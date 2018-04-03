Заксобрание Свердловской области отменило прямые выборы мэра Екатеринбурга
Как сообщает ТАСС, за это проголосовало 42 депутата, воздержавшихся и голосовавших против не было. Теперь главу города будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
Напомним, накануне в Екатеринбурге прошел митинг за сохранение выборов мэра. В акции приняло участие от 3 до 5 тысяч человек.
Отменить выборы областные власти пытались еще в 2010 году, тогда это не удалось из-за активных протестов горожан.
Комментарии44
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ha12raz 03 апреля 2018 | 09:51
Ни одного не пидораса.
konogen 03 апреля 2018 | 09:57
Эта власть не имеет никакого отношения к народу этой станы.
mi_62 03 апреля 2018 | 10:09
konogen: Эта власть не имеет никакого отношения к народу этой станы.
************************ имеет, - как грабитель к ограбленному
oneoretwo 03 апреля 2018 | 09:58
нквд рулит....
pusto1 03 апреля 2018 | 10:00
а их кто выбирал? такие же назначенцы?
monterado_ancona_marche 03 апреля 2018 | 10:01
Давай, Ройзман, гудбай!
Теперь не получишь ни цента.
И место своё занимай
Под стеклом Ельцин-центра...))
garykiriakos 03 апреля 2018 | 10:17
Дратути, ссссера!
amgproject 03 апреля 2018 | 10:18
А в конституции записано что источником власти есть народ....
waytothesun 03 апреля 2018 | 10:24
Если народонаселение терпит, почему нет?!
Память, как у рыбок.
ХVll съезд "победителей" тоже занимался одобрением линии партии, потом, правда, больше половины депутатов признали врагами и расстреляли. Каждая депутатская морда и подумать не могла, что его могут шлёпнуть )))