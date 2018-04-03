Депутаты Свердловского заксобрания сегодня рассмотрят законопроекты о выборах мэра Екатеринбурга
Эта должность может остаться выборной, сказал в интервью «Эху Москвы» депутат заксобрания Михаил Зубарев.
Глава администрации города, в отличие от мэра, отвечает за хозяйственные вопросы, добавил Михаил Зубарев.
Комментарии7
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proxit 03 апреля 2018 | 09:10
Вчерашний митинг показал, что Уральцы не хотят Уралмашевских и их уголовного шныря Ройзмана...
rom8883 03 апреля 2018 | 09:18
За отмену выборов может голосовать только тот, кто боится народного выбора.
proxit 03 апреля 2018 | 09:41
rom8883:
Илья Яшин сдал родную бабушку в дом престарелых. ... Пенсионерка-инвалид и родная бабушка столичного муниципального депутата Ильи Яшина живёт в приюте.
echo_shar 03 апреля 2018 | 09:44
rom8883: proxit:
Конкурентные выборы должны быть, но в России должна быть 2-партийная система, как в США или однопартийная со внутренними праймериз, как в Китае.
rampa 03 апреля 2018 | 09:49
echo_shar: в России прежде всего должны быть ВЫБОРЫ. И чтобы власть зависела от народа, а не наоборот, как сейчас. А уж из кого выбирать вопрос пятый
echo_shar 03 апреля 2018 | 09:54
rampa:
Политическая система должна быть стабильной. Поэтому в Китае она партия (со внутренними праймериз), а в США две партии и никакой условный агент Кремля туда не приникнет.
Точно так же должно быть и в России. Одна партия или тандем их двух никогда не допустят в свои ряды госдеповскую прокладку, вроде Алексея Анального.
echo_shar 03 апреля 2018 | 09:47
выборы должны быть, но в России должна быть,но иностранное вмешательство в выборы в России должно быть криминализовано.
Это деяние должно влечь за собой уголовное преследование.
Пример:
Учеба Анального в США на БЕСПЛАТНОМ курсе "Оранжевый революционер":
http://alekseysc.livejournal.com/2261114.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social