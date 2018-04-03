Высоковольтные кабели в сгоревшем кемеровском торговом центре были проложены через батутный центр
Это нарушение правил пожарной безопасности, — заявили в Следственном комитете. Там сослались на слова очевидцев, которые рассказывали, что пучок проводов свисал практически над бассейном с поролоновыми кубиками.
По мнению следствия, пожар произошел из-за короткого замыкания и неисправной проводки.
Комментарии9
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wuwer 03 апреля 2018 | 08:49
да...да... и к тому же ещё и обгоревшие почему-то
vilingrad 03 апреля 2018 | 08:51
"Плохи дела у нас в батутной...что-то пошло не так" (Рогозин)
vasya_von_smetankin 03 апреля 2018 | 08:52
"Допрыгались..."
pusto1 03 апреля 2018 | 08:57
Одним словом - комитетчики.
lacosta1969 03 апреля 2018 | 08:59
Никакие проверки не помогут, если сумасшедшие кладут силовые кабели через детский зал с паралоном.
pusto1 03 апреля 2018 | 09:21
lacosta1969: а где их ещё нельзя прокладывать, список приведите :)
polit_person 03 апреля 2018 | 08:59
Опять высоковольтные. Там что 110КВольт линия шла? Если свисал пучек, то это обычная бытовая электросеть, ну ни как не высоковольтная. Тем более ранее заявляли, что возгорание началось между третьим и четвертым этажом. Если это были обычные линии электропроводки до потребителей , проложенные за потолочным пространством (раз свисали), то они по любому не являются причиной пожара.
perestarok 03 апреля 2018 | 09:21
polit_person: " то они по любому не являются причиной пожара"
Да, если они нормально сделаны. И идут они над поролоном или над древесной стружкой - это неважно.
ansata 03 апреля 2018 | 09:04
А может батутная была не на месте? Проектировщикам думаю присниться не могло, что там будет располагаться игровая зона.