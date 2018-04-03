Володин: Законопроекты о выборах будут переданы из думского Комитета по законодательству в комитет по регламенту
Законопроекты о выборах будут переданы из думского Комитета по законодательству в комитет по регламенту, — такое распоряжение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин, — пишет газета КоммерсантЪ со ссылкой на источники.
Глава Комитета по законодательству Павел Крашенинников подтвердил эту информацию и пояснил, что такое решение может быть связано с чрезмерной нагрузкой его комитета.
Как отмечает «Коммерсант», Комитет по регламенту возглавляет Ольга Савастьянова, которая пользуется доверием Володина. С осени прошлого года этот комитет уже занимается законопроектами о статусе и выборах депутатов, а также о парламентском контроле.
Комментарии3
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ha12raz 03 апреля 2018 | 09:55
Уборщице отдайте......у нее ума больше , а подлости меньше..
ed10075 03 апреля 2018 | 10:20
Володин все свои "наперстки" крутит.
gregor 03 апреля 2018 | 10:25
Володин: Законопроекты о выборах будут преданы думским Комитетом по законодательству в комитет по регламенту .
Но никто так не предаёт здравый смысл и чувство собственного достоинство ,как само великое население .
Населению запрещено выбирать ..... население одобрямс .
Как это население характеризуется ?
Стыдно и писать .