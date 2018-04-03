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09:37, 03 апреля 2018

Росалкогольрегулирование предложило запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом

Об этом пишет газета «Известия». Ведомство хочет, чтобы бизнесмены, которые занимаются продажей пива, перерегистрировались из ИП в юридические лица. Это упростит контроль на рынке, так как ответственность компаний за нелегальное производство и оборот в  10 раз больше, чем у ИП.

Газета «КоммерсантЪ» напоминает, что такая идея звучала еще в 2016 году. Тогда участники рынка восприняли готовящийся запрет как удар по малому бизнесу, который затронет десятки тысяч бизнесменов.

Комментарии

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sculll 03 апреля 2018 | 09:42

А как же разливуха в палаточке? Охренели совсем.

pusto1 03 апреля 2018 | 10:27

sculll: так ведь всё пиво разворовали, сколько можно

proxit 03 апреля 2018 | 09:44


Илья Яшин сдал родную бабушку в дом престарелых. ... Пенсионерка-инвалид и родная бабушка столичного муниципального депутата Ильи Яшина живёт в приюте.

(комментарий скрыт)

skier64 03 апреля 2018 | 09:47

proxit: Макак савушкинский Macaca Savushki – один их недавно выделенных подвидов вида макака северо-западного Macaca Corum (ранее уже был выявлен, изучен и описан еще один подвид - макак ольгинский Macaca Holguin) рода приматов из семейства мартышковых.
Макак савушкинский находится в близком родстве с макаком ольгинскитм и ранее оба подвида входили в состав вида макака северо-западного Macaca Corum, однако такая классификация была признана полифиличной и по результатам углублённых исследований, эти подвиды были разделены.
Об образе жизни макака сашкинского пока известно мало, вероятно, он частично совпадает с образом жизни макака ольгинского. Он активен в любое время суток, живёт в группах, состоящих из нескольких самок и самцов, правда без подрастающего поколения. Нечистоплотен, может с упоением играть с собственными фекалиями. Всеяден, но предпочитает питается отбросами и падалью.
Макак савушкинский имеет сходный с ранее выделенным макаком ольгинским набор поведенческих реакций, но отличается от последнего повышенным уровнем постоянных внутренних противоречий, возникающих между желанием совершать одни действия и необходимостью осуществлять совершенно другие, что является источником непрерывного стресса. Скрытые от окружающих желания макака савушкинского часто входят в конфликт с реальностью и разрушительно действуют на поведение последнего.
Указанные отличия и ряд поведенческих особенностей культурного характера дополнительно обосновывают необходимость выделения Макака савушкинского (Macaca Savushki) в отдельный подвид.

volkov_25 03 апреля 2018 | 10:15

skier64: а почему не описян подвид макака лахтовая. Это особо злобные и особо тупые макаки.

skier64 03 апреля 2018 | 10:23

volkov_25: работаем...

bob19 03 апреля 2018 | 09:51

proxit: а этот высер твой, к чему? Или пофиг, где погадить?

waytothesun 03 апреля 2018 | 09:52

proxit: пыва паленого опилась?!))

echo_fil 03 апреля 2018 | 09:56

proxit: Это старый фейк. Оппозиционер Илья Яшин обвинил мэрию Москвы в заказе кампании в СМИ по травле его 84-летней бабушки Александры Дмитриевны. Материалы про то, как она живет в частном пансионате для престарелых людей, 22-23 марта появились на «Лайфе», НТВ и ТВЦ.

proxxit 03 апреля 2018 | 10:01

echo_fil:


Пусть будет по Вашему:

Мэрия Москвы сдала родную бабушку Ильи Яшина в дом престарелых. ... Пенсионерка-инвалид и родная бабушка столичного муниципального депутата Ильи Яшина живёт в приюте, в то время, как Мэрия незаконно получает пенсию бабушки Яшина и арендную плату за сдачу квартиры бабушки Яшина.

sedoff 03 апреля 2018 | 09:58

proxit: Не волнуйся, болезная! Тебя твои внуки в приют не сдадут! Тебя заморят в полном соответствии с великороссийскими скрепами. Сперва будут пропивать твою пенсию, а когда отбросишь копыта - твою квартиру, как это принято у настоящих высокодуховных россиян. Главное, чтобы боярышника хватало.

