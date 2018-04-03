Володин: Законопроекты о выборах будут переданы из думского Комитета по законодательству в комитет по регламенту

Законопроекты о выборах будут переданы из думского Комитета по законодательству в комитет по регламенту, — такое распоряжение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин, — пишет газета КоммерсантЪ со ссылкой на источники.

Глава Комитета по законодательству Павел Крашенинников подтвердил эту информацию и пояснил, что такое решение может быть связано с чрезмерной нагрузкой его комитета.

Как отмечает «Коммерсант», Комитет по регламенту возглавляет Ольга Савастьянова, которая пользуется доверием Володина. С осени прошлого года этот комитет уже занимается законопроектами о статусе и выборах депутатов, а также о парламентском контроле.