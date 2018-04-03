С 2007 года бюджетные средства, выделяемые на образование, сократились с  11,8% до 9,9%

Это данные Высшей школы экономики. В результате к концу 2017 года из почти 17 миллионов российских граждан в возрасте от 7 до 17 лет, меньше 66%, были охвачены школьным обучением.

Нынешний уровень госрасходов на образование — чуть больше 3 триллионов рублей в год — не может обеспечить даже минимально-необходимое развитие системы учебных заведений, — отмечают эксперты. Об этом сообщается на сайте finanz.ru