proxxit 03 апреля 2018 | 10:04

sedoff:

Qu'est-ce que boyarishnik?

vezdehod 03 апреля 2018 | 10:07

proxit:
Илья Яшин сдал родную бабушку в дом престарелых. ... Пенсионерка-инвалид и родная бабушка столичного муниципального депутата Ильи Яшина живёт в приюте.
================================================================================================
Дура ты на всю свою дурную голову...Подумай о своей старости - куда тебя сдадут, если сразу не похоронят.

andre_klimov 03 апреля 2018 | 10:16

proxit:
Послушай, "албанец". Если ты идиот - не обязательно кричать об этом на весь свет. У тебя, сопли малолетней, тоже когда-нибудь родственники будут нуждаться в квалифицированом медицинском уходе и сопровождении геронтолога. И тогда, может быть, ты поймёшь, для чего нужны нормальные дома престарелых. А может - не поймёшь. Тогда мне будет искренне жалко твоих стариков, которых ты лишишь возможность достойно дожить.

budweiser23 03 апреля 2018 | 10:25

proxit: если у вас так щемит, и вы упоминаете про это при каждом сообщении новостей, возьмите старушку к себе!

vladimir1967 03 апреля 2018 | 09:46

Добьем малый бизнес!

andy66 03 апреля 2018 | 09:52

Торговать пивом может только тот кто может выговорить с первого раза Росалкогольрегулирование 

echo_fil 03 апреля 2018 | 09:53

Расскажите это английским и немецким пивоварам. Только держите рядом скорую помощь - животики зашивать. Увы, тут банальный случай - маразм крепчал!

ha12raz 03 апреля 2018 | 09:53

Уже и пиво у вроттенбергов ?

riots 03 апреля 2018 | 09:53

А еще можно отменить частную собственность. Ведь это значительно
облегчит работу власти.

mavreh 03 апреля 2018 | 10:14

riots: а её и нет. Не в курсе?
Твою собственность у тебя можно отнять моментально.
И всё будет по закону.

putalex 03 апреля 2018 | 10:26

mavreh: и жизнь твою моментально может
отнять этот оголтелый режим ....
По ИХ закону .....

ugas 03 апреля 2018 | 09:53

"Росалкогольрегулирование"... Сколько же у нас дармоедов!

andre_klimov 03 апреля 2018 | 10:18

ugas:
Это те, которые в Чечне у магазинов дежурят? У них пастбища оскудели? :)

waytothesun 03 апреля 2018 | 10:03

Прально! И ооошкам запретить. Только государство способно пивом торговать, как когда-то было.
Поддерживаю! Чем хуже-тем лучше!
Сказочные дебилы! Чемпионы по стрельбе в свои ноги!

nabludatel67 03 апреля 2018 | 10:04

Тогда участники рынка восприняли готовящийся запрет как удар по малому бизнесу, который затронет десятки тысяч бизнесменов.

А сейчас самое время, можить малый бизнес! Ура вперёд =0))))))))))))))))) Балваны

curious69_ 03 апреля 2018 | 10:08

Всё правильно.... Теперь в любом малом городе и крупных сёлах в банном буфете и в летней "палатке" будет торговать пивом ООО с бухгалтером и директором в штате... Таким образом выполнится путинская программа по созданию миллионов рабочих мест.....А уж сколько дополнительных налогов соберут кремлёвские придурки. И можно повысить штат проверяющих в разных органах. Уровень государственного мышления чиновников неуклонно повышается и мы скоро уверенно войдём в пятёрку сильнейших экономик мира ,как в очередной раз помечтал безумный вождь 1 -го марта.

mavreh 03 апреля 2018 | 10:12

Хрена теперь пива в парках и на пляже попьёте.
Только в гипермаркетах будете покупать. Так государству проще и удобнее.

oneoretwo 03 апреля 2018 | 10:14

просто запретите ПИВО и вся недолга...
тут мозгов ведь не требуется...

volkov_25 03 апреля 2018 | 10:21

разрешить продавать только сухарики и чипсы к пиву. А где пиво? - а здесь недалеко пару остановок. Сколько дебилов на руси.

budweiser23 03 апреля 2018 | 10:23

Зачем варить пиво, когда можно заниматься бухгалтерией?

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