Министерство транспорта России отозвало разрешение на полеты у двух таджикских авиакомпаний
Министерство транспорта России отозвало разрешение на полеты у двух таджикских авиакомпаний — Сомон-Эйр и Таджик-Эйр. Запрет начнет действовать с 5 апреля и коснется полетов из Москвы и Новосибирска в Душанбе и Худжанд.
Между тем. как сообщается, представители авиационных властей Таджикистана прилетят сегодня в Москву, чтобы урегулировать конфликт в области воздушных перевозок. На днях таджикские власти отозвали разрешение на полеты из некоторых регионов у четырех российских авиакомпаний.
Комментарии5
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proxit 03 апреля 2018 | 08:52
Если таджикские баи хотят побыковать, надо позволить таджикам какое то время поштукатурить у себя на Родине...
hysteria 03 апреля 2018 | 08:58
proxit: Типа проклятые таджикобандеры совсем берега попутали?,да?
dedmoroz 03 апреля 2018 | 09:13
hysteria: Настоящему патриоту в не штукатуренном доме с не убранным двором самый ништяк.
lion64___3 03 апреля 2018 | 08:57
Это правильно. Ещё надо вернуть на родину те толпы насвайных душманов, что наводнили русскую землю. Этим шайтанам давно пора домой.
alexeyn2 03 апреля 2018 | 09:04
Правильно сделало! Жаль только Минтранс не может ввести въезд по загранпаспортам и рабочим визам для таджиков и киргизов