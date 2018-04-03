Следователи нашли грубейшие нарушения на третьем этаже ТЦ в Кемерове, с которого предположительно начался пожар
Следователи нашли грубейшие нарушения на третьем этаже торгового центра в Кемерове, с которого предположительно начался пожар. Об этом сотрудники СК сообщили председателю ведомства.
Высоковольтные провода были проложены с нарушениями прямо через батутный зал в «Зимней вишне». Пучок проводов свисал практически над бассейном с мягкими кубиками, об этом сообщил Александру Бастрыкину один из подчинённых. По версии СК к пожару в торгово-развлекательном центре могло привести короткое замыкание в силовом кабеле. Батутный зал находился на третьем этаже здания и оттуда по словам очевидцев и судя по роликам в интернете начался сильный пожар.
Видеоотчёт о визите начальника следственного ведомства в Кемерово, его посещении сгоревшего комплекса и встречи с родными погибших СК опубликовал на своём канале в youtube. Один из следователей также сообщил Бастрыкину, что большинство погибших задохнулись перед закрытой дверью одного из залов кинотеатра, дожидаясь спасателей. Ранее глава СК назвал президенту Путину две версии причины пожара: неисправная электропроводка и поджог. Бастрыкин оговорился, что следователи во вторую версию верят меньше. Но в суде одна из фигурантов, глава компании-владельца торгового центра Юлия Богданова сказала, что по её мнению комплекс подожгли. На вопрос кто ответила: «Подростки, хулиганы, с которыми у нас были проблемы».
ЧП унесло жизни 64х человек, из них 41 ребёнок. По делу о пожаре в торговом центре Зимняя вишня проходит 7 человек. Все они арестованы. Пятеро обжаловали меру пресечения.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
andygo__ru 03 апреля 2018 | 09:09
Ну, молодцы, что нашли точку начала воспламенения (если это она, а не результат очередного вывоза Бастрыкиным кого-нибудь в лес). Но ведь проблема/трагедия распадается на две части:
1. Точка начала пожара, и - почему вдруг там загорелось.
2. Работа всех остальных систем спасения людей при пожарах: дренчеры, спринклеры, пожарный выходы, пожарные кнопки и сигналы, пути эвакуации, обученность персонала и проч. И - работа пожарных, МЧС.
Вот хотелось бы когда-нить услышать о том, как все это работало.
И - главное, пожалуй: а как там с теми чиновниками и проверяющими, что проверяли, разрешали, подписывали... Или, как обычно, обойдется охранником (мол, из Украины), не нажавшим кнопку, и билетершами? Ну, ждем-ссс...
vezdehod 03 апреля 2018 | 09:18
Всё дело клонится к тому. что вновь виновато "Короткое замыкание". которое обосновалось за Кремлёвской стеной, но - Оно не подсудно.
pusto1 03 апреля 2018 | 09:27
vezdehod: какие специалисты, такие и выводы, пусть и предварительные.
opiatnovyi63 03 апреля 2018 | 10:17
pusto1: Высоковольтные провода?Это о чём?
ostapbey 03 апреля 2018 | 09:54
vezdehod: не просто короткое замыкание.. а короткое замыкание в ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ проводах.
Мол в НИЗКОВОЛЬТНЫХ проводах было ДЛИННОЕ замыкание))))
gregor 03 апреля 2018 | 09:10
Следователи нашли грубейшие нарушения на третьем этаже ТЦ в Кемерове, с которого предположительно начался пожар
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кабели прокладывал Обама , Обама же и разрешил прокладывать , принимал здание и реконструкцию Обама , И проверял пожарную безопасность то же Обама .
Виноват же сантехник Вася и тётя Клава ,которая числится Зиц председателем Фунтом .
ostapbey 03 апреля 2018 | 09:58
gregor:
Контора по заготовке рогов и копыт была открыта по многим причинам. — Следствие по делу Корейко, — говорил Остап, — может поглотить много времени. Сколько — знает один бог. ... — Рожки первый сорт. Согласно кондиций. Кондиционный товар пришлось купить. Мужик долго потом пил чай с Паниковским и рассказывал о деревенской жизни, вызывая в Остапе существенное раздражение человека, зря потерявшего пятнадцать рублей.
nikchimzwet886 03 апреля 2018 | 09:29
Если бы эти кабели были проложены в бетоне, а кубики в "бассейне" были бы сделаны из негорючего материала, то никакого пожара не было бы вообще.
pusto1 03 апреля 2018 | 09:31
nikchimzwet886: каким образом кабель можно проложить в бетоне?
mppv 03 апреля 2018 | 09:30
Высоковольтные?
Журналюгеры понимают, о чём пишут?
Понятно, что в этом торговом центре сплошные нарушения.
Но не надо намеренно (когда объявляешь себя Автором и пишешь, о том, о чём не имеешь никакого понятия - то намеренно) вводить читателей в заблуждение?
giggs181103 03 апреля 2018 | 09:33
Подлый удар в спину!
skier64 03 апреля 2018 | 09:38
не дал бог ума...
они что думают, что в любых детских яслях потолочные светильники святым духом питаются или от кроны 9В
http://kemerovo-sibir.buyreklama.ru/kemerovo/jasli-centr-bananamama-N-29601282
ac_dc 03 апреля 2018 | 09:49
skier64:
Свисают...
А как еще после пожара они могут висеть?
Раз версия с электричеством - в группу можно б консультантом хотя б монтера какого пригласить
wuwer 03 апреля 2018 | 09:43
А теперь осталось выяснить, кто провел линию ЛЭП через "Зимнюю вишню"
Высоковольтная - значить выше 1000В переменки и 1500 В постоянки
skier64 03 апреля 2018 | 10:04
wuwer: абсолютно верно, 0,4кВ (380/230) - это НН
ugas 03 апреля 2018 | 09:58
В общем, бардак во всем...Главное - хорошо заплатить, и можешь жарить население.
ac_dc 03 апреля 2018 | 10:08
...Сообщил Бострыкину один из подчиненных.
Может кого нибудь из специалистов пригласят????
ostapbey 03 апреля 2018 | 10:23
На шестой день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников, из-за отсутствия денег каждодневно похмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и, по наблюдению Остапа, продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа дусей и соглашался.