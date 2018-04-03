Росалкогольрегулирование предложило запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом
Об этом пишет газета «Известия». Ведомство хочет, чтобы бизнесмены, которые занимаются продажей пива, перерегистрировались из ИП в юридические лица. Это упростит контроль на рынке, так как ответственность компаний за нелегальное производство и оборот в 10 раз больше, чем у ИП.
Газета «КоммерсантЪ» напоминает, что такая идея звучала еще в 2016 году. Тогда участники рынка восприняли готовящийся запрет как удар по малому бизнесу, который затронет десятки тысяч бизнесменов.
Комментарии31
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sculll 03 апреля 2018 | 09:42
А как же разливуха в палаточке? Охренели совсем.
pusto1 03 апреля 2018 | 10:27
sculll: так ведь всё пиво разворовали, сколько можно
proxit 03 апреля 2018 | 09:44
Илья Яшин сдал родную бабушку в дом престарелых. ... Пенсионерка-инвалид и родная бабушка столичного муниципального депутата Ильи Яшина живёт в приюте.
skier64 03 апреля 2018 | 09:47
proxit: Макак савушкинский Macaca Savushki – один их недавно выделенных подвидов вида макака северо-западного Macaca Corum (ранее уже был выявлен, изучен и описан еще один подвид - макак ольгинский Macaca Holguin) рода приматов из семейства мартышковых.
Макак савушкинский находится в близком родстве с макаком ольгинскитм и ранее оба подвида входили в состав вида макака северо-западного Macaca Corum, однако такая классификация была признана полифиличной и по результатам углублённых исследований, эти подвиды были разделены.
Об образе жизни макака сашкинского пока известно мало, вероятно, он частично совпадает с образом жизни макака ольгинского. Он активен в любое время суток, живёт в группах, состоящих из нескольких самок и самцов, правда без подрастающего поколения. Нечистоплотен, может с упоением играть с собственными фекалиями. Всеяден, но предпочитает питается отбросами и падалью.
Макак савушкинский имеет сходный с ранее выделенным макаком ольгинским набор поведенческих реакций, но отличается от последнего повышенным уровнем постоянных внутренних противоречий, возникающих между желанием совершать одни действия и необходимостью осуществлять совершенно другие, что является источником непрерывного стресса. Скрытые от окружающих желания макака савушкинского часто входят в конфликт с реальностью и разрушительно действуют на поведение последнего.
Указанные отличия и ряд поведенческих особенностей культурного характера дополнительно обосновывают необходимость выделения Макака савушкинского (Macaca Savushki) в отдельный подвид.
volkov_25 03 апреля 2018 | 10:15
skier64: а почему не описян подвид макака лахтовая. Это особо злобные и особо тупые макаки.
skier64 03 апреля 2018 | 10:23
volkov_25: работаем...
bob19 03 апреля 2018 | 09:51
proxit: а этот высер твой, к чему? Или пофиг, где погадить?
waytothesun 03 апреля 2018 | 09:52
proxit: пыва паленого опилась?!))
echo_fil 03 апреля 2018 | 09:56
proxit: Это старый фейк. Оппозиционер Илья Яшин обвинил мэрию Москвы в заказе кампании в СМИ по травле его 84-летней бабушки Александры Дмитриевны. Материалы про то, как она живет в частном пансионате для престарелых людей, 22-23 марта появились на «Лайфе», НТВ и ТВЦ.
proxxit 03 апреля 2018 | 10:01
echo_fil:
Пусть будет по Вашему:
Мэрия Москвы сдала родную бабушку Ильи Яшина в дом престарелых. ... Пенсионерка-инвалид и родная бабушка столичного муниципального депутата Ильи Яшина живёт в приюте, в то время, как Мэрия незаконно получает пенсию бабушки Яшина и арендную плату за сдачу квартиры бабушки Яшина.
sedoff 03 апреля 2018 | 09:58
proxit: Не волнуйся, болезная! Тебя твои внуки в приют не сдадут! Тебя заморят в полном соответствии с великороссийскими скрепами. Сперва будут пропивать твою пенсию, а когда отбросишь копыта - твою квартиру, как это принято у настоящих высокодуховных россиян. Главное, чтобы боярышника хватало.
proxxit 03 апреля 2018 | 10:04
sedoff:
Qu'est-ce que boyarishnik?
vezdehod 03 апреля 2018 | 10:07
proxit:
Илья Яшин сдал родную бабушку в дом престарелых. ... Пенсионерка-инвалид и родная бабушка столичного муниципального депутата Ильи Яшина живёт в приюте.
