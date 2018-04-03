В Биробиджане за последние три недели умер восьмой пациент психоневрологического интерната

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности против сотрудников учреждения после того, как в марте несколько десятков пациентов интерната были доставлены в местные больницы с пневмонией.

Семь из них умерли, теперь скончалась 57-летняя женщина. По предварительным данным, смерть не связана с пневмонией – у нее было нарушение кровоснабжения мозга. Точная причина смерти устанавливается, — сообщается на сайте администрации еврейской автономной области.