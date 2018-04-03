Следственный комитет заявил об окончании расследования теракта в метро Петербурга, который произошел весной прошлого года. Арестованы одиннадцать обвиняемых, в том числе заказчик, организатор и исполнители, — заявил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, теракт был совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ.

Напомним, в вагоне поезда метро взорвалась самодельная бомба. Погибли 16 человек, больше 50 были ранены. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник Акбарджон Джалилов, который погиб при теракте.