Сегодня годовщина теракта в Петербургском метро

Жертв теракта в Петербургском метро вспомнят в северной столице. Сегодня — годовщина трагедии.



У станции метро «Технологический институт» в два часа соберутся люди, чтобы возложить цветы.

Именно на этой станции произошел взрыв, оттуда выносили раненых и погибших ровно год назад, 3 апреля.

В 14:30 начнется акция «Тысяча белых роз». По словам пресс-секретаря метрополитена Юлии Шавель, петербуржцы специально закупили множество белых роз. А вечером в БКЗ «Октябрьский» начнется памятный концерт. Мероприятие будет посвящено теме борьбы с террором. Также весь день в петербургских храмах разных конфессий будут служить панихиды.

Расследование в данный момент продолжается. ПО мнению силовиков, организатор теракта – лидер запрещенной в России террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» полевой командир Абу Салах. Исполнитель — 22-х летний Акбарджон Джалилов.

В результате погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник.