В аэропортах Москвы сегодня задержано больше 30 рейсов
С чем это связано, не уточняется. По данным портала Яндекс.Расписание в аэропорту Внуково отменены 14 рейсов и два задержаны, в Домодедово 13 рейсов отменены и также задержаны два вылета, в Шереметьево задержаны три рейса.
Комментарии8
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skier64 03 апреля 2018 | 09:45
свалочным газом накрыло?
xoxlbizombi 03 апреля 2018 | 09:55
Островитяне пытаются вывезти из РФ украденные хим вещества, чтобы сынка явлинского до кучи травануть. Скрипали что-то не произвели должного эффекта.
vezdehod 03 апреля 2018 | 10:11
В аэропортах Москвы сегодня задержано больше 30 рейсов
=========================================================================================Видимо царь батюшка куда то на "прогулку" собирается вылетать - делают ему Чистое небо.
skier64 03 апреля 2018 | 10:29
xoxlbizombi: не умно... хотя о чём это я...
sculll 03 апреля 2018 | 09:45
Британским рейсам тотальный анальный досмотр проводят...
wuwer 03 апреля 2018 | 10:00
sculll: Чтобы не вывезли чего лишнего? ... для этого есть свалки Подмосковья
ugas 03 апреля 2018 | 09:56
Сильный дождь ожидается? Или камнепад?
wasielna 03 апреля 2018 | 10:18
Погода вроде обычная...