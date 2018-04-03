Следственный комитет заявил об окончании расследования теракта в метро Петербурга
Следственный комитет заявил об окончании расследования теракта в метро Петербурга, который произошел весной прошлого года. Арестованы одиннадцать обвиняемых, в том числе заказчик, организатор и исполнители, — заявил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, теракт был совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ.
Напомним, в вагоне поезда метро взорвалась самодельная бомба. Погибли 16 человек, больше 50 были ранены. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник Акбарджон Джалилов, который погиб при теракте.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ha12raz 03 апреля 2018 | 09:57
Один погиб, остальных замордовали......всё как по нотам.
Остался басманный суд.
Списали.
allasc 03 апреля 2018 | 10:04
в театре и то лучше постановки делают....