В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра
Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли поправку к закону, которая изменила порядок избрания главы города.
За отмену прямых выборов мэра проголосовало 42 депутата, против 4, передает Интерфакс. Однако ТАСС сообщает, что воздержавшихся и голосовавших против не было. Законопроект губернатора Евгения Куйвашева предполагает, что уже в сентябре жители города не смогут сами выбрать мэра. Главу Екатеринбурга выберут избранные осенью депутаты местной Думы из кандидатов, которых представит конкурсная комиссия.
На заседании первый вице-губернатор Владимир Тунгусов сказал, что теперь в Екатеринбурге смогут выбрать наиболее компетентного руководителя и отмена выборов мэра сэкономит средства из бюджета. В свою очередь коммунист Александр Ладыгин выразил сомнение, что сами депутаты достаточно компетентны для избрания главы Екатеринбурга, поскольку, по его мнению, они не всегда могут грамотно решить важные вопросы.
Альтернативный законопроект Вячеслава Вегнера о прямых выборах мэра Заксобрание рассматривать не стало, автор отозвал его незадолго до заседания, отмечает интернет-издание Znak.com.
Комментарии40
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pionerka Зинаида Сацкая 03 апреля 2018 | 10:30
Кажется, не было еще в стране выборов, перед которыми не поменяли бы правила игры. На любом уровне.
stichirichi 03 апреля 2018 | 10:30
Пришло по самым грубым подсчётам 0,15% населения города (данные численности на 2017г/данные «Медузы» о пришедших вчера)...о чем можно говорить?...вопрос жизни и смерти, да, тут выходим массово.
jurisconsult 03 апреля 2018 | 10:32
Не в Кремле зло находится, а в головах. Сами, своими же руками такую жизнь себе строим.
budweiser23 03 апреля 2018 | 10:32
Всё здравое в этой стране живёт вопреки...