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Дура ты на всю свою дурную голову...Подумай о своей старости - куда тебя сдадут, если сразу не похоронят.
andre_klimov 03 апреля 2018 | 10:16
proxit:
Послушай, "албанец". Если ты идиот - не обязательно кричать об этом на весь свет. У тебя, сопли малолетней, тоже когда-нибудь родственники будут нуждаться в квалифицированом медицинском уходе и сопровождении геронтолога. И тогда, может быть, ты поймёшь, для чего нужны нормальные дома престарелых. А может - не поймёшь. Тогда мне будет искренне жалко твоих стариков, которых ты лишишь возможность достойно дожить.
budweiser23 03 апреля 2018 | 10:25
proxit: если у вас так щемит, и вы упоминаете про это при каждом сообщении новостей, возьмите старушку к себе!
vladimir1967 03 апреля 2018 | 09:46
Добьем малый бизнес!
andy66 03 апреля 2018 | 09:52
Торговать пивом может только тот кто может выговорить с первого раза Росалкогольрегулирование
echo_fil 03 апреля 2018 | 09:53
Расскажите это английским и немецким пивоварам. Только держите рядом скорую помощь - животики зашивать. Увы, тут банальный случай - маразм крепчал!
ha12raz 03 апреля 2018 | 09:53
Уже и пиво у вроттенбергов ?
riots 03 апреля 2018 | 09:53
А еще можно отменить частную собственность. Ведь это значительно
облегчит работу власти.
mavreh 03 апреля 2018 | 10:14
riots: а её и нет. Не в курсе?
Твою собственность у тебя можно отнять моментально.
И всё будет по закону.
putalex 03 апреля 2018 | 10:26
mavreh: и жизнь твою моментально может
отнять этот оголтелый режим ....
По ИХ закону .....
ugas 03 апреля 2018 | 09:53
"Росалкогольрегулирование"... Сколько же у нас дармоедов!
andre_klimov 03 апреля 2018 | 10:18
ugas:
Это те, которые в Чечне у магазинов дежурят? У них пастбища оскудели? :)
waytothesun 03 апреля 2018 | 10:03
Прально! И ооошкам запретить. Только государство способно пивом торговать, как когда-то было.
Поддерживаю! Чем хуже-тем лучше!
Сказочные дебилы! Чемпионы по стрельбе в свои ноги!
nabludatel67 03 апреля 2018 | 10:04
Тогда участники рынка восприняли готовящийся запрет как удар по малому бизнесу, который затронет десятки тысяч бизнесменов.
А сейчас самое время, можить малый бизнес! Ура вперёд =0))))))))))))))))) Балваны
curious69_ 03 апреля 2018 | 10:08
Всё правильно.... Теперь в любом малом городе и крупных сёлах в банном буфете и в летней "палатке" будет торговать пивом ООО с бухгалтером и директором в штате... Таким образом выполнится путинская программа по созданию миллионов рабочих мест.....А уж сколько дополнительных налогов соберут кремлёвские придурки. И можно повысить штат проверяющих в разных органах. Уровень государственного мышления чиновников неуклонно повышается и мы скоро уверенно войдём в пятёрку сильнейших экономик мира ,как в очередной раз помечтал безумный вождь 1 -го марта.
mavreh 03 апреля 2018 | 10:12
Хрена теперь пива в парках и на пляже попьёте.
Только в гипермаркетах будете покупать. Так государству проще и удобнее.
oneoretwo 03 апреля 2018 | 10:14
просто запретите ПИВО и вся недолга...
тут мозгов ведь не требуется...
volkov_25 03 апреля 2018 | 10:21
разрешить продавать только сухарики и чипсы к пиву. А где пиво? - а здесь недалеко пару остановок. Сколько дебилов на руси.
budweiser23 03 апреля 2018 | 10:23
Зачем варить пиво, когда можно заниматься бухгалтерией?