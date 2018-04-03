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09:00, 03 апреля 2018

Следователи нашли грубейшие нарушения на третьем этаже ТЦ в Кемерове, с которого предположительно начался пожар

Следователи нашли грубейшие нарушения на третьем этаже торгового центра в Кемерове, с которого предположительно начался пожар. Об этом сотрудники СК сообщили председателю ведомства.

Высоковольтные провода были проложены с нарушениями прямо через батутный зал в «Зимней вишне». Пучок проводов свисал практически над бассейном с мягкими кубиками, об этом сообщил Александру Бастрыкину один из подчинённых. По версии СК к пожару в торгово-развлекательном центре могло привести короткое замыкание в силовом кабеле. Батутный зал находился на третьем этаже здания и оттуда по словам очевидцев и судя по роликам в интернете начался сильный пожар.

Видеоотчёт о визите начальника следственного ведомства в Кемерово, его посещении сгоревшего комплекса и встречи с родными погибших СК опубликовал на своём канале в youtube. Один из следователей также сообщил Бастрыкину, что большинство погибших задохнулись перед закрытой дверью одного из залов кинотеатра, дожидаясь спасателей. Ранее глава СК назвал президенту Путину две версии причины пожара: неисправная электропроводка и поджог. Бастрыкин оговорился, что следователи во вторую версию верят меньше. Но в суде одна из фигурантов, глава компании-владельца торгового центра Юлия Богданова сказала, что по её мнению комплекс подожгли. На вопрос кто ответила: «Подростки, хулиганы, с которыми у нас были проблемы».

ЧП унесло жизни 64х человек, из них 41 ребёнок. По делу о пожаре в торговом центре Зимняя вишня проходит 7 человек. Все они арестованы. Пятеро обжаловали меру пресечения.

Комментарии

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andygo__ru 03 апреля 2018 | 09:09

Ну, молодцы, что нашли точку начала воспламенения (если это она, а не результат очередного вывоза Бастрыкиным кого-нибудь в лес). Но ведь проблема/трагедия распадается на две части:

1. Точка начала пожара, и - почему вдруг там загорелось.

2. Работа всех остальных систем спасения людей при пожарах: дренчеры, спринклеры, пожарный выходы, пожарные кнопки и сигналы, пути эвакуации, обученность персонала и проч. И - работа пожарных, МЧС.

Вот хотелось бы когда-нить услышать о том, как все это работало.

И - главное, пожалуй: а как там с теми чиновниками и проверяющими, что проверяли, разрешали, подписывали... Или, как обычно, обойдется охранником (мол, из Украины), не нажавшим кнопку, и билетершами? Ну, ждем-ссс...

vezdehod 03 апреля 2018 | 09:18

Всё дело клонится к тому. что вновь виновато "Короткое замыкание". которое обосновалось за Кремлёвской стеной, но - Оно не подсудно.

pusto1 03 апреля 2018 | 09:27

vezdehod: какие специалисты, такие и выводы, пусть и предварительные.

opiatnovyi63 03 апреля 2018 | 10:17

pusto1: Высоковольтные провода?Это о чём?

ostapbey 03 апреля 2018 | 09:54

vezdehod: не просто короткое замыкание.. а короткое замыкание в ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ проводах.
Мол в НИЗКОВОЛЬТНЫХ проводах было ДЛИННОЕ замыкание))))

gregor 03 апреля 2018 | 09:10

Следователи нашли грубейшие нарушения на третьем этаже ТЦ в Кемерове, с которого предположительно начался пожар
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Кабели прокладывал Обама , Обама же и разрешил прокладывать , принимал здание и реконструкцию Обама , И проверял пожарную безопасность то же Обама .
Виноват же сантехник Вася и тётя Клава ,которая числится Зиц председателем Фунтом .

ostapbey 03 апреля 2018 | 09:58

gregor:
Контора по заготовке рогов и копыт была открыта по многим причинам. — Следствие по делу Корейко, — говорил Остап, — может поглотить много времени. Сколько — знает один бог. ... — Рожки первый сорт. Согласно кондиций. Кондиционный товар пришлось купить. Мужик долго потом пил чай с Паниковским и рассказывал о деревенской жизни, вызывая в Остапе существенное раздражение человека, зря потерявшего пятнадцать рублей.

nikchimzwet886 03 апреля 2018 | 09:29

Если бы эти кабели были проложены в бетоне, а кубики в "бассейне" были бы сделаны из негорючего материала, то никакого пожара не было бы вообще.

pusto1 03 апреля 2018 | 09:31

nikchimzwet886: каким образом кабель можно проложить в бетоне?

mppv 03 апреля 2018 | 09:30

Высоковольтные?
Журналюгеры понимают, о чём пишут?
Понятно, что в этом торговом центре сплошные нарушения.
Но не надо намеренно (когда объявляешь себя Автором и пишешь, о том, о чём не имеешь никакого понятия - то намеренно) вводить читателей в заблуждение?

giggs181103 03 апреля 2018 | 09:33

Подлый удар в спину!

skier64 03 апреля 2018 | 09:38

не дал бог ума...
они что думают, что в любых детских яслях потолочные светильники святым духом питаются или от кроны 9В
http://kemerovo-sibir.buyreklama.ru/kemerovo/jasli-centr-bananamama-N-29601282

ac_dc 03 апреля 2018 | 09:49

skier64:
Свисают...
А как еще после пожара они могут висеть?
Раз версия с электричеством - в группу можно б консультантом хотя б монтера какого пригласить

wuwer 03 апреля 2018 | 09:43

А теперь осталось выяснить, кто провел линию ЛЭП через "Зимнюю вишню"
Высоковольтная - значить выше 1000В переменки и 1500 В постоянки

skier64 03 апреля 2018 | 10:04

wuwer: абсолютно верно, 0,4кВ (380/230) - это НН

ugas 03 апреля 2018 | 09:58

В общем, бардак во всем...Главное - хорошо заплатить, и можешь жарить население.

ac_dc 03 апреля 2018 | 10:08

...Сообщил Бострыкину один из подчиненных.

Может кого нибудь из специалистов пригласят????

ostapbey 03 апреля 2018 | 10:23

На шестой день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников, из-за отсутствия денег каждодневно похмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и, по наблюдению Остапа, продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа дусей и соглашался.

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