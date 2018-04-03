С 2007 года бюджетные средства, выделяемые на образование, сократились с 11,8% до 9,9%
Это данные Высшей школы экономики. В результате к концу 2017 года из почти 17 миллионов российских граждан в возрасте от 7 до 17 лет, меньше 66%, были охвачены школьным обучением.
Нынешний уровень госрасходов на образование — чуть больше 3 триллионов рублей в год — не может обеспечить даже минимально-необходимое развитие системы учебных заведений, — отмечают эксперты. Об этом сообщается на сайте finanz.ru
Комментарии22
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pro_hanov 03 апреля 2018 | 09:33
Зато выросла поддержка Нацлидера! Нам не нужны умные - нам нужны преданные - ухмыльнулся в усы Песков)
proxit 03 апреля 2018 | 09:39
pro_hanov:
Верно мыслите, хоть Вы и портянка.
Зачем учить тупое совковое быдло, которое Великий Ельцин загнал в вонючее стойло, из которого быдло отвязалось в 1917-м?
olegleon 03 апреля 2018 | 09:49
pro_hanov: так нацлидер с 1999 года пенсии более чем в 30 раз поднял, вот благодарный электорат и поддерживает его. и нацлидер отлично понимает, что на выборы ходят не школьники, а пенсионеры
serjo1977 03 апреля 2018 | 09:56
olegleon: Благодарные, но увы туповатые пенсионеры забыли, что цены, при этом, поднялись в 50 раз...
pmasel 03 апреля 2018 | 09:33
10лет пустили коту под хвост.
vezdehod 03 апреля 2018 | 09:37
"Кузькина мать" дорого стоит и здесь не до образования.
aleksandr39 03 апреля 2018 | 09:34
Зато Россия финансирует боевиков -наемников -военных преступников из ОПГ " днр -лугандон " .
pionerka Зинаида Сацкая 03 апреля 2018 | 09:37
Лучше бы, конечно, знать абсолютные числа, потому что проценты - подлая вещь. IMHO
sveklotron_7 03 апреля 2018 | 09:41
Бюджет РФ 2007 - Расходы: 5,463,5 трлн. рублей.
Бюджет РФ 2017 - Расходы: 16,241 трлн руб
11,8% от 5,463 трлн. и 9,9% от 16, 241 трлн. соотносятся примерно как 3 и 8. Т.е. расходы на образование в абсолютном выражении выросли больше чем в 2,5 раза!
Вот так вы и мухлюете.
olegleon 03 апреля 2018 | 09:51
sveklotron_7: так поэтому то и приводятся проценты, чтобы зомби не поняли
mikegolubchik 03 апреля 2018 | 10:02
olegleon: Проценты очень наглядно говорят о приоритетах госудраства. Раз доля расходов га образование снизилась, значит теперь образование государство считает образование еще менее важным чем в 2007-м году. Но возросла доля расходов на силовые структуры. Потому что Путин считает что армия важнее образования и здравоохранения.
mikegolubchik 03 апреля 2018 | 09:52
sveklotron_7: Вы забыли инфляцию. А накопленная инфляция по официальным данным с 2007 года по 2017-й составила 142,7%. То есть 5,46 трлн в 2007-м тогда это 13,21 трлн в 2017. Но это еще не все. Основная часть расходов - это зарплата учитилей, а она росла опережающими темпами.
То есть в 2017 расходы бюджета в состоянии оплатить меньше учителей чем в 2017. А значит возрастает нагрузка, численность классов. И это при том, что число детей выросло. Поэтому дети больше болеют из-за скученности и получают меньшее внимание учителя и худшее образование. Зато расходы на армию и силовые структуры выросли гораздо, в разы сильнее чем выросли расходы на образование
mardian 03 апреля 2018 | 09:42
У страны нет будущего,всё идет к развалу .
ugas 03 апреля 2018 | 09:48
Этой власти образованные люди не нужны. В Средневековье грамотных сжигали, а у нас же власть гуманная...
terens 03 апреля 2018 | 09:51
чтобы раньше времени не поднимать пургу в комментариях надо сравнить показатели с демографией.
mikegolubchik 03 апреля 2018 | 09:54
terens: Учеников в школах сейчас больше чем в 2007-м. А расходы меньше. По другому никак, раз увеличили долю расходов на силовиков.
serjo1977 03 апреля 2018 | 09:54
Всё правильно! От образованных одна смута и раскачивание лодки! Даёшь больше патриков хороших и разных! Такпобедим!
oneoretwo 03 апреля 2018 | 10:00
...и почтовые дроны почему-то летать перестали...
gregor 03 апреля 2018 | 10:09
С 2007 года бюджетные средства, выделяемые на образование, сократились с 11,8% до 9,9%
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маловато будет .
Надо бы сократить до 3.2 % , тогда рейтинг Путина был бы не 86 % ,а 96 % где-то .
Это ка закон Ома . Больше сопротивления ,меньше маразма , больше маразма ,меньше сопротивление .
chubuk 03 апреля 2018 | 10:18
"Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь … " - а это нам ни к чему. С бодрой песней, к новым вершинам и свершениям! Шагом марш, в ногу, шагом марш! - Ать-два, ать-два!
ostanovka 03 апреля 2018 | 10:27
Вывод на поверхности: будущего для этих детей вообще не предполагается.
Зачем даром тратить деньги на бесполезное дело. Им всем уже в последний бой пора собираться, за дядю Вову.
И все.
После последнего боя дядя Вова сам будет жить, без всякой подрастающей Шушары, корми ее, учи ее толку ноль. Лучше в расход, это красиво.
garykiriakos 03 апреля 2018 | 10:33
Браво! Здравствуй, Северная Зимбабва!