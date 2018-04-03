Следственный комитет в годовщину теракта в метро Петербурга рапортует о задержании всех подозреваемых

Вскоре они предстанут перед судом.

Следователи сообщили об установлении всех причастных к преступлению – это заказчики, организаторы, исполнители и пособники. Всего по делу проходят 11 обвиняемых, все они находятся под стражей. При этом их личности, а также наименование террористической организации, в которой они состояли, не уточняются. В заявлении Следственного комитета говорится, что «этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ». Особую сложность представлял тот факт, что участники цепочки «даже не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации». Отмечается, что «именно тщательный анализ так называемых электронных следов…позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех членов преступной группы». В СК подчеркивают, что уголовное дело находится в завершающей стадии.

Прошлой весной в ФСБ сообщали о задержании по данному делу уроженца Центральной Азии Аброра Азимова и его брата Акрама. Спецслужбы утверждали, что один из них готовил террориста-смертника, второй получил деньги на теракт в Турции. Также был арестован гражданин Киргизии Мухамадюсуп Эрматов. При обыске у него нашли взрывное устройство, аналогичное тому, что было взорвано в метро.

Напомним, теракт метро в Санкт-Петербурга произошел 3 апреля прошлого года. В вагоне поезда взорвалась самодельная бомба. Погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник, более 50 получили ранения. Следствие считает, что взрывчатку привел в действие выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.