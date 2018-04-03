Следователи нашли грубейшие нарушения на третьем этаже ТЦ в Кемерове, с которого предположительно начался пожар

Следователи нашли грубейшие нарушения на третьем этаже торгового центра в Кемерове, с которого предположительно начался пожар. Об этом сотрудники СК сообщили председателю ведомства.

Высоковольтные провода были проложены с нарушениями прямо через батутный зал в «Зимней вишне». Пучок проводов свисал практически над бассейном с мягкими кубиками, об этом сообщил Александру Бастрыкину один из подчинённых. По версии СК к пожару в торгово-развлекательном центре могло привести короткое замыкание в силовом кабеле. Батутный зал находился на третьем этаже здания и оттуда по словам очевидцев и судя по роликам в интернете начался сильный пожар.

Видеоотчёт о визите начальника следственного ведомства в Кемерово, его посещении сгоревшего комплекса и встречи с родными погибших СК опубликовал на своём канале в youtube. Один из следователей также сообщил Бастрыкину, что большинство погибших задохнулись перед закрытой дверью одного из залов кинотеатра, дожидаясь спасателей. Ранее глава СК назвал президенту Путину две версии причины пожара: неисправная электропроводка и поджог. Бастрыкин оговорился, что следователи во вторую версию верят меньше. Но в суде одна из фигурантов, глава компании-владельца торгового центра Юлия Богданова сказала, что по её мнению комплекс подожгли. На вопрос кто ответила: «Подростки, хулиганы, с которыми у нас были проблемы».

ЧП унесло жизни 64х человек, из них 41 ребёнок. По делу о пожаре в торговом центре Зимняя вишня проходит 7 человек. Все они арестованы. Пятеро обжаловали меру пресечения.