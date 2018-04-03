Росалкогольрегулирование предложило запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом

Об этом пишет газета «Известия». Ведомство хочет, чтобы бизнесмены, которые занимаются продажей пива, перерегистрировались из ИП в юридические лица. Это упростит контроль на рынке, так как ответственность компаний за нелегальное производство и оборот в 10 раз больше, чем у ИП.

Газета «КоммерсантЪ» напоминает, что такая идея звучала еще в 2016 году. Тогда участники рынка восприняли готовящийся запрет как удар по малому бизнесу, который затронет десятки тысяч бизнесменов.