Министерство транспорта России отозвало разрешение на полеты у двух таджикских авиакомпаний — Сомон-Эйр и Таджик-Эйр. Запрет начнет действовать с 5 апреля и коснется полетов из Москвы и Новосибирска в Душанбе и Худжанд.

Между тем. как сообщается, представители авиационных властей Таджикистана прилетят сегодня в Москву, чтобы урегулировать конфликт в области воздушных перевозок. На днях таджикские власти отозвали разрешение на полеты из некоторых регионов у четырех российских авиакомпаний.