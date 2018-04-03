Высоковольтные кабели в сгоревшем кемеровском торговом центре были проложены через батутный центр

Это нарушение правил пожарной безопасности, — заявили в Следственном комитете. Там сослались на слова очевидцев, которые рассказывали, что пучок проводов свисал практически над бассейном с поролоновыми кубиками.

По мнению следствия, пожар произошел из-за короткого замыкания и неисправной проводки.