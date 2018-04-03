В Биробиджане за последние три недели умер восьмой пациент психоневрологического интерната
Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности против сотрудников учреждения после того, как в марте несколько десятков пациентов интерната были доставлены в местные больницы с пневмонией.
Семь из них умерли, теперь скончалась 57-летняя женщина. По предварительным данным, смерть не связана с пневмонией – у нее было нарушение кровоснабжения мозга. Точная причина смерти устанавливается, — сообщается на сайте администрации еврейской автономной области.
Комментарии2
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proxit 03 апреля 2018 | 08:37
Нет ли здесь антисемитизма...
abraz 03 апреля 2018 | 08:43
Опять холокост. Ну никак еврею не прожить на этом свете.