсовских либерастов и американских наймитов пусть содержит непосредственно ЦРУ.

garykiriakos 03 апреля 2018 | 10:30

Не плачьте - зато КРЫМВАШ! Будете с дубинами скоро по Ай-Петри за мамонтами бегать!

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