Следственный комитет в годовщину теракта в метро Петербурга рапортует о задержании всех подозреваемых
Вскоре они предстанут перед судом.
Следователи сообщили об установлении всех причастных к преступлению – это заказчики, организаторы, исполнители и пособники. Всего по делу проходят 11 обвиняемых, все они находятся под стражей. При этом их личности, а также наименование террористической организации, в которой они состояли, не уточняются. В заявлении Следственного комитета говорится, что «этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ». Особую сложность представлял тот факт, что участники цепочки «даже не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации». Отмечается, что «именно тщательный анализ так называемых электронных следов…позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех членов преступной группы». В СК подчеркивают, что уголовное дело находится в завершающей стадии.
Прошлой весной в ФСБ сообщали о задержании по данному делу уроженца Центральной Азии Аброра Азимова и его брата Акрама. Спецслужбы утверждали, что один из них готовил террориста-смертника, второй получил деньги на теракт в Турции. Также был арестован гражданин Киргизии Мухамадюсуп Эрматов. При обыске у него нашли взрывное устройство, аналогичное тому, что было взорвано в метро.
Напомним, теракт метро в Санкт-Петербурга произошел 3 апреля прошлого года. В вагоне поезда взорвалась самодельная бомба. Погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник, более 50 получили ранения. Следствие считает, что взрывчатку привел в действие выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.
Комментарии1
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belomoroff 03 апреля 2018 | 10:19
Очередная гэбистская ложь. Скорей всего этот несчастный, которого разнесло на куски, даже не знал, что находится в рюкзаке. Кто-то попросил отвезти. И не будем забывать - взрыв случился во время пребывания гаранта в Санкт-Петербурге. И уж конечно, меры безопасности были усилены.